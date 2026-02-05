Sân bay Tân Sơn Nhất cùng 5 bến xe TP.HCM tăng chuyến dịp Tết

Sân bay Tân Sơn Nhất và 5 bến xe tại TP.HCM sẽ tăng chuyến phục vụ người dân đi lại dịp Tết. Bên cạnh đó, nhiều chuyến tàu Tết đi ngày cao điểm đã được bán hết vé.

Ngành hàng không tập trung toàn lực để phục vụ cao điểm Tết. Ảnh: Linh Huỳnh.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 5/2, đại diện ngành hàng không, xe khách, đường sắt thành phố đã cung cấp thông tin về hoạt động phục vụ vận tải hành khách Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tăng 61 chuyến bay/ngày tại sân bay Tân Sơn Nhất

Ông Trần Văn Hoạch, Trưởng phòng Giám sát chất lượng dịch vụ và vận tải hàng không, Cảng vụ Hàng không miền Nam, cho biết lưu lượng hành khách đi và đến sân bay Tân Sơn Nhất đến nay tiếp tục tăng cao. Thời gian cao điểm được xác định kéo dài 30 ngày, gồm 15 ngày trước và sau Tết.

Ông Trần Văn Hoạch, Trưởng phòng Giám sát chất lượng dịch vụ và vận tải hàng không - Cảng vụ hàng không miền Nam. Ảnh: Thảo Liên.

Riêng sân bay Tân Sơn Nhất, ông Hoạch dự kiến trung bình mỗi ngày sẽ có 940 chuyến bay, tăng khoảng 7% so với Tết Nguyên đán 2025 và 145.000 lượt khách, tăng khoảng 8%. Số hành khách cao điểm nhất trong dịp Tết năm nay có thể lên tới 165.000 lượt khách/ngày.

Theo dự báo của các hãng hàng không, cao điểm trước Tết rơi vào ngày 26-27 tháng Chạp, với khoảng 1.015 chuyến bay/ngày, vượt kỷ lục 1.003 chuyến của năm trước. Cao điểm sau Tết dự kiến vào ngày mùng 6-7 tháng Giêng, với khoảng 1.027 chuyến bay/ngày. Với tham số điều phối 48 chuyến/giờ, trung bình cứ hơn một phút sẽ có một chuyến bay cất hoặc hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao, Cảng vụ Hàng không miền Nam đã triển khai các kế hoạch cụ thể về đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông theo hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan và Sở Xây dựng. Cục Hàng không Việt Nam cũng chủ động điều phối sớm các lượt cất và hạ cánh, tạo điều kiện để các hãng hàng không kịp thời mở bán vé.

Song song đó, các hãng hàng không và đơn vị phục vụ mặt đất đã xây dựng phương án vận hành phù hợp nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ trong bối cảnh áp lực hạ tầng ngày càng lớn.

Tăng chuyến tại 5 bến xe

Đối với xe khách, ông Nguyễn Xuân Điền, Phó chánh văn phòng Tổng công ty cơ khí GTVT Sài Gòn - SAMCO, cho biết trong đợt cao điểm Tết, từ ngày 13/2 đến ngày 15/2, các bến xe sẽ tổ chức bán vé phục vụ hành khách từ 5h đến 21h trong ngày đối với đơn vị ủy thác bến bán vé và 24/24 đối với các đơn vị tự bán vé.

Giá vé hiện tăng 40% đối với các tuyến gần có cự ly dưới 300 km và tăng 60% đối với các tuyến xa có cự ly trên 300 km - mức điều chỉnh này được duy trì ổn định trong nhiều năm qua.

"Việc tăng giá vé đều có sự chấp thuận của Sở Xây dựng và đã được niêm yết công khai trên quầy vé tại bến. Vì vậy, nếu vé xe giá quá cao, vượt quy định, người dân sẽ biết và không mua. Nếu có trường hợp hành khách bị chặt chém giá vé xe thì khả năng là các nhà xe bên ngoài, xe dù bến cóc chứ không đón trong bến", ông Điền nói và cho biết nếu phát hiện việc tăng giá vé sai quy định, người dân hãy cung cấp thông tin cho đơn vị để kịp thời xử lý.

Ông Nguyễn Xuân Điền, Phó chánh văn phòng Tổng công ty cơ khí GTVT Sài Gòn (SAMCO). Ảnh: Thảo Liên.

Theo ông Điền, trong 20 ngày cao điểm Tết (7-26/2), tổng số lượt hành khách xuất bến dự kiến hơn 1,3 triệu lượt, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2025. Số chuyến xe thực hiện ước đạt 72.954 chuyến, tăng 1,6%.

Cụ thể, tại Bến xe Miền Đông mới dự kiến có 8.850 chuyến xe phục vụ khoảng 164.460 lượt hành khách, tăng lần lượt 4% về số chuyến và 3,7% về lượt hành khách.

Bến xe Miền Đông dự kiến khai thác 10.052 chuyến với 181.968 lượt hành khách, ghi nhận mức tăng 6% về số chuyến và hơn 10% về lượng hành khách.

Tại Bến xe Miền Tây, số chuyến xe dự kiến đạt 37.390 chuyến, phục vụ khoảng 842.000 lượt hành khách, tăng 3% về số chuyến và 4% về lượt hành khách.

Bến xe An Sương dự kiến thực hiện 12.502 chuyến, phục vụ 97.411 lượt hành khách, tăng 2% cả về số chuyến lẫn lượng hành khách.

Trong khi đó, Bến xe Ngã Tư Ga dự kiến có 4.160 chuyến xe với 54.790 lượt hành khách, tăng xấp xỉ 4% về số chuyến và lượt hành khách.

Vé tàu cao điểm Tết đã bán hết

Trong khi đó, trên tuyến Bắc - Nam, ngành đường sắt sẽ bố trí 55 đoàn tàu trên tuyến Bắc - Nam. Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó phòng kinh doanh, CTCP Vận tải đường sắt, riêng khu vực TP.HCM (từ ga Sài Gòn) có khoảng 17 đôi tàu/ngày đêm với tổng số chỗ cung ứng là 394.000 chỗ.

Ông Tuấn cho biết dịp Tết Nguyên đán 2026, ngành đường sắt đã huy động tối đa năng lực phương tiện để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, tập trung tại 2 ga chính là ga Sài Gòn và ga Dĩ An.

Vé đã mở bán từ ngày 15/1 và vé tàu các ngày cao điểm Tết (từ 20 đến 28 tháng Chạp và từ mùng 4 đến mùng 10 tháng Giêng) đã được bán hết. Hiện, vé tàu chỉ còn chỗ vào các ngày thấp điểm hoặc các chuyến chạy theo chiều ngược lại (chiều lẻ).

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó phòng kinh doanh, CTCP Vận tải đường sắt. Ảnh: Thảo Liên.

Về vận tải hàng hóa, tại ga Sài Gòn, công ty bố trí thêm một số xe hành lý trên các đoàn tàu khách để nhận vận chuyển hành lý, hàng hóa của hành khách.

Đối với tàu hàng, ngành đường sắt tổ chức các đoàn tàu hàng chuyên tuyến để vận chuyển hàng hóa suốt tuyến tập trung chủ yếu tại khu vực ga Sóng Thần; các đơn vị của công ty cũng thường xuyên nhận hàng hóa để vận chuyển.

Theo ông Tuấn, các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài ngành đường sắt để đảm bảo an ninh trật tự từ khâu bán vé đến khâu đón khách vào ga đi tàu; đặc biệt chú trọng công tác phòng chống cháy nổ, gian lận thương mại và ngăn chặn vận chuyển hàng lậu, hàng cấm dọc tuyến; tổ chức phân luồng và chống ùn tắc tại khu vực ga, đặc biệt tại ga Sài Gòn, ga Dĩ An và các tuyến đường xung quanh như Trần Văn Đang, Nguyễn Thông, Nguyễn Phúc Nguyên...