Việt Nam tăng giám sát an toàn bay trước xung đột Trung Đông

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị hàng không chủ động đánh giá rủi ro, điều chỉnh khai thác nhằm bảo đảm an toàn trước diễn biến chiến sự Trung Đông leo thang.

Nhiều hãng bay Trung Đông phải hủy các chuyến bay do căng thẳng chiến sự trong khu vực. Ảnh: Q.H.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành hàng không chủ động theo dõi, đánh giá rủi ro và điều chỉnh kế hoạch khai thác bay quốc tế trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp.

Theo Bộ Xây dựng, tình hình chiến sự tại khu vực này đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động vận chuyển hàng không quốc tế, đặc biệt với các đường bay đi, đến hoặc bay qua vùng trời có xung đột quân sự, vùng trời bị hạn chế khai thác.

Đối với Cục Hàng không Việt Nam, Bộ yêu cầu chủ động theo dõi, đánh giá diễn biến an ninh, an toàn hàng không khu vực và thế giới, đặc biệt tại Trung Đông; kịp thời ban hành khuyến cáo, chỉ đạo điều hành khai thác bay phù hợp tình hình thực tế.

Cơ quan này đồng thời phải chỉ đạo các hãng hàng không Việt Nam rà soát kế hoạch khai thác, đánh giá rủi ro đối với các đường bay quốc tế có khả năng bị ảnh hưởng; tuyệt đối không tổ chức khai thác qua khu vực, vùng trời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Bộ cũng yêu cầu tăng cường giám sát an toàn khai thác bay, quản lý hoạt động bay dân dụng trong điều kiện phát sinh rủi ro do xung đột vũ trang; phối hợp với nhà chức trách hàng không các nước để cập nhật, xử lý kịp thời tình huống phát sinh.

Với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Bộ Xây dựng yêu cầu theo dõi chặt chẽ hoạt động bay khu vực, xây dựng phương án điều hành phù hợp khi phát sinh yêu cầu điều chỉnh đường bay quốc tế; bảo đảm cung cấp đầy đủ thông tin hỗ trợ hãng hàng không tổ chức khai thác.

Các hãng hàng không được yêu cầu thường xuyên cập nhật thông tin từ cơ quan quản lý trong nước, Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) và nhà chức trách hàng không liên quan để đưa ra quyết định khai thác phù hợp. Đồng thời, chủ động điều chỉnh kế hoạch bay, lựa chọn đường bay thay thế và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thông tin với hành khách khi phát sinh thay đổi.

Bộ cũng yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các doanh nghiệp khai thác cảng hàng không chủ động nguồn lực trong trường hợp điều chỉnh lịch bay, hủy chuyến, bảo đảm an ninh, an toàn tại sân bay và phối hợp phục vụ hành khách.