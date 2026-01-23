Cổ phiếu doanh nghiệp có vốn Nhà nước bị 'chốt lời'

Nhóm cổ phiếu doanh nghiệp vốn Nhà nước đồng loạt chịu áp lực chốt lời, trở thành lực cản chính khiến VN-Index suy yếu khi dòng tiền tạm thời đứng ngoài quan sát.

VN-Index đã giảm hơn 8 điểm trong tuần vừa qua. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 23/1 trong trạng thái khá ảm đạm. Dù VN-Index mở cửa trong sắc xanh và có thời điểm duy trì được đà tăng nhẹ, diễn biến tích cực này không kéo dài khi lực cung sớm áp đảo, kéo chỉ số lùi xuống dưới mốc tham chiếu chỉ sau ít phút giao dịch.

Điểm đáng chú ý là dòng tiền chuyển sang đứng ngoài quan sát, khiến động lực nâng đỡ thị trường tỏ ra mong manh. Lực cầu thiếu đồng thuận khiến mỗi nhịp hồi đều nhanh chóng bị chặn lại, phản ánh rõ tâm lý thận trọng đang bao trùm nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường vừa trải qua giai đoạn tăng điểm tương đối nhanh trước đó.

Sang phiên chiều, áp lực bán ra gia tăng rõ rệt, tập trung mạnh vào các nhóm cổ phiếu từng đóng vai trò dẫn dắt hoặc được “kéo lên” trong những phiên gần đây như bất động sản, tiêu dùng, năng lượng, công nghệ - viễn thông.

Trạng thái dè dặt của nhà đầu tư thể hiện rõ qua thanh khoản toàn thị trường. Giá trị giao dịch trên cả 3 sàn chỉ đạt khoảng 32.200 tỷ đồng , giảm 12% so với phiên liền trước và rơi xuống mức thấp nhất trong vòng nửa tháng trở lại đây.

Kết phiên, VN-Index giảm 11,94 điểm (-0,6%) xuống 1.870,79 điểm; HNX-Index giảm .5,47 điểm (-2,1%) xuống 252,96 điểm; UPCoM-Index giảm 0,1 điểm (-0,1%) xuống 127,07 điểm.

Bức tranh toàn thị trường nghiêng hẳn về sắc đỏ khi ghi nhận tới 540 mã giảm (gồm 36 mã giảm sàn), 755 mã giữ tham chiếu và 288 mã tăng (gồm 49 mã tăng trần).

Riêng rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 ghi nhận 19 mã giảm, 3 mã đứng tham chiếu và 8 mã tăng. Dù số lượng cổ phiếu giảm chiếm ưu thế, mức giảm của chỉ số VN30 chỉ hơn 4 điểm, xuống 2.077 điểm.

VN-Index giảm phiên thứ 4 liên tiếp. Ảnh: TradingView.

Áp lực tác động lên VN-Index trong phiên hôm nay phân hóa khá rõ giữa các nhóm cổ phiếu, song điểm đáng chú ý là lực đè chỉ số lại tập trung chủ yếu ở nhóm doanh nghiệp có vốn Nhà nước và các cổ phiếu trụ quen mặt.

Nhiều mã lớn đồng loạt giảm sâu, tạo sức ép đáng kể lên diễn biến chung của thị trường, có thể kể đến VCB (-3,4%), GAS (-3,8%), BID (-2,3%), GVR (-5,4%), VNM (-5,2%), BSR (giảm sàn), CTG (-2,3%), BCM (giảm sàn).

Bên cạnh đó, một số cổ phiếu vốn hóa lớn ngoài nhóm Nhà nước như FPT (-2,4%) và VPB (-2,4%) cũng giao dịch kém tích cực, góp phần gia tăng áp lực điều chỉnh.

Ở chiều ngược lại, lực đỡ giúp VN-Index không rơi quá sâu đến từ một số cổ phiếu trụ mang tính đối trọng, nổi bật là VIC (+2,7%), VHM (+1,7%), VJC (tăng trần), TCX (+5,5%), TCB (+1,4%), VPL (+2%), HDB (+1,4%), VRE (+1,7%), ACB (+0,8%) và PNJ (+1,8%).

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái thận trọng khi quy mô giao dịch sụt giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm. Dù vậy, khối này vẫn bán ròng khoảng 200 tỷ đồng trên toàn thị trường. Áp lực bán tập trung mạnh vào các cổ phiếu vốn hóa lớn như VCB với giá trị bán ròng khoảng 350 tỷ đồng , VHM (- 169 tỷ đồng ), CTG (- 125 tỷ đồng ).

Ở chiều mua vào, dòng vốn ngoại tập trung giải ngân vào một số mã như STB được gom 252 tỷ đồng , TCX (+ 159 tỷ đồng ), PLX ( 100 tỷ đồng ).