FPT có giám đốc công nghệ 8X

  • Thứ hai, 2/3/2026 17:55 (GMT+7)
  • 17:55 2/3/2026

Tập đoàn FPT vừa bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Phong (sinh năm 1989) làm Giám đốc Công nghệ thay cho ông Vũ Anh Tú.

Tân Giám đốc Công nghệ Tập đoàn FPT Nguyễn Xuân Phong. Ảnh: FPT.

Tập đoàn FPT vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Phong làm Giám đốc Công nghệ (CTO). Trong khi đó, ông Vũ Anh Tú thôi đảm nhiệm vị trí CTO FPT để tập trung cho vai trò Giám đốc điều hành FPT UAV.

Giám đốc Công nghệ mới của FPT sẽ chịu trách nhiệm định hướng, kiến trúc hệ sinh thái công nghệ FPT xoay quanh sự dịch chuyển của AI. Với thế mạnh tích lũy nhiều năm trong hệ sinh thái công nghệ và nghiên cứu khoa học quốc tế, ông Phong sẽ tập trung xây dựng lực lượng nghiên cứu AI và các công nghệ nền tảng chuyên sâu, thúc đẩy nghiên cứu và phát triển các mảng công nghệ chiến lược, mở ra các hướng kinh doanh mới, phù hợp với chiến lược dài hạn của tập đoàn.

Ông Nguyễn Xuân Phong sinh năm 1989, là Tiến sĩ chuyên ngành AI tại Đại học Tokyo (Nhật Bản) và Thạc sĩ Khoa học Máy tính tại Đại học Carnegie Mellon (Mỹ). Ở tuổi 24, ông đã có mặt trong Top 50 nhà khoa học trẻ xuất sắc của Tập đoàn Hitachi (Nhật Bản). Năm 2024, ông cũng là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất được vinh danh trong bảng xếp hạng AI150 toàn cầu của Constellation Research.

Trước đó, trong vai trò Giám đốc AI, ông là người đặt nền móng cho chiến lược AI tại FPT Software, đưa các giải pháp AI của FPT tiếp cận thị trường quốc tế. Ông cũng giữ vai trò hạt nhân trong việc xây dựng và phát triển quan hệ hợp tác với những tổ chức AI hàng đầu thế giới như Nvidia, Mila, Landing AI, AI Fund và Aitomatic, kết nối nhiều kỹ sư FPT có cơ hội được làm việc trực tiếp với những chuyên gia AI hàng đầu thế giới như Andrew Ng, Yoshua Bengio.

Đáng chú ý, ông đóng vai trò chính trong việc đưa FPT trở thành thành viên sáng lập Liên minh AI do IBM và Meta khởi xướng.

Minh Khánh

