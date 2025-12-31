Tập đoàn FLC bất ngờ tăng vốn thêm 1.500 tỷ đồng

Tập đoàn FLC thông báo nâng vốn điều lệ thêm 1.500 tỷ lên 8.600 tỷ đồng trong bối cảnh loạt cổ phiếu thuộc hệ sinh thái rời sàn chứng khoán.

Vốn điều lệ FLC được nâng lên 8.600 tỷ đồng. Ảnh: Đức Anh.

Tập đoàn FLC mới đây đã thông báo nâng vốn điều lệ thêm 1.500 tỷ đồng , đưa quy mô vốn của doanh nghiệp lên xấp xỉ 8.600 tỷ đồng . Động thái này diễn ra ngay trước thời điểm cổ phiếu FLC cùng loạt mã chứng khoán liên quan đến hệ sinh thái tập đoàn này rời sàn chứng khoán.

Theo thông tin do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố, hơn 710 triệu cổ phiếu FLC của CTCP Tập đoàn FLC đã có phiên giao dịch cuối cùng trên UPCoM vào ngày 30/12. Kể từ ngày 31/12, mã chứng khoán FLC chính thức không còn hiện diện trên sàn.

Nguyên nhân là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã hủy tư cách công ty đại chúng của Tập đoàn FLC cách đây khoảng một tuần, khiến cổ phiếu FLC không còn đủ điều kiện tiếp tục giao dịch trên thị trường tập trung.

FLC là doanh nghiệp do ông Trịnh Văn Quyết sáng lập. Hiện ông Quyết vẫn nắm giữ trên 30% vốn điều lệ của tập đoàn.

Ngoài FLC, một số cổ phiếu khác trong hệ sinh thái của Tập đoàn FLC như GAB, HAI, KLF cũng bị hủy giao dịch trên UPCoM từ ngày 31/12 với lý do tương tự.

Đầu tháng 11, Tổng giám đốc FLC Bùi Hải Huyền từng cho biết cổ phiếu của tập đoàn có thể được xem xét giao dịch trở lại trên UPCoM sớm nhất vào quý I/2026, sau khi doanh nghiệp hoàn tất và công bố các báo cáo tài chính còn thiếu.

Mới đây, Tập đoàn FLC cũng đã cập nhật báo cáo tài chính riêng năm 2024, đồng thời đưa ra dự kiến kết quả kinh doanh năm 2025. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của mảng kinh doanh bất động sản năm 2025 ước tính đạt khoảng 635 tỷ đồng , tăng đáng kể so với khoản lỗ 123 tỷ đồng của năm 2024.