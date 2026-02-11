Đề xuất 'lên đời' sân bay Quảng Trị

Tỉnh Quảng Trị đề xuất nâng cấp Cảng hàng không Quảng Trị lên 4E, hướng tới tiếp nhận máy bay lớn và tạo cú hích cho logistics, hàng không và công nghiệp phụ trợ.

Nếu được "lên đời", sân bay Quảng Trị sẽ đón được các tàu bay cỡ lớn như Boeing 777, Boeing 787, Airbus A350. Ảnh phối cảnh: T&T Group.

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Công văn số 477/UBND-CTXD gửi Bộ Xây dựng và Cục Hàng không Việt Nam tham gia ý kiến về việc điều chỉnh cấp sân bay của Cảng hàng không Quảng Trị.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Bộ Xây dựng và Cục Hàng không Việt Nam quan tâm xem xét, chấp thuận nâng cấp quy mô Cảng hàng không Quảng Trị từ cấp 4C lên 4E.

Trước đó, Cảng hàng không Quảng Trị được xác định là cảng hàng không dân dụng cấp 4C, sân bay quân sự cấp II, có vai trò quan trọng trong mạng lưới cảng hàng không quốc gia.

Cảng hàng không này được quy hoạch với công suất 1 triệu hành khách/năm và 3.100 tấn hàng hóa/năm; khai thác tàu bay code C hoặc tương đương; diện tích sử dụng đất 316,57 ha.

Theo quy định của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế, cảng hàng không cấp 4E là loại cảng hàng không có khả năng tiếp nhận các loại máy bay có kích thước lớn như Boeing 777, Boeing 787, Airbus A350 và các loại máy bay chuyên dụng khác. Các cảng hàng không này thường có đường băng dài và hệ thống cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn để phục vụ các chuyến bay quốc tế và liên lục địa.

"Việc nâng cấp Cảng hàng không Quảng Trị lên cấp 4E để đáp ứng khai thác tàu bay hàng hóa code E nhằm phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa công nghệ cao, hoàn thiện hệ thống logistics đa phương thức, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị”, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị khẳng định.

Hiện nay, Công ty trách nhiệm hữu hạn Cảng hàng không Quảng Trị đang triển khai thi công các hạng mục của dự án. Theo tiến độ, giai đoạn 1 của dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác vào cuối năm 2026.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, nhằm bảo đảm khả năng khai thác lâu dài, phù hợp với định hướng phát triển, doanh nghiệp đã đề xuất điều chỉnh, nâng cấp quy mô Cảng hàng không Quảng Trị từ cấp 4C lên 4E.

Đồng thời, hạng mục đường cất hạ cánh (đang thi công và dự kiến hoàn thành năm 2026) cũng đã được doanh nghiệp đề xuất, tính toán kết cấu từ phương án tiếp nhận tàu bay code C lên tiếp nhận tàu bay code E.

Với định hướng chiến lược phát triển trở thành tập đoàn hàng không hàng đầu tại Việt Nam, trong khu vực và trên thế giới, Tập đoàn T&T đang nghiên cứu triển khai Tổ hợp đô thị sân bay - công nghiệp hàng không - logistics - dịch vụ - thương mại tại Quảng Trị.

Hệ sinh thái này bao gồm hãng hàng không, công nghiệp hàng không, sân bay, dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, dịch vụ bay, tổ hợp đô thị sân bay và các ngành công nghiệp công nghệ cao; hướng tới hình thành Tổ hợp công nghiệp hàng không - đô thị sân bay với quy mô khoảng 10.800 ha, mang tính kết nối, định hướng không gian mở, phát triển thành tổ hợp tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Với sự đồng hành của Tập đoàn T&T, Vietravel Airlines đang bước vào giai đoạn phát triển mới được hoạch định bài bản, dài hạn, với định hướng trở thành một trong những hãng hàng không xanh, chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững hàng đầu khu vực.

Theo đó, Vietravel Airlines tiếp tục đẩy mạnh vận tải hành khách, đồng thời mở rộng sang lĩnh vực vận chuyển hàng hóa hàng không nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của chuỗi cung ứng và logistics.

Bên cạnh đó, Tập đoàn T&T và Vietravel Airlines có kế hoạch tham gia phát triển các dịch vụ phụ trợ hàng không như dịch vụ mặt đất, kho bãi, bốc xếp, dịch vụ kỹ thuật và công nghiệp hàng không - lĩnh vực có giá trị gia tăng cao - nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh và góp phần hoàn thiện hệ sinh thái hàng không theo mô hình tập đoàn.

Vietravel Airlines sẽ được kết nối trực tiếp với Cảng hàng không Quảng Trị đồng thời trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi các dự án hạ tầng, logistics và hàng không mà Tập đoàn T&T đang triển khai.