Xem xét thí điểm thuê tổng giám đốc tại doanh nghiệp Nhà nước

Chương trình hành động triển khai Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế Nhà nước đã nêu một điểm mới đáng chú ý là nghiên cứu thí điểm thuê giám đốc/tổng giám đốc tại một số doanh nghiệp Nhà nước.

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình trình bày Chương trình hành động của Chính phủ triển khai 2 Nghị quyết 79 và 80 của Bộ Chính trị. Ảnh: Nhật Bắc.

Sáng 25/2, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình đã trình bày Chương trình hành động của Chính phủ triển khai 2 Nghị quyết, trong đó xác định rõ các nhóm nhiệm vụ trọng tâm đối với doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức tín dụng Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Có thể thuê CEO người nước ngoài

Đối với doanh nghiệp Nhà nước, Chương trình hành động gồm 4 nhóm nội dung với tổng cộng 35 nhiệm vụ, bao gồm 5 nhiệm vụ về củng cố, phát triển doanh nghiệp Nhà nước giữ vai trò nòng cốt của kinh tế Nhà nước; 11 nhiệm vụ về thúc đẩy đầu tư, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; 9 nhiệm vụ về đổi mới, nâng cao hiệu quả hệ thống quản trị doanh nghiệp; 10 nhiệm vụ về cơ cấu lại vốn Nhà nước và sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước.

Đáng chú ý, về nội dung đổi mới quản trị, Phó thủ tướng thường trực cho biết chương trình nêu rõ việc áp dụng nguyên tắc quản trị doanh nghiệp hiện đại theo tiêu chuẩn OECD, đổi mới phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm và chỉ tiền kiểm khi thực sự cần thiết; đổi mới cơ chế đánh giá hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước bằng kết quả cuối cùng trên cơ sở tổng thể mục tiêu, nhiệm vụ được giao cùng các chỉ số hiệu quả tài chính và phi tài chính.

Thực hiện hạch toán tách bạch giữa nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ chính trị, quốc phòng; đổi mới các chế độ đãi ngộ, cho phép hình thành quỹ cổ phiếu thưởng để thu hút, giữ chân người lao động có trình độ cao, đóng góp lớn cho doanh nghiệp, đồng thời nghiên cứu cơ chế thưởng theo tỷ lệ đối với phần lợi nhuận vượt kế hoạch;

Đáng chú ý, Phó thủ tướng thường trực cho biết một điểm mới trong cơ chế quản trị là cho phép nghiên cứu thí điểm thuê giám đốc, tổng giám đốc, kể cả là người nước ngoài tại một số doanh nghiệp Nhà nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự hội nghị sáng nay. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Về cơ cấu lại vốn và phát triển tập đoàn kinh tế Nhà nước, Chương trình hành động đặt ra cơ chế, chính sách đặc thù cho phép doanh nghiệp có vai trò dẫn dắt được sử dụng toàn bộ nguồn thu từ thoái vốn để tái đầu tư; nghiên cứu, lập danh mục doanh nghiệp Nhà nước mạnh, quy mô lớn, đóng vai trò dẫn dắt trong các ngành, lĩnh vực then chốt, chiến lược của nền kinh tế.

Xác định các doanh nghiệp Nhà nước có triển vọng thuộc nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á và nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới vào năm 2030.

Bên cạnh đó, Chương trình cũng đặt mục tiêu ban hành cơ chế cho Công ty Mua bán nợ Việt Nam tham gia xử lý nợ xấu theo nguyên tắc thị trường; xây dựng cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước nhằm tiến tới hình thành Quỹ đầu tư quốc gia.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, tái cấu trúc tổ chức tín dụng

Đối với các tổ chức tín dụng Nhà nước, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết Chương trình hành động xây dựng 4 nhóm chủ thể thực hiện 14 nhiệm vụ cụ thể, tập trung vào hoàn thiện thể chế, tăng cường năng lực tài chính, cơ cấu lại tổ chức và hiện đại hóa hoạt động ngân hàng.

Trọng tâm là đa dạng hóa nguồn lực cho các ngân hàng chính sách từ ngân sách Nhà nước và các tổ chức tín dụng; cơ cấu lại toàn diện Ngân hàng Phát triển Việt Nam; yêu cầu các tổ chức tín dụng Nhà nước số hóa dịch vụ, thực hiện quản lý vốn theo thời gian thực.

Đặc biệt, Chương trình cũng đặt ra mục tiêu ưu tiên tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận để lại nhằm bảo đảm tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu. Lãnh đạo Chính phủ cho biết điều này đồng nghĩa với việc phần lợi nhuận các ngân hàng quốc doanh tạo ra sẽ được ưu tiên giữ lại để tăng vốn, tăng năng lực tài chính, quy mô.

Các ngân hàng cũng phải rà soát, sắp xếp lại mạng lưới hoạt động để nâng cao hiệu quả vận hành; mở rộng cung cấp các sản phẩm tài chính trực tuyến đến mọi tầng lớp nhân dân trên toàn quốc.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, Chương trình hành động xác định 12 nhiệm vụ tập trung vào sắp xếp, nâng cao mức độ tự chủ, đổi mới cơ chế tài chính và nâng cao chất lượng dịch vụ công.

Đáng chú ý là việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực phù hợp sang mô hình doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước; chuyển mạnh phương thức cấp phát kinh phí sang cơ chế đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ công; sửa đổi quy định cho phép đơn vị tự chủ được chi trả lương và chế độ đãi ngộ chuyên gia như doanh nghiệp; điều chỉnh giá, phí dịch vụ công theo lộ trình tính đúng, tính đủ.