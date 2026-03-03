Qatar Airways hủy 13 chuyến bay đi và đến Việt Nam

Chiến sự tại Trung Đông khiến nhiều chuyến bay của các hãng Trung Đông bị hủy hoặc chưa rõ thông tin về khả năng cất cánh.

Các chuyến bay từ Việt Nam đến Trung Đông vẫn chưa thể cất cánh. Ảnh: FT.

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, ngày 3/3, các hãng hàng không vẫn tiếp tục hủy chuyến bay từ Việt Nam đến khu vực Trung Đông do căng thẳng chiến sự.

Cụ thể, từ ngày 3/3 đến 13h ngày 5/3 (giờ Việt Nam), hãng hàng không Qatar Airways hủy tổng cộng 13 chuyến bay đi và đến Việt Nam do ảnh hưởng khai thác. Trong đó, tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (SGN) có 8 chuyến bị hủy và tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (HAN) có 5 chuyến. Tổng số hành khách bị ảnh hưởng là 2.565 người.

Những hành khách có vé trong giai đoạn từ 28/2 đến 10/3 được miễn phí thay đổi ngày khởi hành trong vòng 14 ngày kể từ ngày bay ban đầu hoặc hoàn lại phần giá trị vé chưa sử dụng theo quy định.

Qatar Airways khuyến nghị do lưu lượng cuộc gọi đến trung tâm chăm sóc khách hàng tăng cao, hành khách chỉ nên liên hệ trực tiếp nếu hành trình dự kiến khởi hành trong vòng 48 giờ tới. Hành khách có thể chủ động quản lý đặt chỗ, thay đổi lịch trình thông qua website chính thức hoặc ứng dụng di động của hãng. Với những trường hợp mua vé qua đại lý du lịch hoặc nền tảng bên thứ ba, hành khách được đề nghị liên hệ trực tiếp đơn vị xuất vé để được hỗ trợ.

Trong khi đó, hãng hàng không Emirates (UAE) chưa công bố thông tin về chuyến bay EK395 từ Hà Nội đến Dubai lúc 0h25 ngày 4/3. Hãng hàng không Etihad Airways (UAE) chưa công bố thông tin chuyến bay EY433 từ Hà Nội đến Abu Dhabi (UAE) lúc 20h ngày 3/3.

Riêng hãng hàng không Turkish Airlines (Thổ Nhĩ Kỳ) vẫn khai thác bình thường đường bay chở khách giữa Hà Nội và Istanbul trong ngày 3/3.

Cơ quan quản lý hàng không tại Việt Nam cho biết do ảnh hưởng chiến sự tại khu vực Trung Đông, tính đến 8h ngày 3/3 một số vùng thông báo bay (FIR) vẫn đóng cửa hoàn toàn gồm: Bahrain FIR đóng cửa toàn bộ FIR từ 21h34 UTC (giờ phối hợp quốc tế, muộn hơn giờ Việt Nam 7 tiếng) từ 2h đến 4h UTC ngày 3/3.

Tehran FIR (Iran) đóng cửa toàn bộ FIR đến 8h30 UTC ngày 3/3; đồng thời cảnh báo khu vực xung đột có thể mở rộng ra vùng biển quốc tế thuộc vịnh Ba Tư và biển Oman.

Doha FIR (Qatar) đóng cửa toàn bộ FIR đến 4h UTC ngày 3/3.

Jordan FIR đóng cửa không phận hàng ngày từ 15h đến 6h UTC từ ngày 2 đến 5/3.

Trong khi đó, Emirates FIR (UAE) đóng cửa một phần FIR, chỉ cho phép máy bay đến/đi theo các lộ điểm được chỉ định, chuyến bay quá cảnh chỉ cho phép theo hướng tây qua điểm LUDID.

Một số đường hàng không (M318, M550) đóng do hoạt động quân sự. Sân bay Ras Al Khaimah tạm đóng.

Jeddah FIR (Saudi Arabia) áp dụng biện pháp dự phòng điều hành bay. Nhiều tuyến đường bay được thiết lập để định hướng luồng trong việc cung cấp dịch vụ không lưu không khả dụng trong khu vực quy định.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình xung đột tại khu vực Trung Đông, Vietnam Airlines cho biết đã chủ động điều chỉnh đường bay và kế hoạch khai thác các chuyến bay giữa Việt Nam và châu Âu nhằm tránh các vùng trời chịu ảnh hưởng, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hành khách và phi hành đoàn.

Toàn bộ các chuyến bay giữa Việt Nam và châu Âu do Vietnam Airlines khai thác đã và đang có lộ trình bay cách xa các khu vực xảy ra chiến sự và đang được thực hiện an toàn theo kế hoạch. Hãng tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và chuẩn bị sẵn sàng các phương án khai thác linh hoạt nhằm duy trì hoạt động bay ổn định, an toàn và hiệu quả.

"Việc điều chỉnh đường bay có thể khiến thời gian bay kéo dài hơn và ảnh hưởng dây chuyền đến lịch khai thác toàn mạng bay. Tuy nhiên, đây là giải pháp cần thiết, thể hiện nguyên tắc an toàn là ưu tiên cao nhất trong mọi quyết định khai thác của Vietnam Airlines", đại diện hãng nói thêm.