Nữ chủ tịch 9x lên nắm quyền FLC Faros

FLC Faros vừa bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị là bà Phạm Tú Anh, 32 tuổi. Đây là lần thứ 3 trong năm doanh nghiệp này thay chủ tịch.

FLC Faros có Chủ tịch HĐQT thứ 3 trong năm. Ảnh: ROS.

CTCP Xây dựng FLC Faros (UpCOM: ROS) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT mới là bà Phạm Tú Anh, 32 tuổi, thay ông Đào Danh Ngọc.

Bà Tú Anh từng giữ nhiều vị trí quản lý trong hệ sinh thái FLC như Công ty Quản lý vốn và tài sản FLC Holding, Công ty Đầu tư phát triển và quản lý khu công nghiệp FLC. Bà đồng thời là vợ ông Trịnh Văn Nam - người vừa gia nhập HĐQT Tập đoàn FLC.

Đây là lần thứ 3 trong năm doanh nghiệp này thay chủ tịch, điểm chung là các lãnh đạo rời nhiệm cùng với “lý do cá nhân”.

Trước đó, vào giữa tháng 1, ông Lê Tiến Dũng từ nhiệm vị trí Chủ tịch FLC Faros, chức vụ này được giao lại cho ông Đỗ Mạnh Hùng. Đến tháng 9, ông Hùng cũng xin rời ghế. Vị trí sau đó được giao cho ông Đào Danh Ngọc.

Trong phiên họp cổ đông bất thường cách đây 3 tháng, ban lãnh đạo doanh nghiệp khẳng định các thay đổi nhân sự không ảnh hưởng đến định hướng kinh doanh.

FLC Faros là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn FLC của cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết. Hiện ông Quyết vẫn sở hữu hơn 23,7 triệu cổ phiếu ROS, tương đương khoảng 4% vốn FLC Faros. Doanh nghiệp này phụ trách xây dựng một số dự án.

FLC Faros được thành lập năm 2011, sau đó qua giai đoạn tăng vốn thần tốc trong hai năm (2014-2016) để nâng vốn điều lệ từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng . Tháng 9/2016, công ty niêm yết cổ phiếu ROS trên sàn chứng khoán TP.HCM với giá tham chiếu 10.500 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu ROS từng gây chú ý khi có thời điểm tăng phi mã lên gần 220.000 đồng/cổ phiếu năm 2017, tuy nhiên sau đó lao dốc từ năm 2018 và đỉnh điểm là khi ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố, giá mỗi cổ phiếu ROS giảm về dưới mức 3.000 đồng. Đến tháng 9/2022, ROS bị hủy niêm yết trên sàn TP.HCM vào 9/2022 vì vi phạm quy định công bố thông tin.

Tháng 9 vừa qua, FLC Faros đã thông qua phương án chào bán 6 triệu cổ phiếu. Công ty dự kiến giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu, dự thu ít nhất 60 tỷ đồng . Đợt chào bán hướng đến đối tượng là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược, đối tác, chủ nợ và khách hàng của công ty.