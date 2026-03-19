Ngân Lượng của Shark Bình vận hành ra sao?

Bị nhắc tên trong kết luận điều tra vụ Mr Pips, CTCP Ngân Lượng là cổng thanh toán trung gian từng xử lý dòng tiền lớn trong hệ sinh thái của Shark Bình.

Shark Bình giữ vai trò chỉ đạo chung, quyết định các chính sách phí của cổng thanh toán Ngân Lượng. Ảnh: Shark Tank.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ban hành kết luận điều tra vụ án liên quan đến nền tảng Mr Pips, đồng thời đề nghị truy tố 75 bị can với loạt tội danh gồm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Rửa tiền và Trốn thuế.

Đáng chú ý, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã làm rõ dấu hiệu rửa tiền thông qua CTCP Ngân Lượng - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trung gian thanh toán, do ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) làm Chủ tịch HĐQT.

"Gà đẻ trứng vàng" của Shark Bình

CTCP Ngân Lượng được thành lập từ năm 2012, hoạt động chính trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán. Theo giới thiệu trên website, doanh nghiệp này từng định vị là một trong những cổng thanh toán Internet Banking lớn tại Việt Nam, cho phép người dùng thực hiện giao dịch trực tuyến gần như tức thì thông qua tài khoản ngân hàng cá nhân vào ví điện tử.

Hệ thống của Ngân Lượng được quảng bá có khả năng tích hợp đa dạng phương thức thanh toán, từ thẻ quốc tế, thẻ ATM nội địa, mã QR đến ví điện tử. Doanh nghiệp cũng cho biết đã xây dựng được mạng lưới khoảng 30.000 đối tác tại hơn 100 quốc gia.

Thậm chí, theo công bố của doanh nghiệp, lưu lượng thanh toán qua hệ thống từng chiếm hơn 50% thị phần nhờ hàng triệu người dùng và hàng trăm nghìn tài khoản ví.

Ngân Lượng là một phần quan trọng trong hệ sinh thái NextTech - tập đoàn do Shark Bình sáng lập. Trong giai đoạn 2016-2018, Ngân Lượng ghi nhận tốc độ tăng trưởng doanh thu ấn tượng. Đỉnh điểm vào năm 2018, doanh thu đạt gần 1.900 tỷ đồng , tăng khoảng 20% so với năm trước, trong khi lợi nhuận thuần đạt gần 32 tỷ đồng .

Tuy nhiên, bước sang năm 2019, bức tranh tài chính bắt đầu xuất hiện những điểm lệch đáng chú ý. Doanh thu lao dốc mạnh xuống còn 424 tỷ đồng , tương đương mức giảm hơn 75%. Ngược lại, lợi nhuận thuần tăng vọt lên gần 110 tỷ đồng .

Lũy kế trong giai đoạn 2016-2019, doanh nghiệp này ghi nhận tổng doanh thu thuần khoảng 4.600 tỷ đồng , nhưng lợi nhuận thuần chỉ đạt 166 tỷ đồng .

Trước khi bị nhắc tên trong kết luận điều tra, Ngân Lượng đã có một số biến động đáng chú ý về cấu trúc tài chính và nhân sự.

Đầu năm 2024, doanh nghiệp bất ngờ giảm mạnh vốn điều lệ, từ gần 370 tỷ đồng xuống còn hơn 52 tỷ đồng , tương đương mức giảm hơn 85%. Song song đó, công ty cũng thay đổi nhân sự cấp cao khi bổ nhiệm ông Đinh Hồng Quân (sinh năm 1988) giữ chức Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật.

Cùng năm, Ngân Lượng bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, với tổng số tiền xử phạt và truy thu hơn 1,2 tỷ đồng .

Không chỉ xuất hiện trong kết luận điều tra vụ Mr Pips, Ngân Lượng trước đó cũng từng được nhắc đến trong một số vụ việc nhạy cảm liên quan đến dòng tiền trên môi trường số.

Trong chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ Rikvip, cơ quan chức năng đã chỉ ra vai trò của các đơn vị trung gian thanh toán trong việc luân chuyển dòng tiền, trong đó có đề cập đến Ngân Lượng như một cổng thanh toán có liên quan.

Ngoài ra, năm 2023, ví điện tử Ngân Lượng từng xuất hiện như một phương thức nạp tiền trên sàn forex Exness - một nền tảng giao dịch ngoại hối chưa được cấp phép tại Việt Nam. Thời điểm đó, doanh nghiệp cho biết đây là giao dịch phát sinh từ ví điện tử cá nhân, đồng thời đã tiến hành khóa tài khoản liên quan và yêu cầu giải trình.

Dấu vết trong vụ án Mr Pips

Đối với vụ án Mr Pips, theo kết luận của cơ quan điều tra, để phục vụ hoạt động nhận tiền của nhà đầu tư, Phó Đức Nam cùng đồng phạm đã sử dụng hệ thống ví điện tử của Ngân Lượng làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền quy mô lớn liên quan nhiều sàn forex.

Theo cơ cấu tổ chức tại Công ty Ngân Lượng, ông Nguyễn Hòa Bình giữ vai trò chỉ đạo chung, quyết định các chính sách phí. Đinh Hồng Quân là Tổng giám đốc, đại diện pháp luật, chịu trách nhiệm ký các văn bản, báo cáo tài chính. Bộ phận tài chính - kế toán do Nguyễn Thị Thanh Hương phụ trách quản lý dòng tiền và tài khoản ngân hàng.

Trong khi đó, bộ phận kỹ thuật do Bùi Thanh Hải đảm nhiệm việc xây dựng hệ thống thanh toán tự động, bảo mật thông tin. Bộ phận kinh doanh do Trần Thị Thanh Tâm phụ trách tìm kiếm, kết nối khách hàng là các sàn forex, cùng Nguyễn Thùy Linh hỗ trợ chăm sóc khách hàng.

Bộ phận vận hành do Nguyễn Thị Nam phụ trách đối soát giao dịch, tiếp nhận và phản hồi thông tin từ khách hàng, ngân hàng và cơ quan chức năng. Theo quy trình, khách hàng mở ví Ngân Lượng thông qua ứng dụng hoặc website, cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, căn cước công dân, số điện thoại, email và tài khoản ngân hàng liên kết, sau đó xác thực để sử dụng dịch vụ.

Từ năm 2018, thông qua bộ phận hotline, Trần Thị Thanh Tâm được kết nối với đại diện sàn forex GKFX để thỏa thuận mức phí giao dịch. Sau đó, Phó Đức Nam liên hệ trực tiếp qua Telegram để trao đổi hợp tác.

Theo kết luận điều tra, mức phí được áp dụng gồm 2,5% đối với giao dịch nạp tiền, 1% đối với giao dịch rút tiền và 1.000 đồng mỗi lần rút. Dù phía đối tác đề nghị giảm phí vào năm 2021, mức phí này vẫn được giữ nguyên.

Trong quá trình hoạt động, Phó Đức Nam tiếp tục đưa thêm nhiều sàn forex khác như DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarkets vào hệ thống thanh toán thông qua Ngân Lượng. Để vận hành, các nhóm Telegram được lập với sự tham gia của bộ phận kinh doanh, kỹ thuật, vận hành và nhân viên các sàn nhằm xử lý sự cố giao dịch, đối soát dòng tiền.

Từ tháng 6/2020, khi cơ quan công an bắt đầu có văn bản xác minh các giao dịch liên quan, dù nhận thức được dấu hiệu vi phạm pháp luật của các sàn forex, ông Nguyễn Hòa Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới không cung cấp thông tin thật.

Theo đó, Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm bị yêu cầu sử dụng dữ liệu của các ví khác để thay thế, đồng thời điều chỉnh thông tin giao dịch theo hướng số tiền rút bằng hoặc thấp hơn số tiền nạp nhằm hợp thức hóa hồ sơ gửi cơ quan chức năng.

Quá trình trao đổi, cung cấp dữ liệu được thực hiện qua Telegram giữa các cá nhân liên quan. Sau khi tổng hợp, hồ sơ được hoàn thiện và chuyển cho Đinh Hồng Quân ký, gửi cơ quan công an. Kết quả điều tra xác định từ ngày 15/6/2020 đến 23/9/2022, có 150 bị hại đã chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng với tổng số tiền hơn 213,4 tỷ đồng .

Dòng tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Ngân Lượng tại các ngân hàng lớn, sau đó nạp vào các sàn forex nêu trên.