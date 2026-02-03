Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chứng khoán nỗ lực giữ 1.800 điểm

  • Thứ ba, 3/2/2026 16:44 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau cú rơi mạnh đầu tuần, VN-Index nỗ lực hồi phục trong phiên 3/2, qua đó tạm thời giữ được mốc tâm lý 1.800 điểm dù áp lực chốt lời và bán ròng vẫn hiện hữu.

VN-Index hồi phục trở lại nhưng đà đi lên bị gây áp lực không nhỏ. Ảnh: Nam Khánh.

Sau cú giảm mạnh hơn 22 điểm phiên đầu tuần hôm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có nhịp hồi phục trở lại trong ngày 3/2. Ngay từ đầu phiên, VN-Index đã tạo khoảng cách tương đối an toàn so với tham chiếu nhờ sự đồng thuận của các nhóm ngành trụ cột như tài chính - ngân hàng, bất động sản cùng nhóm đầu tư công - xây dựng.

Đà hồi phục được duy trì khá tốt trong suốt buổi sáng. Càng về gần giờ trưa, chỉ số chính càng nâng dần độ cao và có thời điểm tăng hơn 20 điểm. Tuy vậy, áp lực chốt lời sớm cùng tâm lý phòng thủ sau nhịp giảm sâu cuối tháng 1 khiến dòng tiền chưa sẵn sàng đẩy thị trường đi xa hơn. Hệ quả là biên độ tăng của VN-Index dần bị thu hẹp trong nửa sau của phiên giao dịch.

Thanh khoản thị trường hôm nay cải thiện nhẹ, với giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 36.500 tỷ đồng, tăng hơn 4% so với phiên liền trước.

Kết phiên, VN-Index tăng 6,9 điểm (+0,4%) lên 1.813,4 điểm; HNX-Index tăng 4,79 điểm (+1,8%) lên 265,18 điểm; UPCoM-Index ngược chiều giảm 0,42 điểm (-0,3%) xuống 128,7 điểm.

Trên bảng điện tử, sắc xanh chiếm đa số nhưng chưa thực sự áp đảo. Toàn thị trường ghi nhận 438 mã tăng (gồm 32 mã tăng trần), 832 mã giữ tham chiếu và 307 mã giảm (gồm 10 mã giảm sàn).

Riêng rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 ghi nhận 12 mã tăng, 2 mã đứng giá và 16 mã giảm, kéo chỉ số VN30-Index giảm gần 7 điểm, xuống vùng 1.997 điểm.

chung khoan anh 1

VN-Index giữ mốc 1.800 điểm. Ảnh: TradingView.

Xét theo từng cổ phiếu, động lực chính giúp VN-Index hồi phục hôm nay đến từ nhiều nhóm ngành khác nhau. Một số mã ghi nhận mức tăng trần như GEE, BVH và KBC, góp phần cải thiện đáng kể tâm lý thị trường. Ngoài ra, đà tăng của một số mã như GAS (+2,2%), GVR (+2,4%), BCM (+4,4%), MBB (+1,5%), SAB (+4,4%), CTG (+0,9%) và VCB (+0,4%) cũng hỗ trợ đà tăng của chỉ số chính.

Ở chiều ngược lại, áp lực cản trở đà hồi phục tập trung chủ yếu tại các cổ phiếu vốn hóa lớn như BID (-1,6%), VHM (-1,3%), MWG (-2,4%), TCB (-0,9%), VNM (-1,4%), LPB (-1,1%). Tương tự, bộ đôi cổ phiếu liên quan nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo là HDB (-0,9%) và VJC (-1,2%), cùng cổ phiếu PLX (-1,5%), STB (-0,8%) cũng tạo sức ép không nhỏ lên chỉ số chung.

Khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi duy trì trạng thái bán ròng mạnh với giá trị rút ròng trên 600 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Áp lực bán tập trung vào các cổ phiếu lớn như VIC (-293 tỷ đồng), PNJ (-227 tỷ đồng) và VCB (-194 tỷ đồng).

Ở chiều mua vào, HPG là điểm sáng khi được khối ngoại gom ròng khoảng 250 tỷ đồng, bên cạnh MBB (+139 tỷ đồng) và GEX (+77 tỷ đồng).

Chân dung 2 nữ tỷ phú mới của Việt Nam

Hai nữ lãnh đạo cấp cao của Vingroup là bà Phạm Thu Hương và bà Phạm Thúy Hằng lần đầu gia nhập danh sách tỷ phú USD của Forbes. Hiện tập đoàn này đóng góp tới 3/8 tỷ phú.

7 giờ trước

Cổ phiếu công ty đào vàng bị bán tháo theo giá vàng

Cổ phiếu KSV và PNJ đồng loạt lao dốc mạnh trong phiên 2/2, phản ánh cú đảo chiều nhanh của dòng tiền khi giá vàng trong nước và thế giới rơi tự do sau giai đoạn tăng "nóng".

31:1846 hôm qua

Chứng khoán bị bán tháo theo giá vàng

Trong bối cảnh giá vàng trong nước giảm mạnh, thị trường chứng khoán cũng chịu chung xu hướng giảm khi nhà đầu tư bán tháo các cổ phiếu vốn hóa lớn, kéo chỉ số VN-Index lao dốc đầu tuần.

26:1537 hôm qua

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

So Xay dung TP.HCM noi viec siet nghia vu nha o xa hoi hinh anh

Sở Xây dựng TP.HCM nói việc siết nghĩa vụ nhà ở xã hội

1 giờ trước 16:49 3/2/2026

0

Theo quyết định mới của TP.HCM, trường hợp bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội tại vị trí khác trong cùng khu vực phát triển phải bảo đảm diện tích đất ở theo quy hoạch tương đương hoặc lớn hơn phần đất dành cho nhà ở xã hội đã được phê duyệt.

