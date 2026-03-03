Trung Đông bất ổn, khách Việt bay châu Âu còn lựa chọn nào?

Căng thẳng tại Trung Đông khiến nhiều đường bay quốc tế phải điều chỉnh, kéo theo những thay đổi đáng kể trên các tuyến Việt Nam - châu Âu.

Vietnam Airlines ngày càng mở rộng mạng bay đến châu Âu với các điểm đến gồm Đức, Anh, Pháp, Hà Lan, Đan Mạch... Ảnh: VNA.

Tình hình an ninh tại Trung Đông gần đây tiếp tục khiến nhiều hãng hàng không phải điều chỉnh hoặc tạm dừng khai thác các chặng bay qua một số khu vực vốn là trục trung chuyển quan trọng giữa châu Âu và Đông Nam Á.

Trước đó, xung đột Nga - Ukraine nổ ra cũng khiến lệnh hạn chế không phận giữa Nga và Liên minh châu Âu được ban bố. Phần lớn các hãng hàng không châu Âu buộc phải bay vòng tránh không phận Nga, kéo theo thời gian bay dài hơn và chi phí khai thác tăng.

Hai yếu tố này khiến hành trình giữa Việt Nam và châu Âu rơi vào thế “gọng kìm”, buộc hành khách phải cân nhắc kỹ hơn giữa thời gian bay, chi phí và độ ổn định.

Hãng bay châu Âu và bài toán bay vòng

Với các hãng hàng không châu Âu như Lufthansa, Air France, KLM hay ITA Airways, việc tránh không phận Nga đã trở thành trạng thái “bình thường mới” trong hơn 3 năm qua. Các chuyến bay từ Paris, Frankfurt hay Milan về Hà Nội/TP.HCM thường phải bay vòng qua Trung Á hoặc Nam Á trước khi xuống Đông Nam Á.

Ưu điểm lớn nhất của nhóm hãng bay này là tính trực tiếp và thuận tiện với hành khách đang sinh sống, học tập hoặc làm việc tại châu Âu. Việc xuất phát từ các trung tâm hàng không lớn giúp hành khách không phải nối chuyến phức tạp.

Tuy nhiên, nhược điểm dễ nhận thấy là thời gian bay kéo dài thêm từ 2-4 tiếng, kéo theo chi phí nhiên liệu và giá vé tăng. Trong bối cảnh lịch bay toàn cầu chịu nhiều tác động, các chuyến bay dài hơn cũng đồng nghĩa với biên độ trễ chuyến cao hơn, đặc biệt vào mùa cao điểm.

Trong khi đó, các hãng bay Trung Đông từng là lựa chọn phổ biến của khách Việt nhờ mạng lưới dày và thời gian bay tối ưu lại đang chịu ảnh hưởng rõ rệt từ tình hình an ninh khu vực.

Khi một số không phận bị hạn chế hoặc đóng tạm thời, lịch bay có thể thay đổi gấp, ảnh hưởng trực tiếp đến hành khách quá cảnh. Với những người có lịch trình gấp hoặc ít dư địa về thời gian, đây là rủi ro không nhỏ.

Hàng không ở Trung Đông tê liệt khiến việc quá cảnh ở khu vực này ẩn chứa nhiều rủi ro cho du khách. Ảnh: Skytrax.

Bay thẳng hoặc trung chuyển qua Đông Á

Trong bối cảnh đó, việc bay thẳng giữa Việt Nam - châu Âu được xem là phương án ổn định hơn. Vietnam Airlines hiện khai thác các đường bay thẳng giữa Việt Nam và một số thành phố châu Âu. Dù các chuyến bay này cũng phải điều chỉnh lộ trình để tránh những khu vực nhạy cảm, việc không phải quá cảnh giúp giảm đáng kể nguy cơ bị kẹt tại sân bay trung chuyển.

Liên quan xung đột tại Trung Đông, Vietnam Airlines cũng đã sớm ra thông báo cho biết các chuyến bay đến châu Âu do hãng khai thác đều cách xa khu vực đang "nóng" ở Trung Đông.

"Hãng tiếp tục theo dõi sát tình hình khai thác và chủ động chuẩn bị các phương án phù hợp nhằm bảo đảm hành trình của hành khách luôn an toàn, thuận lợi và đúng kế hoạch", đại diện Vietnam Airlines cho biết.

Một hướng đi khác được đánh giá có độ ổn định cao là trung chuyển qua Đông Á. Các hãng như EVA Air, Singapore Airlines và Cathay Pacific sở hữu các trung tâm trung chuyển lớn, ít chịu tác động trực tiếp từ xung đột tại Trung Đông. Việc bay vòng qua Đông Á có thể khiến hành trình dài hơn so với quá cảnh Trung Đông trong điều kiện bình thường, nhưng bù lại là sự ổn định về lịch bay, chất lượng dịch vụ và khả năng hỗ trợ hành khách khi có sự cố.

Ngoài ra, một số hãng bay Trung Quốc như Air China hay China Southern Airlines vẫn giữ được lợi thế nhất định về thời gian bay và giá vé. Tuy nhiên, lựa chọn này đòi hỏi hành khách Việt Nam phải tìm hiểu kỹ quy định quá cảnh, visa và điều kiện nối chuyến, bởi không phải sân bay nào cũng cho phép quá cảnh linh hoạt.

Theo cơ quan quản lý hàng không, trong giai đoạn hiện nay, hành khách Việt Nam nên ưu tiên những hành trình có ít điểm trung chuyển, tránh các khu vực đang chịu tác động trực tiếp từ xung đột. Việc lựa chọn vé có chính sách đổi, hoàn linh hoạt cũng được xem là yếu tố quan trọng, giúp giảm thiểu rủi ro khi lịch bay quốc tế còn nhiều biến động khó lường.

Trong bối cảnh bầu trời Á - Âu chưa thể sớm trở lại trạng thái ổn định, lựa chọn đường bay phù hợp không chỉ là bài toán chi phí, mà còn là sự cân nhắc giữa an toàn, thời gian và khả năng ứng phó khi có sự cố phát sinh.