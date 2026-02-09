VN-Index sẽ ra sao trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán?

Sau tuần giảm mạnh, các công ty chứng khoán cho rằng VN-Index vẫn chịu áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn, song có khả năng xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật.

VN-Index được dự báo tiếp tục điều chỉnh. Ảnh: Phương Lâm.

VN-Index vừa trải qua một tuần giao dịch đầy thử thách với biên độ dao động lên tới 35 điểm. Ngay trong phiên đầu tuần, thị trường đã ghi nhận sự giằng co mạnh mẽ giữa bên mua và bên bán, chỉ số có thời điểm đánh mất mốc tâm lý 1.800 điểm, phản ánh tâm lý thận trọng bao trùm dòng tiền.

Trong các phiên tiếp theo, áp lực bán ròng của khối ngoại có xu hướng gia tăng, tập trung chủ yếu tại nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán, trước khi lan rộng sang nhiều nhóm ngành khác. Diễn biến này khiến VN-Index liên tục chịu sức ép điều chỉnh và chính thức đánh mất mốc hỗ trợ quan trọng 1.780 điểm trong phiên giao dịch cuối tuần.

Kết tuần, VN-Index dừng tại 1.755,49 điểm, giảm 73,55 điểm, tương đương 4,02% so với mức đóng cửa của tuần trước đó.

Áp lực giảm còn hiện hữu

Các công ty chứng khoán nhìn chung cho rằng VN-Index vẫn đang chịu áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn, song khả năng xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật đang dần được đặt ra khi nhiều chỉ báo kỹ thuật tiến sâu vào vùng quá bán và dòng tiền có dấu hiệu phân hóa rõ nét.

Theo Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), xét trên góc độ phân tích kỹ thuật, VN-Index kết thúc phiên giao dịch cuối tuần với mẫu nến pinbar có bóng trên khá dài, phản ánh lực bán mạnh của thị trường.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo đều đang hướng xuống, trong khi thanh khoản tăng hơn 40% so với phiên trước đó, cho thấy áp lực bán đang gia tăng. Đồng thời, dòng tiền mua chủ động đỡ giá có xu hướng thu hẹp mạnh. Trong ngắn hạn, VCBS nhận định nếu VN-Index đánh mất khu vực 1.750 điểm, vùng 1.730 điểm sẽ là ngưỡng hỗ trợ tiếp theo được kỳ vọng giúp chỉ số lấy lại trạng thái cân bằng.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ số chung tiếp tục giảm điểm và vận động sát dải biên dưới của Bollinger Band. Hầu hết chỉ báo kỹ thuật vẫn đang hướng xuống và chưa phát đi tín hiệu tạo đáy, do đó xác suất cao VN-Index sẽ còn xuất hiện các nhịp rung lắc trong ngắn hạn.

VN-Index đã giảm hơn 147 điểm so với đỉnh. Ảnh: TradingView.

Về chiến lược giao dịch, Chứng khoán Vietcombank cho rằng thị trường đang chịu áp lực bán mạnh từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, khiến chỉ số chung giảm xuống dưới mốc hỗ trợ cứng MA50. Dòng tiền tiếp tục phân hóa rõ nét khi tập trung vào một số nhóm ngành có dòng tiền mạnh như dầu khí, cảng biển và phân bón, trong khi suy yếu đáng kể tại nhóm bất động sản và chứng khoán.

Trước bối cảnh này, công ty khuyến nghị nhà đầu tư theo dõi sát diễn biến thị trường trong các phiên tới và cân nhắc giảm tỷ trọng cổ phiếu hoặc đòn bẩy trong danh mục.

Ở chiều tích cực, Chứng khoán Yuanta cho rằng thị trường có thể sớm xuất hiện nhịp hồi trong phiên kế tiếp. Theo Yuanta, các chỉ báo kỹ thuật đã giảm sâu vào vùng quá bán, do đó kỳ vọng đồ thị giá có thể hình thành nhịp hồi kỹ thuật trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, độ rộng thị trường đang thu hẹp dần, cho thấy cơ hội đầu tư ngắn hạn suy giảm và tâm lý nhà đầu tư đã trở nên thận trọng hơn. Dù vậy, dòng tiền vẫn tiếp tục tập trung vào một số nhóm cổ phiếu mạnh như nhóm doanh nghiệp Nhà nước và dầu khí, cho thấy cơ hội ngắn hạn chưa hoàn toàn bị “dập tắt”.

Về chiến lược ngắn hạn trong vòng dưới một tháng, Yuanta khuyến nghị nhà đầu tư có thể cơ cấu lại danh mục để đưa tỷ trọng cổ phiếu về mức 30-40%, đồng thời chú ý đến xu hướng riêng của từng cổ phiếu nhằm tối ưu hóa danh mục.

Ở góc nhìn trung hạn 1-5 tháng, Yuanta đánh giá xu hướng thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính với trạng thái tích lũy và phân hóa có thể tiếp diễn trong tuần giao dịch tới. Trên cơ sở đó, công ty kỳ vọng thị trường có thể sớm xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật và khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30-50% danh mục.

Vùng hỗ trợ được kỳ vọng phát huy vai trò nâng đỡ

Theo Chứng khoán SSI, quán tính giảm điểm kéo dài tiếp tục gây áp lực lên VN-Index, khiến chỉ số đánh mất vùng 1.760 điểm trong bối cảnh các chỉ báo động lượng vẫn duy trì trạng thái suy yếu.

SSI cho rằng vùng hỗ trợ 1.720-1.730 điểm, tương ứng với xu hướng tăng trung hạn, được kỳ vọng sẽ phát huy tốt hơn vai trò nâng đỡ và giúp chỉ số tìm điểm cân bằng. Ở chiều ngược lại, các nhịp hồi phục kỹ thuật nếu xuất hiện nhiều khả năng sẽ thử thách trở lại vùng 1.780-1.800 điểm.

Trong khi đó, Chứng khoán BIDV (BSC) lưu ý đà bán trên thị trường có xu hướng gia tăng trước kỳ nghỉ Tết, do đó khuyến nghị nhà đầu tư duy trì chiến lược giao dịch thận trọng trong giai đoạn hiện tại.

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) nhận định việc VN-Index đánh mất đường trung bình động MA50 ngày, cùng với đà giảm tiếp diễn và thanh khoản tăng mạnh, cho thấy áp lực bán chủ động đang gia tăng. Theo TPS, diễn biến tiêu cực của thị trường chịu tác động từ nhiều yếu tố, trong đó đáng chú ý là lãi suất liên ngân hàng tăng vọt lên trên 10%/năm, có thời điểm lên tới 16%/năm, bên cạnh căng thẳng địa chính trị Mỹ - Iran và tâm lý nắm giữ tiền mặt của nhà đầu tư trước kỳ nghỉ Tết, khiến cán cân cung - cầu nghiêng mạnh về phía cung.

Về góc độ kỹ thuật, TPS cho rằng VN-Index hiện chưa xuất hiện tín hiệu tạo đáy, do đó quán tính giảm điểm vẫn còn, dù chỉ số đang tiến gần vùng hỗ trợ MA100 ngày, trùng với đường xu hướng trung hạn quanh vùng 1.710-1.725 điểm. Tại khu vực này, thị trường có thể xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật, đặc biệt khi các chỉ báo động lượng đã rơi vào vùng quá bán.

Ở góc nhìn cấu trúc xu hướng, TPS đánh giá VN-Index vẫn duy trì mô hình đỉnh sau và đáy sau cao hơn, cho thấy xu hướng tăng trung - dài hạn chưa bị phá vỡ. Theo đó, nhịp điều chỉnh hiện tại chủ yếu mang tính kỹ thuật và nhà đầu tư không cần hạ vị thế bằng mọi giá khi chỉ số đang tiệm cận vùng hỗ trợ mà nên chờ các nhịp hồi để đánh giá lại và tối ưu danh mục trong ngắn hạn.