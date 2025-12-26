Tập đoàn FLC chốt ngày rời sàn chứng khoán

Cổ phiếu FLC sẽ chính thức dừng giao dịch trên UPCoM kể từ ngày 31/12, sau khi Tập đoàn FLC bị hủy tư cách công ty đại chúng theo quyết định của cơ quan quản lý.

Cổ phiếu FLC sẽ dừng giao dịch trên UPCoM kể từ ngày 31/12. Ảnh: Đinh Hà.

Theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), hơn 710 triệu cổ phiếu FLC sẽ có phiên giao dịch cuối cùng trên UPCoM vào ngày 30/12.

Nguyên nhân là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã hủy tư cách công ty đại chúng của Tập đoàn FLC cách đây khoảng một tuần, khiến cổ phiếu FLC không còn đủ điều kiện tiếp tục giao dịch trên thị trường tập trung.

Việc bị hủy giao dịch không làm thay đổi giá trị của cổ phiếu mà nhà đầu tư đang nắm giữ, tuy nhiên các cổ phần này sẽ không còn được mua bán trên các sàn chứng khoán chính thức. Trước đó, mã chứng khoán FLC đã bị hủy niêm yết bắt buộc trên HoSE từ đầu năm 2023 và tiếp tục bị đình chỉ giao dịch trên UPCoM do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin.

Ngoài FLC, một số cổ phiếu khác trong hệ sinh thái của Tập đoàn FLC như GAB, HAI, KLF cũng sẽ bị hủy giao dịch trên UPCoM từ ngày 31/12 với lý do tương tự, do doanh nghiệp không còn đáp ứng các điều kiện của công ty đại chúng.

Đầu tháng 11, Tổng giám đốc FLC Bùi Hải Huyền từng cho biết cổ phiếu của tập đoàn có thể được xem xét giao dịch trở lại trên UPCoM sớm nhất vào quý I/2026, sau khi doanh nghiệp hoàn tất và công bố các báo cáo tài chính còn thiếu.

Đến nay, báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022 là bộ số liệu công khai gần nhất của FLC. Tại thời điểm đó, tổng tài sản của tập đoàn đạt hơn 36.200 tỷ đồng , trong đó phần lớn giá trị nằm ở các dự án bất động sản, chi phí xây dựng dở dang và các khoản phải thu.

Ở chiều ngược lại, tổng nợ phải trả của FLC tại thời điểm cuối quý III/2022 lên tới gần 28.300 tỷ đồng , cao gấp 3,5 lần vốn chủ sở hữu. Riêng nợ vay ở mức hơn 5.000 tỷ đồng . Trong 9 tháng đầu năm 2022, tập đoàn ghi nhận khoản lỗ gần 1.900 tỷ đồng .

Sau các biến cố liên quan đến lãnh đạo cấp cao trong năm 2022, hoạt động kinh doanh của FLC rơi vào tình trạng bị giám sát đặc biệt. Doanh nghiệp không thể hoàn tất kiểm toán và công bố báo cáo tài chính các năm 2022 và 2023 đúng hạn, dẫn đến việc dần mất tư cách pháp lý trên thị trường vốn. Việc thiếu vắng số liệu tài chính cập nhật cũng khiến nhà đầu tư và cổ đông gần như không còn cơ sở để định giá hay giao dịch cổ phiếu.

Tại các cuộc họp cổ đông bất thường giai đoạn 2023-2024, ban lãnh đạo mới của FLC cho biết tổng tài sản thực tế đã suy giảm mạnh, ước tính chỉ còn hơn 20.000 tỷ đồng , thấp hơn đáng kể so với số liệu trước khủng hoảng.

Song song với khó khăn về tài chính, FLC còn đối mặt với áp lực thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. Doanh nghiệp từng bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do chậm nộp thuế và các khoản tiền phạt liên quan.

Trong 9 tháng đầu năm nay, FLC cho biết vẫn ghi nhận doanh thu từ mảng bất động sản và du lịch nghỉ dưỡng, với tổng doanh thu ước đạt 1.700- 1.800 tỷ đồng . Hiện tập đoàn đang phát triển và nghiên cứu hơn 50 dự án tại 11 tỉnh, thành trên cả nước, tập trung chủ yếu tại Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Trị và Gia Lai.

Cùng với mảng bất động sản, FLC cũng đã tiếp quản trở lại hãng hàng không Bamboo Airways. Trong vai trò này, tập đoàn cho biết sẽ tập trung xây dựng kế hoạch phát triển Bamboo Airways cho giai đoạn 2026-2030.