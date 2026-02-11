Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sân bay Tân Sơn Nhất chật kín người đón thân nhân về ăn Tết

  • Thứ tư, 11/2/2026 08:48 (GMT+7)
  • 42 phút trước

Những ngày cận Tết, khu vực ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) trở nên nhộn nhịp, khi hàng nghìn người dân tấp nập đổ về đón người thân từ nước ngoài trở về đoàn tụ.

tan son nhat anh 1

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, nhiều ngày qua, khu vực ga đón quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất luôn trong tình trạng đông đúc từ sáng đến tối muộn do người dân tập trung về đây để chờ đón thân nhân từ nước ngoài trở về.
tan son nhat anh 2

Khác với những năm trước, hình ảnh cả một đại gia đình 7-8 người cùng nhau ra sân bay đón người thân về đoàn tụ nay đã không còn xuất hiện nhiều.
tan son nhat anh 3

Vào các khung giờ cao điểm khi nhiều chuyến bay quốc tế hạ cánh liên tiếp, không khí náo nhiệt nhưng cũng có phần ngột ngạt vì số lượng người đông đúc khiến khu vực này trở nên quá tải.
tan son nhat anh 4

Do các băng ghế bên trong nhà ga luôn chật kín người nên những gia đình đến đón thân nhân thường phải đứng lâu hàng giờ liền, một số người mỏi mệt tìm chỗ ngồi tạm bợ.
tan son nhat anh 5tan son nhat anh 6tan son nhat anh 7tan son nhat anh 8

Khoảnh khắc gặp lại người thân sau thời gian dài xa cách khiến nhiều người lộ rõ niềm hạnh phúc và xúc động, không khí tại khu vực ga đón vì thế trở nên nhộn nhịp hơn trong những ngày cận Tết.
tan son nhat anh 9

Mẹ chồng chị Huỳnh Thị Ngọc Giàu (Tây Ninh) xúc động ôm cháu vào lòng không giấu nổi nước mắt do hai vợ chồng đã 2 năm nay mới trở về Việt Nam. "Hai vợ chồng tôi đã sinh sống và làm việc tại Nhật Bản được 7 năm, thường xuyên phải xa gia đình. Do công việc, chồng chị phải sau mùng 3 Tết mới có thể về quê, và cả gia đình dự kiến sẽ ở lại Việt Nam khoảng một tháng trước khi quay lại Nhật", chị nói.
tan son nhat anh 10

Anh Quang (phường Thủ Đức) hồi hộp đợi khoảnh khắc gặp lại bạn gái sau 3 năm xa cách. "Tôi ra sân bay chờ bạn ấy đã hơn 3 tiếng rồi, hồi hộp lắm lần này bạn tôi sẽ về luôn Việt Nam", anh Quang cho biết.
tan son nhat anh 11

Nhiều người cho biết đây không chỉ là dịp để đoàn tụ mà còn là một sự kiện đặc biệt để cả nhà cùng nhau chào đón người thân trở về sau thời gian dài xa cách.
tan son nhat anh 12

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ khoảng 145.000 lượt khách mỗi ngày, trung bình khoảng 940 chuyến/ngày, tăng 25% so với lịch bay ngày thường và tăng khoảng 7% so với cùng kỳ Tết 2025.
tan son nhat anh 13

Đáng chú ý, trong 2 ngày cao điểm nhất trước Tết là 26-27 tháng Chạp, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác 1.017 chuyến bay/ngày. Sau Tết, cao điểm tập trung mùng 6 và 7 tháng Giêng với khoảng 1.025 chuyến bay mỗi ngày.

