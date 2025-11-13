Sếp FLC thay ông Lê Thái Sâm làm Chủ tịch Bamboo Airways

Ông Bùi Quang Dũng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways nhiệm kỳ 2023-2028 thay ông Lê Thái Sâm.

Bamboo Airways hướng đến giai đoạn phát triển mới khi trở về dưới quyền quản trị của Tập đoàn FLC. Ảnh: BAV.

Ngày 12/11, HĐQT Bamboo Airways đã thống nhất bầu ông Bùi Quang Dũng giữ chức vụ Chủ tịch nhiệm kỳ 2023-2028 thay cho ông Lê Thái Sâm.

"Đây là động thái quan trọng của Bamboo Airways nhằm kiện toàn Hội đồng Quản trị, hướng đến giai đoạn phát triển mới sau khi trở về dưới quyền quản trị của Tập đoàn FLC", đại diện hãng bay cho biết.

Ông Bùi Quang Dũng là Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Southern Columbia (Mỹ) và có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý đầu tư, kinh doanh bất động sản.

Ông Bùi Quang Dũng, tân Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways. Ảnh: BAV.

Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí cấp cao tại các doanh nghiệp lớn như Colliers International, BIM Group, Empire Group... và hiện giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Tập đoàn FLC.

Tại Bamboo Airways, trước quyết định bổ nhiệm mới, ông Dũng đảm nhiệm vai trò Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc thường trực. Giai đoạn 2019-2022, ông giữ chức Phó tổng giám đốc tại hãng bay này.

Việc ông Bùi Quang Dũng - người đại diện Tập đoàn FLC - đảm nhiệm vai trò Chủ tịch được kỳ vọng sẽ tạo nên sự gắn kết vững chắc giữa Bamboo Airways và FLC, đảm bảo sự đồng bộ trong chiến lược tái cơ cấu, xây dựng lại hệ thống vận hành và định hướng phát triển lâu dài của hãng.

Theo nghị quyết cùng ngày, ông Lê Thái Sâm chính thức thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và tiếp tục đồng hành với Bamboo Airways trên cương vị Thành viên HĐQT.

Hiện nay, HĐQT Bamboo Airways gồm 6 thành viên: Ông Bùi Quang Dũng, ông Lê Thái Sâm, ông Nguyễn Ngọc Trọng, ông Lê Bá Nguyên, ông Trương Phương Thành và bà Phùng Thị Thu Thảo.

Động thái thay đổi nhân sự cấp cao diễn ra trong bối cảnh Bamboo Airways chính thức trở về dưới sự quản trị trực tiếp của Tập đoàn FLC theo đề xuất từ nhóm nhà đầu tư cũ, đại diện cho ông Dương Công Minh.

Được biết ngay sau khi tiếp quản, FLC đã xây dựng kế hoạch phát triển mới cho Bamboo Airways trong giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu tái cơ cấu hệ thống vận hành, mở rộng quy mô khai thác đội bay, củng cố mạng đường bay...

Trước mắt, Bamboo Airways đang cấp tập hoàn tất các công tác chuẩn bị để nhận thêm 1 tàu bay, phục vụ tăng cường tải cho giai đoạn cao điểm cuối năm. Đồng thời, hãng dự kiến tiếp tục bổ sung tàu bay để tăng quy mô đội bay ngay trước thềm Tết Nguyên đán 2026.

Trước đó, Bamboo Airways cũng thông báo tổ chức tuyển dụng tiếp viên hàng không quy mô lớn, phục vụ cho kế hoạch tăng trưởng trong dài hạn cũng như tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm hành khách.

Bước vào giai đoạn 2026-2030, Bamboo Airways cùng FLC định hướng phát triển hệ sinh thái hàng không thông minh, kết hợp đa lĩnh vực: Dịch vụ bay, logistics, bảo dưỡng kỹ thuật, đào tạo nhân lực, suất ăn hàng không. Bên cạnh đó là chuỗi liên kết du lịch - nghỉ dưỡng - golf trên nền tảng công nghệ đồng bộ.

Tại các sân bay trọng điểm như Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Long Thành, Phù Cát..., hãng cho biết sẽ phát triển các trung tâm dịch vụ phụ trợ hiện đại, tạo động lực tăng trưởng cho toàn hệ sinh thái FLC.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra sáng 11/11, Tổng giám đốc Tập đoàn FLC Bùi Hải Huyền cho biết chủ trương tiếp nhận lại quyền sở hữu, quản lý và điều hành Bamboo Airways được tập đoàn đưa ra trên cơ sở cân nhắc thận trọng, toàn diện và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật.

Quyết định này xuất phát từ đề nghị của ông Lê Thái Sâm, Chủ tịch Bamboo Airways, và FLC đã đồng ý tiếp nhận quyền sở hữu, quản lý cũng như điều hành hãng hàng không.

Tuy nhiên, bà lưu ý chủ trương này được xây dựng dựa trên các nguyên tắc cốt lõi là không làm gián đoạn hay ảnh hưởng đến tiến trình tái cấu trúc của tập đoàn; triển khai theo lộ trình phù hợp với năng lực tài chính và nhân sự hiện có; đồng thời kiểm soát rủi ro chặt chẽ để đảm bảo an toàn và bền vững cho FLC.

"Chúng tôi cũng nhận thức được việc tiếp nhận Bamboo Airways trong bối cảnh tập đoàn đang tái cấu trúc toàn diện là một quyết định không hề dễ dàng", bà Huyền nói thêm.