Bước tiến mới của Bamboo Airways khi về với FLC

Bamboo Airways đặt mục tiêu bổ sung 8-10 tàu mỗi năm, chuẩn bị cho kế hoạch tăng tốc phát triển mạng bay.

Bamboo Airways vừa bổ sung máy bay sau khi về với FLC. Ảnh: BAV.

Vừa qua, Bamboo Airways đã bổ sung thêm vào đội bay máy bay Airbus A320 mang số hiệu ER-0005.

Việc tiếp nhận máy bay mới ngay trước thềm cao điểm không chỉ là sự bổ sung nguồn lực kịp thời cho Bamboo Airways, mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình khôi phục quy mô đội bay sau khi hãng trở lại dưới sự điều hành của Tập đoàn FLC.

Ông Trương Phương Thành, Tổng giám đốc Bamboo Airways, cho biết việc tăng quy mô tàu bay là nền tảng then chốt để hãng mở rộng mạng bay, gia tăng tần suất trên các đường bay hiện hữu, đồng thời cải thiện hiệu quả vận hành tổng thể.

Khi đội bay được củng cố và tăng cường, Bamboo Airways được kỳ vọng có điều kiện mở mới cũng như khôi phục nhiều đường bay nội địa và quốc tế từng khai thác, qua đó đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại đa dạng của hành khách trong và ngoài nước.

"Đây cũng là điều kiện để Bamboo Airways phát triển theo định hướng mới, trong bối cảnh thị trường hàng không Việt Nam đang sôi động và được đầu tư mạnh mẽ", Tổng giám đốc Bamboo Airways nói.

Nỗ lực bổ sung máy bay ngay từ 2025 nằm trong kế hoạch dài hạn nhằm đưa đội bay về lại quy mô 30 tàu như đã được Chính phủ cấp phép. Trong trung hạn, Bamboo Airways đặt mục tiêu bổ sung 8-10 tàu mỗi năm, chuẩn bị cho kế hoạch tăng tốc phát triển mạng bay từ 2026 đến 2030 của hãng.

Song song đó, Bamboo Airways cũng đẩy mạnh tuyển dụng và đào tạo nguồn lực nhằm phục vụ kế hoạch mở rộng đội bay. Hãng đang cấp tập tuyển dụng tiếp viên hàng không với quy mô lớn và dự kiến tổ chức các ngày hội tuyển dụng tại Hà Nội, TP.HCM vào cuối tháng 12.

Trong tháng 11, Bamboo Airways tiếp tục nằm trong top các hãng hàng không bay đúng giờ nhất, với tỷ lệ đúng giờ đạt 88,8%.

Hồi tháng 9, Bamboo Airways đã trở về với Tập đoàn FLC sau 2 năm được tiếp quản bởi nhóm nhà đầu tư mới.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra ngày 11/11, Tổng giám đốc Tập đoàn FLC Bùi Hải Huyền cho biết chủ trương tiếp nhận lại quyền sở hữu, quản lý và điều hành Bamboo Airways được Tập đoàn FLC đưa ra trên cơ sở cân nhắc thận trọng, toàn diện và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật.

Quyết định này xuất phát từ đề nghị của ông Lê Thái Sâm, Chủ tịch Bamboo Airways, và FLC đã đồng ý tiếp nhận quyền sở hữu, quản lý cũng như điều hành hãng hàng không.

Tuy nhiên, chủ trương này được xây dựng dựa trên các nguyên tắc cốt lõi: không làm gián đoạn hay ảnh hưởng đến tiến trình tái cấu trúc của tập đoàn; triển khai theo lộ trình phù hợp với năng lực tài chính và nhân sự hiện có; đồng thời kiểm soát rủi ro chặt chẽ để đảm bảo an toàn và bền vững cho FLC.

Bên cạnh đó, việc tiếp quản, điều hành hãng bay phải được triển khai theo lộ trình phù hợp với năng lực tài chính và nhân sự hiện có.

Trước khi đồng ý tiếp nhận, FLC đã đánh giá kỹ lưỡng và xây dựng mô hình quản lý phù hợp cho Bamboo Airways trong giai đoạn tái cấu trúc. Các phương án này đảm bảo tính độc lập tương đối giữa hoạt động của Bamboo Airways và các lĩnh vực đầu tư, bất động sản - du lịch của FLC, nhằm tránh chồng chéo và dàn trải nguồn lực.

Hiện nay, FLC đang làm việc với một số đối tác trong và ngoài nước có kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không, thuê mua máy bay và tài chính, nhằm tìm kiếm các giải pháp hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật và vốn đầu tư cho Bamboo Airways. Việc huy động nguồn lực sẽ được thực hiện thận trọng, từng bước và phù hợp với khả năng tài chính hiện tại của tập đoàn.

Đồng thời, FLC sẽ có báo cáo chi tiết về định hướng phát triển của Bamboo Airways giai đoạn 2025-2030 lên Thủ tướng và sẽ trình bày cụ thể tại ĐHĐCĐ thường niên 2026.