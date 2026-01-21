Giá vé tàu Tết đắt ngang máy bay

Giá vé tàu khứ hồi chặng TP.HCM - Hà Nội có thể lên đến 6,8 triệu đồng nhưng vẫn bán chạy và đã sớm hết vé trong giai đoạn chính của kỳ nghỉ Tết.

Nhiều gia đình tiết kiệm được phần lớn chi phí di chuyển khi đi tàu dịp Tết. Ảnh: VNR.

Tàu là phương án đi lại được nhiều người lựa chọn khi các chuyến bay đã kín chỗ dù giá vé cũng đắt đỏ tương tự. Hiện, ngành đường sắt đã bán gần 60% lượng vé Tết.

Giá cao, sao vẫn bán chạy?

Giá vé tàu TP.HCM - Hà Nội ở mức 2 triệu đồng (ghế ngồi mềm) và 3,4 triệu đồng (giường nằm tầng 1 khoang giữa). Như vậy, giá vé khứ hồi sẽ lên đến 4-6,8 triệu đồng. Để so sánh, giá vé máy bay khứ hồi chặng này chỉ khoảng 6,9-7,3 triệu đồng.

Chặng TP.HCM - Đà Nẵng ở mức 1,5 - 3 triệu đồng tùy loại ghế ngồi hay giường nằm nên giá vé khứ hồi sẽ ở mức 3-6 triệu đồng. Chặng TP.HCM - Quy Nhơn ở mức 729.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/chiều, giá vé khứ hồi ở mức 1,5-3 triệu đồng.

Giá vé tàu chặng Hà Nội - TP.HCM sau Tết có giá 3,4 triệu đồng cho khoang 4 điều hòa.

Nhiều người cho biết họ chọn đi tàu nhờ chính sách miễn phí vé cho trẻ em dưới 6 tuổi, hành lý không bị quy định chặt về số kg và số kiện. Đặc biệt, một số hành khách có nhà gần ga tàu nên sẽ tiện lợi và tiết kiệm hơn so với việc đi máy bay.

Chị Như Ngọc (phường Long Trường, TP.HCM) cho biết đã đặt vé tàu cho gia đình gồm 4 người về Đà Nẵng. "Tôi tính toán đi tàu chỉ mất 2 vé vì 2 con gái nhỏ có thể nằm chung với bố mẹ nên tổng cộng tốn khoảng 12 triệu đồng. Còn nếu đi máy bay, gia đình tôi phải chi 28 triệu đồng".

Trong khi đó, anh Minh Hải (phường Thủ Đức, TP.HCM) cho biết anh chấp nhận ngồi ghế mềm về Quy Nhơn để tiết kiệm tiền, thay vì mua vé giường nằm hay đi máy bay.

Hết vé tàu nhiều chặng ngày cao điểm

"Tính đến nay, toàn ngành đã bán được khoảng 227.000 chỗ trên tổng số 384.000 chỗ (gần 60%). Trong đó, vé bán qua kênh online chiếm hơn 69%", ông Đào Anh Tuấn - Tổng giám đốc CTCP Vận tải đường sắt cho biết.

Theo ông, hiện vẫn còn một lượng vé nhất định ở các ngày và tuyến khác nhau, đặc biệt là các ngày trước Tết không trùng cao điểm và các ngày sau Tết.

Cụ thể, vé tàu tuyến phía Nam chạy trong các ngày cao điểm trước Tết (chiều TP.HCM đi Hà Nội từ 7 đến 14/2, tức 20 đến 27 tháng Chạp) và các ngày cao điểm sau Tết (chiều Hà Nội đi TP.HCM từ mùng 4 đến mùng 7 tháng Giêng) đã bán hết vé.

Tuy nhiên, các ngày từ 7/2 trở về trước và các ngày 15, 16/2 (tức 28, 29 tháng Chạp) vẫn còn vé đi tất cả các ga. Đặc biệt, các ngày từ 10 đến 14/2 (23 đến 27 tháng Chạp) vẫn còn rất nhiều vé đi Phan Thiết và Nha Trang.

Sau Tết, chiều Hà Nội - TP.HCM từ ngày 24/2 đến ngày 8/3 (từ mùng 6 đến 20 tháng Giêng) còn nhiều vé đi tất cả các ga, hành khách có thể dễ dàng lựa chọn.

Tổng cộng, ngành đường sắt đã tổ chức chạy 906 chuyến tàu dịp Tết. Ảnh: Tường Vi.

Ông Đào Anh Tuấn cho biết giá vé Tết năm nay tăng bình quân khoảng 5-10% so với năm 2025. Nguyên nhân chủ yếu do chi phí nhiên liệu đầu vào tăng và việc ngành đường sắt đầu tư thêm hơn 160 toa xe mới để nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

Đại diện CTCP Vận tải đường sắt cho biết đơn vị đã chủ động xây dựng và triển khai phương án tổ chức chạy tàu với tinh thần sẵn sàng, bảo đảm phục vụ an toàn và thuận tiện cho hành khách trong cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trong giai đoạn này, công ty sử dụng gần 800 toa xe khách, tổ chức chạy 62 đoàn tàu, trong đó riêng tuyến Hà Nội - TP.HCM đã có tới 55 đoàn tàu, cùng với các tuyến trọng điểm như Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Từ Sơn.

Tổng cộng, ngành đường sắt đã tổ chức chạy 906 chuyến tàu, cung ứng khoảng 384.000 chỗ, tăng khoảng 7% so với Tết năm 2025.

Bên cạnh các đoàn tàu khách thông thường, ngành đường sắt tiếp tục khai thác các toa xe du lịch cao cấp trên tàu SE61/62 trong suốt đợt cao điểm Tết.

Trong những ngày nghỉ Tết (từ ngày 14/2 đến 22/2), ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy thêm các chuyến tàu khu đoạn để phục vụ nhu cầu du xuân, đi lại của người dân, gồm tuyến Sài Gòn - Nha Trang (5 chuyến), Sài Gòn - Tam Kỳ (3 chuyến), Sài Gòn - Đà Nẵng (3 chuyến), Hà Nội - Vinh (14 chuyến) và Hà Nội - Đà Nẵng (2 chuyến), cung ứng khoảng 9.700 chỗ.