Cổ phiếu 'vua thép' được nhà đầu tư ngoại gom cả nghìn tỷ đồng

  • Thứ ba, 24/2/2026 16:43 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cổ phiếu Hòa Phát trở thành tâm điểm khi được khối ngoại mua ròng hơn 1.000 tỷ đồng qua khớp lệnh, qua đó tăng gần 3% và góp phần giữ nhịp VN-Index.

Cổ phiếu Hòa Phát tăng lên mức cao nhất từ đầu tháng. Ảnh: Nam Khánh.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 24/2 trong trạng thái giằng co. Ngay từ giờ giao dịch đầu tiên, VN-Index liên tục chao đảo quanh mốc tham chiếu, biên độ dao động hẹp nhưng nhịp rung lắc xuất hiện khá thường xuyên.

Sau những nhịp thử cung - cầu đầu phiên, thị trường dần tìm được điểm cân bằng. Lực cầu cải thiện về cuối buổi sáng và duy trì sang phiên chiều giúp VN-Index lấy lại sắc xanh. Tuy nhiên, mức tăng không quá rộng khi đà đi lên liên tục bị “ghìm lại” bởi một số cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc nhóm ngân hàng, công nghệ và bất động sản.

Thanh khoản tiếp tục là điểm nhấn đáng chú ý. Giá trị giao dịch trên cả 3 sàn tăng tới 38% so với phiên trước, đạt gần 35.000 tỷ đồng. Con số này cho thấy dòng tiền dần nóng lên sau kỳ nghỉ lễ dài ngày.

Kết phiên, VN-Index tăng 7,48 điểm (+0,4%) lên 1.867,62 điểm; HNX-Index tăng 0,89 điểm (+0,3%) lên 262,72 điểm; riêng UPCoM-Index giảm 0,01 điểm (-0,1%) xuống 128,04 điểm.

Sự phân hóa theo nhóm ngành và theo quy mô vốn hóa trở nên rõ ràng thay vì trạng thái đồng thuận tăng điểm trên diện rộng. Bảng điện tử thể hiện rõ với 418 mã tăng giá (trong đó có 36 mã tăng trần), 810 mã giữ tham chiếu và 346 mã giảm (15 mã giảm sàn).

Đáng chú ý, rổ cổ phiếu vốn hóa lớn ghi nhận 16 mã tăng và 14 mã giảm. Dù vậy, nhờ lực kéo từ một số trụ cột chủ chốt, chỉ số đại diện nhóm này vẫn tăng hơn 11 điểm lên 2.050 điểm.

co phieu anh 1

VN-Index tăng 4 phiên liên tiếp. Ảnh: TradingView.

Động lực nâng đỡ VN-Index trong phiên hôm nay được phân bổ tương đối đa dạng giữa các nhóm ngành, thay vì phụ thuộc vào một vài trụ đơn lẻ.

Tâm điểm thuộc về nhóm năng lượng khi BSR tăng trần, GAS (+1,7%) và PLX (+3,8%) đồng loạt khởi sắc. Nhóm chứng khoán cũng nhập cuộc tích cực với TCX (+2,3%) và VPX (+4,9%).

Ở nhóm hạ tầng - xây dựng - bất động sản, HPG (+2,9%), GEL tăng trần và VIC (+0,4%) góp phần giữ nhịp cho chỉ số. Đáng chú ý, HPG không chỉ tăng giá mà còn thu hút lực cầu lớn từ nhà đầu tư nước ngoài.

Bên cạnh đó, một số mã đơn lẻ như VJC (+6,7%) và MSN (+2,2%) cũng bứt phá, cho thấy dòng tiền đang luân chuyển linh hoạt giữa các nhóm ngành thay vì tập trung vào một “câu chuyện” duy nhất.

Điểm đáng lưu ý là động lực kéo chỉ số hôm nay gần như vắng bóng nhóm ngân hàng - vốn thường đóng vai trò trụ cột.

Ở chiều bên kia, VCB (-2,1%) dẫn đầu nhóm cản bước thị trường. Áp lực điều chỉnh lan sang nhiều mã ngân hàng và bluechip khác như CTG (-1,3%), BID (-0,7%), SHB (-1,6%) cùng các cổ phiếu phi tài chính như GEE (-4%), FPT (-2,1%), VPL (-1,4%), HVN (-2%), VRE (-1,7%) và VNM (-0,6%). Việc các mã này giảm giá đã phần nào triệt tiêu thành quả từ nhóm tăng điểm, tạo nên trạng thái giằng co kéo dài trong phần lớn thời gian giao dịch.

Khối ngoại là một điểm sáng khi đẩy mạnh mua ròng với quy mô gần 200 tỷ đồng. Đáng chú ý, dòng vốn này tập trung mạnh vào HPG với giá trị mua ròng hơn 1.000 tỷ đồng qua kênh khớp lệnh. Bên cạnh đó, DGC (+264 tỷ đồng) và BSR (+262 tỷ đồng) cũng được gom mạnh, cho thấy nhà đầu tư nước ngoài đang ưu tiên nhóm nguyên vật liệu và năng lượng.

Ở chiều bán ròng, áp lực tập trung chủ yếu tại FPT khi cổ phiếu này bị xả gần 1.500 tỷ đồng. Ngoài ra, VCB (-285 tỷ đồng) và TPB (-94 tỷ đồng) cũng nằm trong danh sách bị rút vốn.

Minh Khánh

cổ phiếu Tiền mã hóa hpg chứng khoán khối ngoại

