PV GAS đủ khí phục vụ sản xuất điện đến hết tháng 4

Dù giá LNG tăng và chuỗi cung ứng từ Trung Đông biến động, PV GAS cho biết đã hoàn tất thu xếp 2 chuyến hàng lớn, duy trì tồn kho đủ nguồn cung phục vụ sản xuất điện hết tháng 4.

PV GAS khẳng định đủ nguồn cung LNG phục vụ sản xuất điện đến hết tháng 4. Ảnh: GAS.

Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông diễn biến phức tạp và tác động lan rộng đến thị trường năng lượng toàn cầu, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã có báo cáo cập nhật về khả năng đảm bảo nguồn cung LNG phục vụ sản xuất điện, công nghiệp và LPG cho thị trường dân dụng trong nước.

Đối với LNG (khí tự nhiên hóa lỏng) phục vụ sản xuất điện và công nghiệp, PV GAS cho biết đã chủ động chuẩn bị kế hoạch nhập khẩu ngay từ đầu năm nhằm ứng phó với những biến động địa chính trị tại khu vực Trung Đông và trên thế giới.

Theo kế hoạch nửa đầu năm 2026, doanh nghiệp dự kiến nhập khẩu 3 chuyến LNG. Trong đó, riêng tháng 3, PV GAS đã thu xếp thành công 2 chuyến tàu (mỗi chuyến khoảng 70.000 tấn) từ Qatar trước khi xung đột bùng phát và từ khu vực Đông Nam Á. Mức giá nhập được đánh giá là cạnh tranh trong bối cảnh hiện tại khi giá LNG đã tăng khoảng 50% so với trước đó.

Hiện doanh nghiệp đang tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp cho chuyến hàng thứ ba.

Về khả năng đảm bảo cung ứng, PV GAS cho biết tồn kho khả dụng hiện tại khoảng 15.000 tấn LNG. Cùng với các chuyến hàng đã được thu xếp, doanh nghiệp khẳng định đủ nguồn cung phục vụ sản xuất điện đến hết tháng 4.

Từ tháng 5, PV GAS sẽ tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung và tìm kiếm thêm các nguồn nhập khẩu bổ sung. Đồng thời, doanh nghiệp bám sát chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) trong việc huy động tối đa khai thác dầu khí nội địa nhằm phục vụ các nhà máy lọc dầu và nhu cầu sản xuất điện, qua đó góp phần đảm bảo nguồn cung ổn định.

Đối với LPG phục vụ dân dụng và công nghiệp, PV GAS cho biết nguồn cung tại Việt Nam hiện đến từ cả sản xuất trong nước và nhập khẩu, trong đó khoảng 70% sản lượng LPG nhập khẩu của cả nước đến từ thị trường Trung Đông.

Theo đánh giá, chiến sự tại Trung Đông đã gây đứt gãy chuỗi cung ứng, đặc biệt đối với các sản phẩm dầu khí. Tình huống này được xem là sự kiện bất khả kháng theo thông lệ quốc tế, tiềm ẩn rủi ro gián đoạn nguồn cung khí tại Việt Nam.

Với vai trò là đơn vị tiên phong của Petrovietnam trong lĩnh vực công nghiệp khí, PV GAS đã chủ động triển khai nhiều giải pháp điều hành.

Cụ thể, doanh nghiệp tiếp tục đa dạng hóa nguồn LPG nhập khẩu ngoài khu vực Trung Đông; cân đối nguồn hàng nhập khẩu để đảm bảo nhu cầu trong nước so với nhu cầu xuất khẩu; tăng sản lượng LPG sản xuất nội địa tại 2 nhà máy xử lý khí Dinh Cố và Cà Mau, phù hợp với việc tăng huy động nguồn khí thiên nhiên trong nước đưa vào bờ (sản lượng cung cấp cho thị trường dự kiến tăng thêm khoảng 5%).

Bên cạnh đó, PV GAS tiếp tục tận dụng mô hình cung cấp giải pháp năng lượng tích hợp cho khách hàng đã triển khai từ năm 2023, qua đó cho phép khách hàng linh hoạt chuyển đổi sang sử dụng khí thiên nhiên đường ống, CNG hoặc LNG thay thế LPG khi cần thiết.

Với các giải pháp nêu trên, PV GAS khẳng định vẫn đảm bảo khả năng cung ứng LPG cho nhu cầu trong nước trong tháng 3 và thời gian tới.