Bệnh viện Hoàn Mỹ có tổng giám đốc mới sinh năm 1993

Ông Phạm Việt Tuấn (sinh năm 1993) được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật của doanh nghiệp vận hành chuỗi bệnh viện tư nhân Hoàn Mỹ.

Hoàn Mỹ hiện có 13 bệnh viện và 3 phòng khám trên cả nước. Ảnh: H.M.

Hệ thống bệnh viện Hoàn Mỹ vừa có thông tin thay đổi nhân sự cấp cao tại doanh nghiệp quản lý.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Y khoa Hoàn Mỹ (Hoan My Medical Corporation) đã cập nhật ông Phạm Việt Tuấn (sinh năm 1993) làm người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng giám đốc thay thế bà Nguyễn Thị Châu Loan.

Hoàn Mỹ là một trong những chuỗi bệnh viện tư nhân lớn tại Việt Nam với mạng lưới nhiều bệnh viện và phòng khám tại các địa phương như TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai và Cà Mau.

Chuỗi bệnh viện và phòng khám Hoàn Mỹ được sáng lập năm 1997 bởi bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng, một trong những người tiên phong trong mô hình bệnh viện tư nhân tại Việt Nam.

Năm 2009, ông Tùng bán 44% cổ phần Hoàn Mỹ cho hai quỹ đầu tư nước ngoài với giá khoảng 20 triệu USD . Thương vụ này từng được xem là một trong những thương vụ M&A tiêu biểu giữa doanh nghiệp Việt Nam và nhà đầu tư ngoại trong lĩnh vực y tế thời điểm đó.

Sau đó, trước áp lực tăng trưởng và các yêu cầu từ phía nhà đầu tư, ông Tùng quyết định bán lại hệ thống bệnh viện này cho tập đoàn y tế Ấn Độ Fortis Healthcare với mức giá khoảng 100 triệu USD .

Đến năm 2013, Fortis tiếp tục thoái vốn và chuyển nhượng Hoàn Mỹ cho tập đoàn đầu tư có trụ sở tại Singapore Clermont Group, do tỷ phú Richard Chandler sáng lập.

Sau khi về tay Clermont Group, Hoàn Mỹ được mở rộng mạng lưới bệnh viện và tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng y tế. Hiện hệ thống này vận hành 13 bệnh viện và 3 phòng khám với khoảng 2.900 giường bệnh tại nhiều địa phương trên cả nước.

Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng ghi nhận sự cải thiện trong những năm gần đây. Năm 2023, Hoàn Mỹ đạt lợi nhuận sau thuế khoảng 633 tỷ đồng , tăng hơn 30% so với năm trước đó. Tính chung giai đoạn 2022-2023, doanh nghiệp ghi nhận tổng lợi nhuận hơn 1.100 tỷ đồng .

Đà tăng trưởng tiếp tục duy trì trong năm 2025 khi 6 tháng đầu năm, hệ thống bệnh viện này ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 248 tỷ đồng , tăng gần 94% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến giữa năm 2025, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt khoảng 7.859 tỷ đồng , trong khi vốn chủ sở hữu khoảng 2.458 tỷ đồng .

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam tăng nhanh, các nhà đầu tư quốc tế ngày càng quan tâm đến lĩnh vực bệnh viện tư nhân. Hoàn Mỹ được xem là một trong những nền tảng y tế tư nhân lớn nhất tại Việt Nam, cạnh tranh với các hệ thống bệnh viện tư khác như Vinmec Healthcare System, Tâm Anh General Hospital System hay FV Hospital.