Tập đoàn FLC bất ngờ tăng vốn thêm 1.500 tỷ đồng

  • Thứ tư, 31/12/2025 10:54 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Tập đoàn FLC thông báo nâng vốn điều lệ thêm 1.500 tỷ lên 8.600 tỷ đồng trong bối cảnh loạt cổ phiếu thuộc hệ sinh thái rời sàn chứng khoán.

Vốn điều lệ FLC được nâng lên 8.600 tỷ đồng. Ảnh: Đức Anh.

Tập đoàn FLC mới đây đã thông báo nâng vốn điều lệ thêm 1.500 tỷ đồng, đưa quy mô vốn của doanh nghiệp lên xấp xỉ 8.600 tỷ đồng. Động thái này diễn ra ngay trước thời điểm cổ phiếu FLC cùng loạt mã chứng khoán liên quan đến hệ sinh thái tập đoàn này rời sàn chứng khoán.

Theo thông tin do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố, hơn 710 triệu cổ phiếu FLC của CTCP Tập đoàn FLC đã có phiên giao dịch cuối cùng trên UPCoM vào ngày 30/12. Kể từ ngày 31/12, mã chứng khoán FLC chính thức không còn hiện diện trên sàn.

Nguyên nhân là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã hủy tư cách công ty đại chúng của Tập đoàn FLC cách đây khoảng một tuần, khiến cổ phiếu FLC không còn đủ điều kiện tiếp tục giao dịch trên thị trường tập trung.

FLC là doanh nghiệp do ông Trịnh Văn Quyết sáng lập. Hiện ông Quyết vẫn nắm giữ trên 30% vốn điều lệ của tập đoàn.

Ngoài FLC, một số cổ phiếu khác trong hệ sinh thái của Tập đoàn FLC như GAB, HAI, KLF cũng bị hủy giao dịch trên UPCoM từ ngày 31/12 với lý do tương tự.

Đầu tháng 11, Tổng giám đốc FLC Bùi Hải Huyền từng cho biết cổ phiếu của tập đoàn có thể được xem xét giao dịch trở lại trên UPCoM sớm nhất vào quý I/2026, sau khi doanh nghiệp hoàn tất và công bố các báo cáo tài chính còn thiếu.

Mới đây, Tập đoàn FLC cũng đã cập nhật báo cáo tài chính riêng năm 2024, đồng thời đưa ra dự kiến kết quả kinh doanh năm 2025. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của mảng kinh doanh bất động sản năm 2025 ước tính đạt khoảng 635 tỷ đồng, tăng đáng kể so với khoản lỗ 123 tỷ đồng của năm 2024.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Tập đoàn FLC

    Tập đoàn FLC

    Tiền thân Tập đoàn FLC là Công ty TNHH Đầu tư Trường phú Fortune với 18 tỷ đồng tiền vốn, sau nhiều lần cơ cấu hiện FLC tập trung kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản du lịch và nhà ở với nhiều dự án resort lớn.

    • Thành lập: 2008
    • Sáng lập: Trịnh Văn Quyết
    • Mã cổ phiếu: FLC

    Website

