Nhà đầu tư nước ngoài 'thờ ơ' với FPT

Khối ngoại đã rút hơn 8.100 tỷ đồng khỏi FPT riêng từ đầu tháng 2, trong đó có phiên xả hơn 2.300 tỷ đồng. Lực bán mạnh khiến room ngoại của tập đoàn này hở hơn 200 triệu cổ phiếu.

Cổ phiếu FPT đã bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh từ đầu tháng 2. Ảnh: FPT.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán phục hồi mạnh mẽ cả trước và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ, cổ phiếu của Tập đoàn FPT lại đi ngược xu hướng, trở thành điểm trừ đáng chú ý trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Đà giảm kéo dài của FPT khiến không ít nhà đầu tư thất vọng, đặc biệt khi đây từng là mã dẫn dắt của khối công nghệ.

Nhà đầu tư ngoại liên tục bán ra

Hiện thị giá FPT dao động quanh vùng 90.000 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất trong vòng 4 tháng trở lại đây. So với đỉnh giá gần nhất thiết lập đầu năm nay, cổ phiếu này đã giảm khoảng 17%.

Đà suy giảm cũng khiến vốn hóa thị trường của tập đoàn công nghệ này “bốc hơi” hàng chục nghìn tỷ đồng, lùi về quanh ngưỡng 154.000 tỷ đồng .

Điểm đáng chú ý là thanh khoản đột biến trong những phiên gần đây. Trong 5 phiên giao dịch gần nhất, giá trị khớp lệnh của FPT liên tục ở mức nghìn tỷ. Riêng phiên 25/2, hơn 47,7 triệu cổ phiếu đã được sang tay, tương ứng khoảng 4.300 tỷ đồng - mức cao nhất kể từ khi niêm yết.

Diễn biến này đồng pha với hoạt động bán ròng mạnh mẽ của nhà đầu tư nước ngoài. Tính từ đầu tháng 2 đến nay, khối ngoại đã bán ròng hơn 8.100 tỷ đồng cổ phiếu FPT. Riêng phiên 25/2, giá trị bán ròng lên tới hơn 2.300 tỷ đồng , cao nhất toàn thị trường trong ngày.

Cổ phiếu FPT giảm về vùng thấp nhất 4 tháng. Ảnh: TradingView.

Sau 12 phiên liên tiếp rút vốn, hiện tỷ lệ sở hữu nước ngoài (room ngoại) tại FPT đã hở hơn 200 triệu cổ phiếu. Đây là con số rất hiếm gặp với mã chứng khoán từng luôn kín room ngoại như FPT.

Trước đây, FPT nằm trong nhóm cổ phiếu được khối ngoại ưa chuộng nhất nhờ nền tảng tài chính lành mạnh, mô hình kinh doanh bền vững cùng vị thế tiên phong trong xuất khẩu phần mềm, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. Có thời điểm, các quỹ ngoại chấp nhận trả mức chênh lệch 20-30% trên thị trường thứ cấp để sở hữu cổ phiếu này.

Vì vậy, việc room ngoại của FPT hiện “mở toang” phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong khẩu vị rủi ro và mức độ thận trọng của nhà đầu tư quốc tế đối với triển vọng ngành công nghệ.

Công cụ AI mới gây rúng động cổ phiếu công nghệ

Áp lực lên FPT còn xuất hiện trong bối cảnh thị trường toàn cầu dấy lên lo ngại về tác động của công cụ Claude Code do Anthropic phát triển. Sự ra mắt của sản phẩm này làm gia tăng tranh luận về khả năng AI thay đổi cấu trúc ngành phần mềm, từ đó kích hoạt làn sóng đánh giá lại rủi ro đối với nhóm cổ phiếu công nghệ.

Trên thị trường Mỹ, cổ phiếu của IBM đã giảm hơn 13% trong phiên 23/2, ghi nhận mức sụt giảm trong một ngày mạnh nhất kể từ tháng 10/2000. Không chỉ IBM, nhiều doanh nghiệp phần mềm và an ninh mạng như CrowdStrike và Datadog cũng đồng loạt lao dốc. Tâm lý thị trường suy yếu nhanh chóng khi nhà đầu tư lo ngại những công cụ AI mới có thể làm xói mòn lợi thế cạnh tranh truyền thống.

Dù vậy, đối với FPT, Công ty Chứng khoán Vietcap nhận định rủi ro từ Claude Code ở thời điểm hiện tại là tương đối hạn chế.

Theo đánh giá, công cụ này chủ yếu hỗ trợ phân tích và khám phá mã nguồn, trong khi các quyết định chiến lược và triển khai hệ thống vẫn phụ thuộc lớn vào chuyên môn kỹ thuật của đội ngũ kỹ sư. Bên cạnh đó, FPT đã chủ động phát triển các giải pháp nội bộ như trợ lý AI X-Mainframe nhằm hỗ trợ tài liệu hóa và phân tích hệ thống, qua đó nâng cao năng suất thay vì bị thay thế.

Ở một số thị trường trọng điểm như Nhật Bản, mảng dịch vụ COBOL của FPT được cho là có rào cản gia nhập mang tính cấu trúc, không chỉ đơn thuần nằm ở yếu tố kỹ thuật. Điều này phần nào giúp doanh nghiệp duy trì vị thế trước làn sóng công nghệ mới.

Thực tế, đây không phải lần đầu cổ phiếu FPT trải qua nhịp điều chỉnh mạnh do lo ngại liên quan đến AI. Đầu năm 2025, mã này từng giảm từ vùng 130.000 đồng xuống 94.000 đồng/cổ phiếu chỉ trong vòng 3 tháng trong bối cảnh cổ phiếu công nghệ toàn cầu bị bán tháo khi các mô hình AI chi phí thấp như DeepSeek xuất hiện và làm dấy lên quan ngại về sự thay đổi cuộc chơi trong ngành.