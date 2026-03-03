Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Việt Nam tăng giám sát an toàn bay trước xung đột Trung Đông

  • Thứ ba, 3/3/2026 22:43 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị hàng không chủ động đánh giá rủi ro, điều chỉnh khai thác nhằm bảo đảm an toàn trước diễn biến chiến sự Trung Đông leo thang.

Nhiều hãng bay Trung Đông phải hủy các chuyến bay do căng thẳng chiến sự trong khu vực. Ảnh: Q.H.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành hàng không chủ động theo dõi, đánh giá rủi ro và điều chỉnh kế hoạch khai thác bay quốc tế trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp.

Theo Bộ Xây dựng, tình hình chiến sự tại khu vực này đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động vận chuyển hàng không quốc tế, đặc biệt với các đường bay đi, đến hoặc bay qua vùng trời có xung đột quân sự, vùng trời bị hạn chế khai thác.

Đối với Cục Hàng không Việt Nam, Bộ yêu cầu chủ động theo dõi, đánh giá diễn biến an ninh, an toàn hàng không khu vực và thế giới, đặc biệt tại Trung Đông; kịp thời ban hành khuyến cáo, chỉ đạo điều hành khai thác bay phù hợp tình hình thực tế.

Cơ quan này đồng thời phải chỉ đạo các hãng hàng không Việt Nam rà soát kế hoạch khai thác, đánh giá rủi ro đối với các đường bay quốc tế có khả năng bị ảnh hưởng; tuyệt đối không tổ chức khai thác qua khu vực, vùng trời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Bộ cũng yêu cầu tăng cường giám sát an toàn khai thác bay, quản lý hoạt động bay dân dụng trong điều kiện phát sinh rủi ro do xung đột vũ trang; phối hợp với nhà chức trách hàng không các nước để cập nhật, xử lý kịp thời tình huống phát sinh.

Với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Bộ Xây dựng yêu cầu theo dõi chặt chẽ hoạt động bay khu vực, xây dựng phương án điều hành phù hợp khi phát sinh yêu cầu điều chỉnh đường bay quốc tế; bảo đảm cung cấp đầy đủ thông tin hỗ trợ hãng hàng không tổ chức khai thác.

Các hãng hàng không được yêu cầu thường xuyên cập nhật thông tin từ cơ quan quản lý trong nước, Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) và nhà chức trách hàng không liên quan để đưa ra quyết định khai thác phù hợp. Đồng thời, chủ động điều chỉnh kế hoạch bay, lựa chọn đường bay thay thế và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thông tin với hành khách khi phát sinh thay đổi.

Bộ cũng yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các doanh nghiệp khai thác cảng hàng không chủ động nguồn lực trong trường hợp điều chỉnh lịch bay, hủy chuyến, bảo đảm an ninh, an toàn tại sân bay và phối hợp phục vụ hành khách.

Qatar Airways hủy 13 chuyến bay đi và đến Việt Nam

Chiến sự tại Trung Đông khiến nhiều chuyến bay của các hãng Trung Đông bị hủy hoặc chưa rõ thông tin về khả năng cất cánh.

16 giờ trước

Trung Đông bất ổn, khách Việt bay châu Âu còn lựa chọn nào?

Căng thẳng tại Trung Đông khiến nhiều đường bay quốc tế phải điều chỉnh, kéo theo những thay đổi đáng kể trên các tuyến Việt Nam - châu Âu.

17 giờ trước

2 hãng bay trở lại 'giải cứu' khách mắc kẹt ở Trung Đông

Emirates và Etihad Airways cho biết sẽ nối lại hoạt động bay dù rất hạn chế để giải tỏa hàng chục nghìn hành khách mắc kẹt tại Trung Đông.

23 giờ trước

Diệu Thanh

  • Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)

    Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)

    Chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn, ACV hiện quản lý, khai thác hệ thống 22 Cảng hàng không trong cả nước, bao gồm 9 Cảng hàng không quốc tế và 13 Cảng hàng không nội địa.

    • Thành lập: 1975
    • Trực thuộc: Nhà nước
    • Mã cổ phiếu: ACV

    Đọc tiếp

    Xuat hien chung cu gia 'mem' ven Ha Noi hinh anh

    Xuất hiện chung cư giá 'mềm' ven Hà Nội

    2 giờ trước 06:06 4/3/2026

    0

    Hàng loạt dự án ven đô Hà Nội ra mắt với mức giá 55-75 triệu/m2, được quảng bá là "mềm", dễ tiếp cận. Tuy nhiên so với thu nhập và giá nhà vài năm trước, đây vẫn là ngưỡng cao.

    Chung khoan My 'do lua' hinh anh

    Chứng khoán Mỹ 'đỏ lửa'

    8 giờ trước 00:04 4/3/2026

    0

    Cổ phiếu Mỹ lao dốc, xóa sạch đà phục hồi từng thiết lập trước đó khi giá dầu tiếp tục tăng vọt và giới giao dịch bắt đầu lo ngại xung đột ở Trung Đông có thể kéo dài hơn dự kiến.

