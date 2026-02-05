Chứng khoán 'mất sạch' thành quả từ đầu năm

Áp lực bán gia tăng tại hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn đã kéo VN-Index rơi xuống mức 1.782 điểm, mốc thấp nhất từ đầu năm.

VN-Index chạm đáy hơn một tháng qua. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một phiên giao dịch trồi sụt dữ dội ngày 5/2. VN-Index liên tục đảo chiều trong phiên với các nhịp tăng - giảm đan xen, cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn khá mong manh và chưa tìm được điểm tựa đủ vững để hình thành xu hướng rõ ràng.

Điểm đáng chú ý trong phiên hôm nay là sự hồi phục mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu “họ Vin”, trái ngược hoàn toàn với diễn biến tiêu cực của phần lớn thị trường. Các mã thuộc hệ sinh thái Vingroup đóng vai trò nâng đỡ chỉ số trong nhiều thời điểm, song lực kéo này tỏ ra đơn lẻ và không đủ lan tỏa.

Phần còn lại của thị trường nhanh chóng chịu áp lực bán gia tăng, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, khi nhiều mã ghi nhận mức giảm 3-4%, kéo mặt bằng điểm số đi xuống.

Thanh khoản toàn thị trường tiếp tục suy yếu với giá trị giao dịch trên cả 3 sàn giảm hơn 22% so với phiên trước, xuống còn khoảng 29.100 tỷ đồng . Diễn biến này phần nào cho thấy nhà đầu tư đang chuyển sang trạng thái phòng thủ, ưu tiên quan sát thay vì giải ngân mạnh.

Kết phiên, VN-Index giảm 8,87 điểm (-0,5%) xuống 1.782,56 điểm; HNX-Index giảm 2,91 điểm (-1,1%) xuống 263,04 điểm; UPCoM-Index giảm 0,69 điểm (-0,5%) xuống 128,59 điểm.

Trên bảng điện tử, sắc đỏ áp đảo hoàn toàn. Toàn thị trường ghi nhận 514 mã giảm (gồm 10 mã giảm sàn), 823 mã giữ tham chiếu và 239 mã tăng (gồm 20 mã tăng trần).

Riêng rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 ghi nhận diễn biến kém tích cực khi có tới 23 mã giảm giá, chỉ 6 mã tăng và duy nhất HDB đứng tham chiếu. Áp lực từ nhóm trụ khiến chỉ số VN30-Index giảm gần 19 điểm, lùi xuống 1.969 điểm.

VN-Index mất sạch thành quả từ đầu năm. Ảnh: TradingView.

Dù vừa trải qua cú giảm sàn mạnh trong phiên trước, cổ phiếu VIC bất ngờ đảo chiều tăng trần trong ngày 5/2, qua đó hồi phục lên mức 130.100 đồng/cổ phiếu. Diễn biến này giúp vốn hóa thị trường của Tập đoàn Vingroup nhanh chóng quay trở lại ngưỡng 1 triệu tỷ đồng .

Không chỉ VIC, các cổ phiếu còn lại trong hệ sinh thái Vingroup cũng đồng loạt khởi sắc. VHM tăng trần, VRE tăng 2% trong khi VPL nhích thêm 0,6%, tạo thành nhóm hiếm hoi duy trì được sự đồng thuận tích cực. Chỉ riêng nhóm cổ phiếu “họ Vin” đã đóng góp hơn 21 điểm vào VN-Index, qua đó phần nào bù đắp áp lực điều chỉnh từ phần còn lại của thị trường.

Ngoài nhóm Vingroup, một số cổ phiếu đơn lẻ cũng ghi nhận diễn biến tích cực và góp phần nâng đỡ chỉ số dù mức độ ảnh hưởng không quá lớn. Đáng chú ý gồm TCB (+0,9%), BSR (+1,5%), VJC(+0,9%), CRV (+3,7%), VPI (+2,5%) và MSH (+4,9%).

Ở chiều ngược lại, áp lực kéo lùi thị trường tiếp tục đến từ hàng loạt cổ phiếu trụ cột như VCB (-3,4%), BID (-2,8%), GAS (-3,3%), CTG (-2,5%), GVR (-4,1%), MBB (-2,7%), VNM (-4%), HPG (-2,6%), MSN (-2,7%)4%) và FPT (-2,9%).

Giao dịch của khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi nhóm nhà đầu tư này bán ròng phiên thứ 4 liên tiếp, với giá trị lên tới 1.200 tỷ đồng . Áp lực xả tập trung chủ yếu vào FPT với giá trị bán ròng 821 tỷ đồng , tiếp đến là VCB (- 190 tỷ đồng ) và VHM (- 120 tỷ đồng ).

Ở chiều mua ròng, dòng tiền ngoại chỉ ghi nhận sự tập trung tại một vài mã đơn lẻ. MWG được mua ròng khoảng 180 tỷ đồng , MBB được gom thêm 81 tỷ đồng và PVD khoảng 70 tỷ đồng .