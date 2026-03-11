Ruốc đỏ au xuất hiện dày đặc ở vùng biển gần bờ, ngư dân bội thu

Không chỉ ngư dân trực tiếp đánh bắt được hưởng lợi, mùa ruốc còn tạo thêm việc làm cho nhiều lao động ven biển. Phụ nữ và người lớn tuổi tham gia các công đoạn sàng lọc, rửa và phơi ruốc. Dọc theo bãi biển, những tấm lưới và bạt lớn được trải ra để phơi ruốc dưới nắng, tạo nên khung cảnh đặc trưng của làng biển mỗi khi vào vụ.