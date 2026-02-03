Chứng khoán nỗ lực giữ 1.800 điểm

Sau cú rơi mạnh đầu tuần, VN-Index nỗ lực hồi phục trong phiên 3/2, qua đó tạm thời giữ được mốc tâm lý 1.800 điểm dù áp lực chốt lời và bán ròng vẫn hiện hữu.

VN-Index hồi phục trở lại nhưng đà đi lên bị gây áp lực không nhỏ. Ảnh: Nam Khánh.

Sau cú giảm mạnh hơn 22 điểm phiên đầu tuần hôm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có nhịp hồi phục trở lại trong ngày 3/2. Ngay từ đầu phiên, VN-Index đã tạo khoảng cách tương đối an toàn so với tham chiếu nhờ sự đồng thuận của các nhóm ngành trụ cột như tài chính - ngân hàng, bất động sản cùng nhóm đầu tư công - xây dựng.

Đà hồi phục được duy trì khá tốt trong suốt buổi sáng. Càng về gần giờ trưa, chỉ số chính càng nâng dần độ cao và có thời điểm tăng hơn 20 điểm. Tuy vậy, áp lực chốt lời sớm cùng tâm lý phòng thủ sau nhịp giảm sâu cuối tháng 1 khiến dòng tiền chưa sẵn sàng đẩy thị trường đi xa hơn. Hệ quả là biên độ tăng của VN-Index dần bị thu hẹp trong nửa sau của phiên giao dịch.

Thanh khoản thị trường hôm nay cải thiện nhẹ, với giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 36.500 tỷ đồng , tăng hơn 4% so với phiên liền trước.

Kết phiên, VN-Index tăng 6,9 điểm (+0,4%) lên 1.813,4 điểm; HNX-Index tăng 4,79 điểm (+1,8%) lên 265,18 điểm; UPCoM-Index ngược chiều giảm 0,42 điểm (-0,3%) xuống 128,7 điểm.

Trên bảng điện tử, sắc xanh chiếm đa số nhưng chưa thực sự áp đảo. Toàn thị trường ghi nhận 438 mã tăng (gồm 32 mã tăng trần), 832 mã giữ tham chiếu và 307 mã giảm (gồm 10 mã giảm sàn).

Riêng rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 ghi nhận 12 mã tăng, 2 mã đứng giá và 16 mã giảm, kéo chỉ số VN30-Index giảm gần 7 điểm, xuống vùng 1.997 điểm.

VN-Index giữ mốc 1.800 điểm. Ảnh: TradingView.

Xét theo từng cổ phiếu, động lực chính giúp VN-Index hồi phục hôm nay đến từ nhiều nhóm ngành khác nhau. Một số mã ghi nhận mức tăng trần như GEE, BVH và KBC, góp phần cải thiện đáng kể tâm lý thị trường. Ngoài ra, đà tăng của một số mã như GAS (+2,2%), GVR (+2,4%), BCM (+4,4%), MBB (+1,5%), SAB (+4,4%), CTG (+0,9%) và VCB (+0,4%) cũng hỗ trợ đà tăng của chỉ số chính.

Ở chiều ngược lại, áp lực cản trở đà hồi phục tập trung chủ yếu tại các cổ phiếu vốn hóa lớn như BID (-1,6%), VHM (-1,3%), MWG (-2,4%), TCB (-0,9%), VNM (-1,4%), LPB (-1,1%). Tương tự, bộ đôi cổ phiếu liên quan nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo là HDB (-0,9%) và VJC (-1,2%), cùng cổ phiếu PLX (-1,5%), STB (-0,8%) cũng tạo sức ép không nhỏ lên chỉ số chung.

Khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi duy trì trạng thái bán ròng mạnh với giá trị rút ròng trên 600 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Áp lực bán tập trung vào các cổ phiếu lớn như VIC (- 293 tỷ đồng ), PNJ (- 227 tỷ đồng ) và VCB (- 194 tỷ đồng ).

Ở chiều mua vào, HPG là điểm sáng khi được khối ngoại gom ròng khoảng 250 tỷ đồng , bên cạnh MBB (+ 139 tỷ đồng ) và GEX (+ 77 tỷ đồng ).