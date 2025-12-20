FLC trước ngày rời sàn chứng khoán

Trước khi bị hủy tư cách công ty đại chúng, FLC ở trạng thái “đóng băng niêm yết” kéo dài với báo cáo tài chính bị gián đoạn, quy mô tài sản thu hẹp mạnh và hoạt động cầm chừng.

FLC gặp khủng hoảng kéo dài kể từ khi nhà sáng lập Trịnh Văn Quyết vướng lao lý. Ảnh: Đức Anh.

Tập đoàn FLC vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hủy tư cách công ty đại chúng, tức không đủ điều kiện tiếp tục giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCoM.

Trước thời điểm rời sàn, tập đoàn này vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, chưa đáp ứng được các chuẩn mực công bố thông tin, điều kiện niêm yết và quản trị doanh nghiệp trên thị trường vốn.

Dữ liệu tài chính đứt gãy

Thực tế, cổ phiếu FLC đã không còn hiện diện trên thị trường chứng khoán suốt gần 3 năm qua. Mã chứng khoán này bị hủy niêm yết bắt buộc trên HoSE từ đầu năm 2023 do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, sau đó tiếp tục không đủ điều kiện để giao dịch trên UPCoM vì không khắc phục được tình trạng chậm công bố báo cáo tài chính kéo dài.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022 là bộ số liệu công khai gần nhất của FLC trước khi dòng thông tin tài chính bị đứt gãy. Tại thời điểm này, tổng tài sản của tập đoàn đạt hơn 36.200 tỷ đồng . Cơ cấu tài sản cho thấy phần lớn giá trị nằm ở các dự án bất động sản, chi phí xây dựng dở dang và các khoản phải thu.

Ở phần nguồn vốn, tổng nợ phải trả tại cuối quý III/2022 của tập đoàn lên tới gần 28.300 tỷ đồng , gấp hơn 3,5 lần vốn chủ sở hữu. Riêng nợ vay là hơn 5.000 tỷ đồng .

Trong 9 tháng đầu năm 2022, FLC ghi nhận khoản lỗ gần 1.900 tỷ đồng .

Sau biến cố liên quan đến lãnh đạo cấp cao năm 2022, hoạt động tài chính của FLC rơi vào trạng thái bị giám sát đặc biệt. Doanh nghiệp không thể hoàn tất kiểm toán và công bố báo cáo tài chính các năm 2022, 2023 đúng hạn, dẫn đến việc mất dần tư cách pháp lý trên thị trường vốn. Việc không có số liệu tài chính cập nhật khiến nhà đầu tư và cổ đông gần như không còn cơ sở định giá hay giao dịch cổ phiếu.

Trong giai đoạn tái cấu trúc sau đó, FLC nhiều lần thừa nhận đã phải thu hẹp mạnh quy mô hoạt động. Tại các cuộc họp cổ đông bất thường giai đoạn 2023-2024, ban lãnh đạo mới cho biết tổng tài sản thực tế của tập đoàn đã giảm sâu, ước tính còn khoảng hơn 20.000 tỷ đồng , thấp hơn đáng kể so với số liệu trước khủng hoảng. Nhân sự cơ hữu được cắt giảm khoảng 60%, nhiều dự án phải giãn tiến độ, chuyển nhượng một phần hoặc tạm dừng triển khai để giảm áp lực dòng tiền.

Song song với khó khăn tài chính, FLC còn đối mặt với áp lực nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. Doanh nghiệp từng bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do chậm nộp tiền thuế và tiền phạt, phản ánh những vướng mắc kéo dài về dòng tiền và thủ tục tài chính trong giai đoạn hậu khủng hoảng.

Tín hiệu phục hồi

Trong 9 tháng đầu năm nay, Tập đoàn FLC cho biết vẫn ghi nhận doanh thu từ mảng bất động sản, nghỉ dưỡng với tổng doanh thu khoảng 1.700- 1.800 tỷ đồng , chủ yếu đến từ việc bàn giao sản phẩm tồn kho và khai thác một số dự án đã hoàn thiện. Dòng tiền thu từ khách hàng được duy trì nhưng ở quy mô khiêm tốn, chưa đủ tạo ra bước ngoặt tài chính rõ rệt.

Giai đoạn 2022-2023, nhiều dự án bất động sản của FLC từng đăng ký triển khai cũng bị hủy bỏ do chậm tiến độ. Đến gần đây, doanh nghiệp cho thấy nhiều động thái trở lại thị trường bằng việc khởi động các dự án lớn như khu căn hộ thương mại Hausman Premium Residences (Hà Nội), khu nhà ở xã hội GreenLife Apartment (Quảng Ninh), dự án nghỉ dưỡng FLC Quảng Bình Hotel & Villas (Quảng Trị)...

Tại ĐHĐCĐ bất thường tháng 11 vừa qua, ban lãnh đạo FLC cho biết bất động sản tiếp tục là lĩnh vực nòng cốt của tập đoàn. Hiện doanh nghiệp đang phát triển và nghiên cứu hơn 50 dự án tại 11 tỉnh, thành trên cả nước, tập trung nhiều nhất ở Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Trị và Gia Lai.

Cùng với mảng bất động sản, FLC đã tiếp quản trở lại hãng hàng không Bamboo Airways.

Bamboo Airways được FLC thành lập từ giữa năm 2017 và bay chuyến thương mại đầu tiên từ đầu năm 2019. Đến tháng 5/2023, hãng tách ra khỏi FLC sau khi tập đoàn này chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sở hữu tại hãng bay cho đối tác.

Trong phiên họp bất thường hồi cuối tháng 9, cổ đông Bamboo Airways thống nhất dừng thực hiện kế hoạch tái cấu trúc và kế hoạch kinh doanh vận tải hàng không năm 2024-2028. Thay vào đó, trong vai trò tiếp quản lại Bamboo Airways, Tập đoàn FLC sẽ tập trung xây dựng kế hoạch phát triển hãng giai đoạn 2026-2030.