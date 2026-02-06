Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
FTSE Russell muốn đưa sản phẩm phái sinh Việt Nam sang sàn Singapore

  • Thứ sáu, 6/2/2026 16:50 (GMT+7)
  • 47 phút trước

FTSE Russell cho biết đang cùng VNX xây dựng các bộ chỉ số mới cũng như việc niêm yết các sản phẩm phái sinh của Việt Nam trên thị trường Singapore.

Tổng giám đốc điều hành FTSE Fiona Basset. Ảnh: BTC.

Chiều 5/2, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Vũ Thị Chân Phương đã có cuộc tiếp và làm việc với bà Fiona Basset, Tổng giám đốc FTSE.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Vũ Thị Chân Phương cảm ơn FTSE Russell đã đồng hành, hỗ trợ, có nhiều đánh giá khách quan và các kiến nghị quan trọng, góp phần giúp thị trường chứng khoán Việt Nam không chỉ đáp ứng các tiêu chí nâng hạng mà còn hướng tới sự phát triển bền vững.

Trên tinh thần nội dung Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi đã trao đổi với đoàn công tác của FTSE Russell tại buổi làm việc vào buổi sáng cùng ngày, Chủ tịch UBCKNN đã trực tiếp chia sẻ, giải đáp các nội dung cụ thể mà Ủy ban đã và đang nghiên cứu, đề xuất với Bộ Tài chính, Chính phủ cũng như phối hợp với Ngân hàng Nhà nước để thúc đẩy thị trường vốn lẫn phát triển các sản phẩm mới trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường Việt Nam.

Giám đốc điều hành FTSE Russell đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong thời gian qua và coi đây là điểm nhấn quan trọng trong quá trình hội nhập của chứng khoán Việt Nam với thị trường tài chính toàn cầu.

Bà cho rằng những kết quả này thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp lãnh đạo Việt Nam. Các biện pháp được cơ quan quản lý triển khai không chỉ tập trung vào cải cách hạ tầng thị trường mà còn chú trọng lắng nghe ý kiến phản hồi từ cộng đồng nhà đầu tư và các thành viên thị trường.

“Việc ban hành Thông tư 08/2026/TT-BTC, trong đó có quy định cho phép nhà đầu tư nước ngoài thực hiện giao dịch qua các nhà môi giới toàn cầu, là một trong những điều kiện phục vụ hoạt động đánh giá của FTSE Russell vào tháng 3 và công bố kết quả vào tháng 4”, bà Fiona Bassett chia sẻ.

Với vai trò là tổ chức xây dựng và cung cấp các bộ chỉ số quốc tế, bà Fiona Bassett bày tỏ kỳ vọng mối quan hệ hợp tác, đối tác giữa FTSE Russell và các cơ quan, tổ chức thị trường của Việt Nam sẽ tiếp tục được tăng cường trong thời gian tới.

Cũng tại buổi làm việc, đôi bên đã thảo luận chi tiết về các cơ hội hợp tác kỹ thuật giữa FTSE Russell và Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) trong việc xây dựng các bộ chỉ số mới, cũng như việc niêm yết các sản phẩm phái sinh của Việt Nam trên thị trường Singapore.

Hai bên cam kết tăng cường phối hợp chặt chẽ, đối thoại cởi mở nhằm triển khai hiệu quả các giải pháp, hướng tới mục tiêu nâng hạng và phát triển bền vững thị trường chứng khoán Việt Nam.

Chứng khoán 'mất sạch' thành quả từ đầu năm

Áp lực bán gia tăng tại hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn đã kéo VN-Index rơi xuống mức 1.782 điểm, mốc thấp nhất từ đầu năm.

25:1478 hôm qua

Nhà đầu tư nước ngoài vừa được cấp một 'đặc quyền' tại Việt Nam

Theo quy định mới tại Thông tư 08/2026 của Bộ Tài chính, nhà đầu tư nước ngoài có thể giao dịch cổ phiếu tại Việt Nam mà không cần mở tài khoản trong nước.

35:2125 hôm qua

Nhà đầu tư tài sản số có thể chịu thuế 0,1% mỗi lần giao dịch

Dự thảo Thông tư quy định chính sách thuế đối với giao dịch, chuyển nhượng và kinh doanh tài sản mã hóa quy định nhà đầu tư cá nhân có thể chịu thuế 0,1% trên doanh thu mỗi lần.

32:1942 hôm qua

