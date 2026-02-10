Tin mới về loạt cây xăng trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Bộ Công Thương phối hợp các cơ quan đảm bảo triển khai các giải pháp cung cấp nhiên liệu tại hai trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dịp Tết Nguyên đán.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa ban hành Văn bản số 374/TTTN-XD ngày 10/2/2026 gửi Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, đề nghị phối hợp triển khai các giải pháp cung cấp nhiên liệu tại hai trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Trước đó, Cục đã nhận được văn bản của Tổng công ty đề nghị hướng dẫn các biện pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu tại trạm dừng nghỉ Km41+100 thuộc dự án. Trên cơ sở đề nghị này, Cục đã có ý kiến trả lời và hướng dẫn cụ thể để xử lý theo đúng quy định hiện hành.

Việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên tuyến cao tốc trọng điểm phía Nam được đặt ra trong bối cảnh nhu cầu đi lại tăng cao dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-BCT ngày 25/11/2025 của Bộ trưởng Công Thương về các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2025 và dịp Tết; cùng Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 31/12/2025 của Thủ tướng về tổ chức Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Bộ Công Thương đã chủ động chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc.

Tại Văn bản số 313 ngày 04/02/2026 về hỗ trợ giải pháp cung cấp nhiên liệu trong trường hợp đặc biệt đối với tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai nghiên cứu, báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực tế để xem xét, quyết định theo thẩm quyền quy định tại khoản 5 Điều 4 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025.

Trường hợp cần thiết, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai được yêu cầu chủ động phối hợp với UBND và Sở Công Thương các địa phương lân cận nhằm tổ chức cung ứng bổ sung xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ tại khu vực gần tuyến cao tốc, hạn chế nguy cơ thiếu hụt cục bộ.

Song song đó, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai tiếp tục phối hợp với Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam để thường xuyên thực hiện cảnh báo từ xa, thông tin rộng rãi về việc hai cửa hàng xăng dầu tại các trạm dừng nghỉ đang tạm dừng bán hàng. Việc công khai thông tin nhằm giúp các phương tiện chủ động kế hoạch tiếp nhiên liệu trước khi lưu thông trên tuyến.

Các cơ quan chức năng được đề nghị phối hợp với Tòa án và đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ giải quyết vụ án tranh chấp dân sự, tạo điều kiện để hai cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các trạm dừng nghỉ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sớm hoạt động trở lại.

Trước đó, ngày 9/2/2026, Bộ Công Thương đã ban hành Văn bản số 364/TTTN-XD gửi các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu có địa bàn tại TP.HCM, Đồng Nai và các tỉnh lân cận. Bộ yêu cầu các doanh nghiệp tập trung nguồn lực, bổ sung xăng dầu cung ứng cho các cửa hàng bán lẻ xung quanh tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ở cả hai chiều; tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung trong hệ thống kinh doanh.

Theo chỉ đạo, trong mọi tình huống, doanh nghiệp phải bảo đảm cung cấp đầy đủ xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối; bố trí đủ nhân lực, tổ chức trực hoặc tăng ca nhằm duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, liên tục, nhất là trong cao điểm phục vụ người dân đi lại dịp Tết.

Cùng ngày, Bộ Công Thương cũng có Văn bản số 886 gửi UBND Đồng Nai, đề nghị quan tâm chỉ đạo Sở Công Thương và các sở, ban, ngành liên quan khẩn trương triển khai giải pháp cung cấp nhiên liệu tại hai trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc, bảo đảm nguồn cung xăng dầu liên tục, đặc biệt trong thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.