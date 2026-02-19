Chủ tịch UBCK: Sẽ tổ chức lại thị trường cổ phiếu niêm yết

Theo Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, việc thị trường Việt Nam được nâng hạng là động lực để phát triển nhưng cũng tạo sức ép buộc "tự nâng chuẩn chính mình".

Năm 2026 không chỉ là một dấu mốc quan trọng khi thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức bước vào chuẩn mực của thị trường mới nổi mà còn mang ý nghĩa đặc biệt khi ngành chứng khoán tròn 30 năm hình thành và phát triển.

Ở “tuổi 30”, thị trường được kỳ vọng tiếp tục tạo nên những dấu ấn mới trên hành trình nâng tầm chất lượng, phát triển mạnh mẽ, bền vững và hội nhập sâu rộng với tài chính toàn cầu.

Chia sẻ nhân dịp xuân mới Bính Ngọ 2026, bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - tin rằng sau một năm 2025 với hàng loạt dấu ấn nổi bật, thị trường chứng khoán Việt Nam có thể bước vào giai đoạn “nâng chất” trong năm 2026.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Vũ Thị Chân Phương. Ảnh: SSC.

Tiến vào hành trình “nâng chất”

Đánh giá việc thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương nhận định đây là bước ngoặt lịch sử quan trọng sau nhiều năm kiên trì hoàn thiện thể chế pháp lý, cải thiện hạ tầng công nghệ, tăng cường minh bạch và hội nhập để tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Việc nâng hạng không chỉ là thành quả của quá trình cải cách đồng bộ mà đồng thời mở ra một khởi đầu mới cho chặng đường hội nhập sâu hơn của thị trường chứng khoán nói riêng và thị trường tài chính Việt Nam nói chung vào “sân chơi” có chuẩn mực cao hơn trên toàn cầu.

Dẫu vậy, lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán tin rằng sự kiện nâng hạng vừa là động lực, vừa là áp lực. Đây là động lực quan trọng để thị trường bước vào giai đoạn phát triển mới, nhưng cũng tạo ra sức ép buộc tất cả các bên liên quan phải “tự nâng chuẩn chính mình”, từ cơ quan quản lý, thành viên thị trường, doanh nghiệp niêm yết, đăng ký giao dịch đến nhà đầu tư.

Kết quả tốt đẹp trên từng chặng đường đều phụ thuộc vào việc chúng ta có biến được áp lực thành động lực hay không Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương

Việc FTSE Russell nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp được bà xem là điểm khởi đầu cho hành trình dài hướng tới các bậc xếp hạng cao hơn, và kết quả trên từng chặng đường sẽ phụ thuộc vào khả năng “biến áp lực thành động lực”.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán kỳ vọng thị trường vốn nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng sẽ chứng kiến sự thay đổi về chất. Thị trường không chỉ đón nhận dòng vốn ngoại chất lượng cao, mà đi kèm với đó là yêu cầu cao hơn về quản trị doanh nghiệp và tính công khai, minh bạch.

Khi đã bước vào “sân chơi mới nổi”, thị trường phải đáp ứng chuẩn mực cao hơn về quản trị công ty, năng lực tài chính, hạ tầng, sản phẩm dịch vụ, đặc biệt là tuân thủ công bố thông tin và minh bạch. Đây là những yêu cầu mà các tổ chức trung gian và doanh nghiệp niêm yết cần chú trọng thay đổi trong thời gian tới.

Về phía cơ quan quản lý, bà Phương cho biết căn cứ chủ trương và chiến lược của Đảng, Nhà nước, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị liên quan còn nhiều nhiệm vụ phải triển khai. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục bám sát và thực hiện quyết liệt các giải pháp đã đề ra, tạo thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp cận thị trường; hoàn thiện khung pháp lý, đồng thời thúc đẩy hiện đại hóa, số hóa hạ tầng nhằm xây dựng thị trường ngày càng minh bạch, hiệu quả và tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

Kỳ vọng “tuổi 30”

Năm 2026 cũng đánh dấu 30 năm hình thành và phát triển của ngành chứng khoán Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng yêu cầu đặt ra không chỉ là duy trì đà tăng trưởng, mà quan trọng hơn là nâng cao chiều sâu, tính bền vững và đóng góp hiệu quả hơn cho tăng trưởng kinh tế.

Nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan quản lý trong thời gian tới là tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý bảo đảm đồng bộ, minh bạch và phù hợp thông lệ quốc tế; duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nâng hạng thị trường gắn với cải thiện môi trường đầu tư và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Để hướng tới các mục tiêu cao hơn của FTSE Russell hoặc tiến tới vào danh sách xem xét nâng hạng của MSCI, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo Quyết định số 2014/QĐ-TTg ngày 12/9/2025 của Thủ tướng về phê duyệt Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam và kế hoạch triển khai của Bộ Tài chính.

Ủy ban Chứng khoán đặt mục tiêu đưa thị trường chuyển từ trạng thái “đạt điều kiện” sang “vận hành ổn định và bền vững” theo chuẩn mực của một thị trường mới nổi. Ảnh: Phương Lâm.

Trên nền tảng hệ thống KRX, cơ quan quản lý tiếp tục đổi mới, hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin gắn với chuyển đổi số toàn diện trong quản lý, giám sát và vận hành thị trường. Đặc biệt, cơ chế Đối tác bù trừ trung tâm (CCP) được xác định là bước đi quan trọng nhằm tăng cường an toàn hệ thống và tiệm cận chuẩn mực các thị trường phát triển, dự kiến vận hành vào đầu năm 2027.

Song song, cơ quan quản lý sẽ phân loại và tổ chức lại thị trường cổ phiếu niêm yết, đồng thời xây dựng và vận hành các thị trường mới như thị trường giao dịch carbon, thị trường giao dịch tài sản mã hóa và thị trường chuyên biệt cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, phù hợp với xu hướng kinh tế số, kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo.

Những kết quả đạt được trong năm 2026 sẽ là món quà ý nghĩa thực sự nhất dành cho ngành chứng khoán để đón sinh nhật tuổi 30 Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tiếp tục được tăng cường nhằm giữ vững kỷ cương, kỷ luật thị trường, đồng thời cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực tổ chức trung gian và cải thiện chất lượng quản trị công ty niêm yết.

Bên cạnh đó, việc đa dạng hóa và tái cơ cấu cơ sở nhà đầu tư theo hướng cân bằng, bền vững cũng được đẩy mạnh, với trọng tâm là phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán và khuyến khích sự tham gia của nhà đầu tư tổ chức, nhà đầu tư dài hạn trong và ngoài nước.

Cùng với đa dạng hóa sản phẩm, cơ quan quản lý sẽ thúc đẩy IPO gắn với niêm yết, khuyến khích doanh nghiệp FDI tham gia thị trường, đồng thời phối hợp xây dựng cơ chế chào bán trái phiếu ra công chúng cho doanh nghiệp dự án theo mô hình đối tác công - tư, trái phiếu hạ tầng, qua đó huy động hiệu quả nguồn vốn trung và dài hạn cho các dự án trọng điểm.

Trước “tuổi 30” của ngành chứng khoán, Chủ tịch Vũ Thị Chân Phương kỳ vọng thị trường sẽ chuyển từ trạng thái “đạt điều kiện” sang “vận hành ổn định và bền vững” theo chuẩn mực của một thị trường mới nổi.

Theo Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, những kết quả đạt được trong năm 2026 sẽ là “món quà ý nghĩa” dành cho dấu mốc 30 năm của ngành, đồng thời cũng là sự tri ân đối với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Tài chính; sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương; sự hỗ trợ của các tổ chức trong và ngoài nước; đặc biệt là đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành suốt gần 3 thập kỷ qua.

Trên nền tảng đã được củng cố trong năm 2025 cùng định hướng phát triển rõ ràng cho giai đoạn tới, bà Phương bày tỏ kỳ vọng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển ổn định, bền vững, xứng đáng với vai trò là trụ cột quan trọng của thị trường tài chính và là thành quả tiêu biểu của 30 năm xây dựng, đổi mới và hội nhập của ngành chứng khoán Việt Nam.