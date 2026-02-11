Sân bay Tân Sơn Nhất chật kín người đón thân nhân về ăn Tết

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, nhiều ngày qua, khu vực ga đón quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất luôn trong tình trạng đông đúc từ sáng đến tối muộn do người dân tập trung về đây để chờ đón thân nhân từ nước ngoài trở về.

Khác với những năm trước, hình ảnh cả một đại gia đình 7-8 người cùng nhau ra sân bay đón người thân về đoàn tụ nay đã không còn xuất hiện nhiều.

Vào các khung giờ cao điểm khi nhiều chuyến bay quốc tế hạ cánh liên tiếp, không khí náo nhiệt nhưng cũng có phần ngột ngạt vì số lượng người đông đúc khiến khu vực này trở nên quá tải.

Do các băng ghế bên trong nhà ga luôn chật kín người nên những gia đình đến đón thân nhân thường phải đứng lâu hàng giờ liền, một số người mỏi mệt tìm chỗ ngồi tạm bợ.

Khoảnh khắc gặp lại người thân sau thời gian dài xa cách khiến nhiều người lộ rõ niềm hạnh phúc và xúc động, không khí tại khu vực ga đón vì thế trở nên nhộn nhịp hơn trong những ngày cận Tết.

Mẹ chồng chị Huỳnh Thị Ngọc Giàu (Tây Ninh) xúc động ôm cháu vào lòng không giấu nổi nước mắt do hai vợ chồng đã 2 năm nay mới trở về Việt Nam. "Hai vợ chồng tôi đã sinh sống và làm việc tại Nhật Bản được 7 năm, thường xuyên phải xa gia đình. Do công việc, chồng chị phải sau mùng 3 Tết mới có thể về quê, và cả gia đình dự kiến sẽ ở lại Việt Nam khoảng một tháng trước khi quay lại Nhật", chị nói.

Anh Quang (phường Thủ Đức) hồi hộp đợi khoảnh khắc gặp lại bạn gái sau 3 năm xa cách. "Tôi ra sân bay chờ bạn ấy đã hơn 3 tiếng rồi, hồi hộp lắm lần này bạn tôi sẽ về luôn Việt Nam", anh Quang cho biết.

Nhiều người cho biết đây không chỉ là dịp để đoàn tụ mà còn là một sự kiện đặc biệt để cả nhà cùng nhau chào đón người thân trở về sau thời gian dài xa cách.

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ khoảng 145.000 lượt khách mỗi ngày, trung bình khoảng 940 chuyến/ngày, tăng 25% so với lịch bay ngày thường và tăng khoảng 7% so với cùng kỳ Tết 2025.

Đáng chú ý, trong 2 ngày cao điểm nhất trước Tết là 26-27 tháng Chạp, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác 1.017 chuyến bay/ngày. Sau Tết, cao điểm tập trung mùng 6 và 7 tháng Giêng với khoảng 1.025 chuyến bay mỗi ngày.

Hai sân bay lớn nhất cả nước là Nội Bài và Tân Sơn Nhất được dự báo đón số chuyến bay và lượng hành khách tăng mạnh so với cùng kỳ.

Sân bay Tân Sơn Nhất và 5 bến xe tại TP.HCM sẽ tăng chuyến phục vụ người dân đi lại dịp Tết. Bên cạnh đó, nhiều chuyến tàu Tết đi ngày cao điểm đã được bán hết vé.

