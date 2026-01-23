Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lý do một số cây xăng ở Hà Nội đóng cửa

  • Thứ sáu, 23/1/2026 18:54 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Những ngày gần đây, nhiều người dân Hà Nội phản ánh việc một số cửa hàng xăng dầu thuộc hệ thống Petrolimex tạm thời dừng hoạt động khiến việc tiếp nhiên liệu phát sinh bất tiện.

Trường hợp được người dân quan tâm nhiều nhất là cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 42 trên đường Nguyễn Trãi, chính thức dừng hoạt động từ ngày 16/1. Đây là cây xăng nằm trên trục giao thông huyết mạch của Thủ đô, có mật độ phương tiện lưu thông rất lớn, nên việc đóng cửa khiến không ít người phải thay đổi thói quen đổ xăng hàng ngày.

Chị Nguyễn Thị Lan - một người dân sinh sống tại khu vực Khương Đình - cho biết dù cửa hàng đã treo biển thông báo trước, song không tránh khỏi cảm giác tiếc nuối và bị động.

“Cây xăng này gắn bó với người dân trong khu vực nhiều năm. Từ ngày dừng hoạt động, chúng tôi phải đi xa hơn để đổ xăng, đặc biệt bất tiện vào giờ cao điểm khi các tuyến như đường Láng hay Nguyễn Lương Bằng thường xuyên đông xe”, chị Lan chia sẻ.

Cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 60 trên đường Xuân Thủy và một điểm bán tại khu vực Ngọc Khánh cũng tạm ngừng bán hàng trong thời gian gần đây. Các trường hợp này diễn ra riêng lẻ song vẫn khiến một bộ phận người đi đường cảm thấy lúng túng khi phải thay đổi thói quen.

xang anh 1

Cửa hàng xăng dầu Petrolimex trên đường Nguyễn Trãi đang bị tháo dỡ để phục vụ mục đích chuyển đổi đất.

Ghi nhận thực tế tại các cửa hàng xăng dầu tạm dừng hoạt động, khu vực bơm xăng được quây dây, bảng thông báo đặt ở vị trí dễ quan sát. Thỉnh thoảng vẫn có người điều khiển xe tạt vào cửa hàng, dừng lại đọc thông tin rồi lặng lẽ quay đầu tìm điểm bán khác.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Vũ Tuyên Huấn - Phó giám đốc Petrolimex Hà Nội - khẳng định, hiện nay trên địa bàn Hà Nội chỉ có một số cửa hàng xăng dầu tạm dừng hoạt động do các vướng mắc riêng lẻ về đất đai và thủ tục pháp lý, hoàn toàn không phải hiện tượng đóng cửa hàng loạt hay do thiếu nguồn cung xăng dầu.

xang anh 2

Cửa hàng Petrolimex số 60 trên đường Xuân Thủy thông báo dừng bán hàng và chưa có thời gian mở lại.

Theo ông Huấn, cửa hàng xăng dầu trên đường Nguyễn Trãi buộc phải dừng hoạt động do hết hạn hợp đồng thuê đất với Công ty Cao su Sao Vàng. Khu đất này đã được chuyển đổi mục đích sử dụng, nên Petrolimex Hà Nội không còn cơ sở pháp lý để tiếp tục kinh doanh và cũng không thể mở lại tại vị trí cũ.

Đối với cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 60 trên đường Xuân Thủy, việc tạm dừng hoạt động trong khoảng hơn hai tuần qua nhằm phục vụ hoàn thiện hồ sơ pháp lý liên quan đến đất đai và hợp đồng thuê đất với Nhà nước.

“Chúng tôi đã nộp hồ sơ lên Sở Tài nguyên và Môi trường, khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng để sớm hoàn tất thủ tục, đưa cửa hàng hoạt động trở lại trong thời gian sớm nhất”, ông Huấn cho biết.

xang anh 3

Một số cây xăng tại vị trí trung tâm thông báo dừng hoạt động gây bất tiện cho người tiêu dùng.

Lãnh đạo cho hay, trong các trường hợp cửa hàng phải tạm dừng hoạt động, doanh nghiệp đều thực hiện đầy đủ việc thông báo công khai tới người dân, bao gồm treo thông báo tại cửa hàng, hướng dẫn các điểm bán lân cận thuận tiện, đồng thời báo cáo bằng văn bản tới Sở Công Thương theo đúng quy định, bởi đây là lĩnh vực liên quan trực tiếp tới an ninh năng lượng.

“Việc tìm kiếm mặt bằng mới hiện nay rất khó khăn, đặc biệt tại các khu vực trung tâm, trong khi nhu cầu tiêu thụ xăng dầu vẫn tăng. Tuy nhiên, các trường hợp tạm dừng hoạt động đều xuất phát từ nguyên nhân pháp lý cụ thể, không phải do thiếu nguồn cung hay chủ trương đóng cửa”, đại diện Petrolimex Hà Nội cho biết.

Riêng cửa hàng xăng dầu tại khu vực Ngọc Khánh, theo thông tin PV Tiền Phong nắm được, cửa hàng này phải dừng hoạt động do không phù hợp quy hoạch và phục vụ việc mở đường.

Theo Dương Hưng/Tienphong.vn

xăng Hà Nội Petrolimex petrolimex xăng dầu ron 95

  • Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)

    Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)

    Tổng công ty Petrolimex hiện có 41 đơn vị thành viên, 34 chi nhánh và xí nghiệp trực thuộc, 26 công ty có vốn góp chi phối và liên doanh cùng 1 Chi nhánh tại Singapore. Đây cũng là doanh nghiệp có thị phần bán lẻ xăng dầu lớn nhất trong nước với hơn 50%.

    • Thành lập: 1956
    • Trực thuộc: Bộ Công thương
    • Mã cổ phiếu: PLX

    Website

Đọc tiếp

TP.HCM trien khai bang gia dat moi hinh anh

TP.HCM triển khai bảng giá đất mới

10 phút trước 19:30 23/1/2026

0

UBND TP.HCM chỉ đạo các đơn vị, sở, ban ngành, UBND 168 phường, xã, đặc khu triển khai Nghị quyết 87/2025 của HĐND TP.HCM quy định bảng giá đất lần đầu áp dụng từ 1/1/2026.

