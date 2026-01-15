Chưa Tết, vì sao các sàn đã ồ ạt giảm giá, khuyến mãi

Chưa vào cao điểm Tết Nguyên đán 2026, các sàn thương mại điện tử đã sớm bung khuyến mãi lớn nhằm kích cầu, giữ nhịp mua sắm và tạo đà doanh số cho giai đoạn đầu năm.

Các sàn thương mại điện tử thường bắt đầu sale từ rất sớm. Ảnh: Phương Lâm.

Đầu năm 2026 Dương lịch, khi nhịp mua sắm chưa bước vào cao điểm Tết Nguyên đán, các sàn thương mại điện tử đã sớm khởi động loạt chương trình khuyến mãi quy mô lớn. Không khí trên các nền tảng trở nên sôi động hơn thường lệ, từ ưu đãi theo khung giờ, mã giảm giá cho nhóm khách hàng trẻ, cho đến các chiến dịch kích cầu được thiết kế riêng cho giai đoạn trước Tết.

“Thời điểm này tôi mua khá nhiều vì chưa sát Tết nên giá còn tốt, lại không bị quá tải đơn hàng”, Minh Anh (23 tuổi, nhân viên marketing tại Hà Nội) cho biết. Theo nữ nhân viên văn phòng này, các đợt khuyến mãi đầu năm thường tập trung vào những mặt hàng phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày hoặc mua sắm sớm cho Tết, giúp người tiêu dùng chủ động chi tiêu thay vì dồn vào giai đoạn cận Tết.

Thực tế, hành vi mua sắm sớm của người tiêu dùng trẻ đang trở thành một xu hướng rõ nét. Với các sàn, đây là thời điểm quan trọng để tạo lực kéo tiêu dùng, trước khi thị trường bước vào cao điểm mua sắm truyền thống.

Tháng cao điểm hiếm hoi trước giai đoạn trầm lắng

Sau khi khép lại mùa sale kích cầu cao điểm cuối năm 2025, các sàn thương mại điện tử gần như không có khoảng nghỉ đáng kể trước khi bước vào chu kỳ mua sắm đầu năm 2026. Ngay từ giữa tháng 1, hàng loạt chương trình ưu đãi đã được triển khai đồng loạt, với cường độ và độ phủ không kém các chiến dịch cuối năm.

Xét theo quy luật nhiều năm, quý I và II thường ghi nhận doanh số bán hàng thấp hơn đáng kể so với nửa cuối năm, khi các dịp lễ lớn và mùa cao điểm mua sắm chưa thực sự bùng nổ.

Tuy nhiên, tháng 1 lại là một ngoại lệ. Đây là thời điểm nhu cầu mua sắm gia tăng nhờ yếu tố cận Tết Nguyên đán, tâm lý chuẩn bị sớm cho chi tiêu lễ hội và xu hướng chốt đơn trước Tết để tránh quá tải trong khâu giao vận. Chính lực cầu này khiến tháng 1 thường nổi lên như điểm sáng hiếm hoi trong nửa đầu năm vốn trầm lắng.

Doanh số mua sắm trước Tết Nguyên đán trên các sàn thường tăng cao. Ảnh: Metric.

Dữ liệu từ nền tảng tổng hợp và phân tích dữ liệu Metric.vn cho thấy trong tháng 1/2025, doanh số bán hàng trên 4 sàn thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam đạt khoảng 37.000 tỷ đồng , cao nhất trong nửa đầu năm. Trái ngược, tháng 2 thường rơi xuống đáy chu kỳ và là tháng có doanh số thấp nhất cả năm, do trùng với kỳ nghỉ Tết Âm lịch kéo dài và nhu cầu mua sắm suy giảm rõ rệt.

Trước đó, năm 2024, doanh số bán hàng trong tháng 1 cũng đạt khoảng 25.000 tỷ đồng , xếp thứ 2 về quy mô trong nửa đầu năm và chỉ thấp hơn tháng 3 dẫn đầu khoảng 3.000 tỷ đồng .

Xu hướng này lý giải vì sao các sàn thương mại điện tử bạo chi cho các chiến dịch sale ngay từ đầu năm. Thay vì chấp nhận nhịp giảm tốc sau cao điểm cuối năm, các nền tảng lựa chọn đầu tư mạnh vào tháng 1, thúc đẩy doanh số trước khi thị trường bước vào giai đoạn thấp điểm kéo dài cho đến hết quý II.

Cuộc đua giữ "nhiệt" trước mùa thấp điểm

Trên thị trường, các sàn thương mại điện tử lớn đều đã khởi động loạt chương trình kích cầu đầu năm với cách tiếp cận khác nhau, nhưng cùng mục tiêu giữ nhịp mua sắm trước khi bước vào cao điểm Tết Nguyên đán.

Với Shopee, trọng tâm được đặt vào các hoạt động bán hàng qua livestream kết hợp yếu tố giải trí. Nền tảng này tổ chức chuỗi Shopee Live quy tụ nhiều nghệ sĩ tham gia tương tác trực tiếp với người xem. Trong quá trình theo dõi livestream, người dùng có thể tham gia các hoạt động như lắc xu, chia thưởng Shopee Xu và săn voucher từ một số thương hiệu tiêu dùng.

Các hoạt động này nằm trong khuôn khổ sự kiện “15/1 Siêu sale năm mới” của Shopee, kéo dài đến ngày 17/1.

Riêng TikTok Shop lựa chọn đẩy mạnh vai trò của đội ngũ nhà sáng tạo nội dung trong giai đoạn 14-15/1. Trong 2 ngày cao điểm này, nhiều nhà sáng tạo có lượng theo dõi lớn đồng loạt lên sóng livestream bán hàng, tập trung vào các sản phẩm phục vụ nhu cầu mua sắm sớm cho dịp Tết.

Song song với nội dung livestream, nền tảng triển khai hàng loạt chính sách ưu đãi như miễn phí vận chuyển cho mọi đơn hàng, voucher giảm giá theo giá trị đơn và các chương trình giảm sâu trong khung giờ flash sale.

Trong khi đó, Lazada triển khai chiến dịch “Siêu Sale Tết” với thời gian kéo dài nhất, từ ngày 15/1 đến 10/2, chia thành 3 giai đoạn cao điểm gồm 15-17/1, 25-27/1 và 1-4/2.

Theo công bố từ nền tảng này, người tiêu dùng trong các giai đoạn cao điểm có thể tiếp cận hệ thống voucher chiến dịch giá trị lớn, kết hợp các chương trình giảm giá sâu, miễn phí vận chuyển toàn sàn và chính sách đổi trả trong vòng 30 ngày. Lazada đồng thời tăng cường hoạt động LazLive hàng ngày, từ 8h đến 22h trong giai đoạn 14-29/1 nhằm thúc đẩy mua sắm qua livestream, đặc biệt với các ưu đãi dành cho khách hàng mới.

Bên cạnh các ngành hàng trong nước, sàn này cũng đẩy mạnh nhóm hàng quốc tế như Gmarket Korea và Tmall với cam kết chính hãng, thời gian giao hàng ngắn và chính sách đổi trả linh hoạt.