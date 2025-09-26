Hiện trạng Bamboo Airways khi trở về với Tập đoàn FLC

Tập đoàn FLC nhận tiếp quản lại Bamboo Airways sau 2 năm, hãng bay này đứng trước thách thức khôi phục quy mô và tìm hướng đi mới giữa thị trường cạnh tranh đầy khốc liệt.

Bamboo Airways trở về với Tập đoàn FLC sau 2 năm được tiếp quản bởi nhóm nhà đầu tư mới. Ảnh: BAV.

Chia sẻ tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông của Bamboo Airways, ông Lê Thái Sâm, Chủ tịch HĐQT, cho biết việc tiếp tục sở hữu, quản lý và điều hành hãng bay ở thời điểm hiện tại vượt quá phạm vi năng lực tài chính và quản trị của nhóm nhà đầu tư mới. Do đó, ông đã đề nghị Tập đoàn FLC xem xét tiếp nhận quyền sở hữu, quản lý và điều hành hãng bay trở lại.

Đến nay, Tập đoàn FLC cũng đã đồng ý tiếp quản lại quyền điều hành Bamboo Airways.

2 năm tái cấu trúc không đạt kỳ vọng

Theo báo cáo của HĐQT Bamboo Airways, sau hơn 2 năm tái cấu trúc toàn diện, hãng đã tiết kiệm được 20% chi phí phục vụ mặt đất nhờ thay đổi nhà cung cấp kết hợp với tự phục vụ; duy trì tỷ lệ bay đúng giờ nằm trong top đầu ngành hàng không nội địa; hệ số sử dụng ghế bình quân đạt tới 90%.

Ban điều hành Bamboo Airways từng đánh giá lạc quan về khả năng đạt điểm hòa vốn đối với hoạt động khai thác cốt lõi trong năm 2025, tạo tiền đề quan trọng để tiến tới có lãi trong tương lai. Con số này cho thấy những bước tiến đáng kể nếu so với khoản lỗ khổng lồ hơn 17.600 tỷ đồng hồi năm 2022.

Tuy nhiên, phần lớn chi phí vận hành Bamboo Airways cắt giảm được đến từ việc giảm quy mô đội tàu bay, mạng đường bay và nhân sự.

Giai đoạn năm 2022, hãng từng khai thác đội bay 30 chiếc, bao gồm máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner, máy bay thân hẹp Airbus A320/A321 và phản lực khu vực Embraer E190. Bamboo Airways đã phát triển được mạng bay kết nối tới 21/22 cảng hàng không nội địa với 66 đường bay. Đồng thời, vận hành 15 đường bay thường lệ quốc tế, và khai thác đều đặn các chuyến bay thuê chuyến quốc tế.

Sau quá trình tái cấu trúc, hiện Bamboo Airways chỉ còn khai thác 7 tàu bay đơn dòng thân hẹp Airbus 320/A321, vận hành 12 đường bay nội địa có nhu cầu khách cao, và tạm dừng khai thác mạng bay quốc tế thường lệ, chỉ duy trì khai thác các chuyến bay thuê chuyến quốc tế.

Ông Lê Thái Sâm, Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways, đánh giá hoạt động vận hành của hãng đến nay chưa đạt được kết quả như mục tiêu kỳ vọng khi tiến hành tái cấu trúc.

Bởi vậy, ĐHĐCĐ Bamboo Airways đã thống nhất dừng thực hiện "Kế hoạch tái cấu trúc Bamboo Airways" và "Kế hoạch kinh doanh vận tải hàng không năm 2024-2028".

Trong vai trò tiếp quản lại Bamboo Airways, Tập đoàn FLC sẽ tập trung xây dựng Kế hoạch phát triển Bamboo Airways giai đoạn 2026-2030.

Bài toán khó cho FLC

Từng có thời điểm, Bamboo Airways được xem là đối thủ trực diện của Vietjet Air và Vietnam Airlines khi sở hữu đội bay trên 30 chiếc, khai thác cả đường bay nội địa lẫn quốc tế tầm xa.

Tuy nhiên, sau giai đoạn tái cấu trúc và thu hẹp quy mô, hãng đã bị hai "ông lớn" này bỏ xa về cả thị phần lẫn tần suất khai thác.

Theo số liệu của Cục Hàng không Việt Nam, trong 8 tháng đầu năm, Vietnam Airlines có thị phần khách quốc nội là 44,4% trong khi Vietjet chiếm 44,7%.

Đối với khách quốc tế, thị phần của Vietnam Airlines trong 8 tháng năm nay là 17,7% và của Vietjet là 23,2%.

Bamboo Airways hiện không chỉ cạnh tranh với Vietnam Airlines và Vietjet mà còn phải cạnh tranh với nhiều hãng tân binh với tiềm lực lớn. Ảnh: Diệp Anh.

Như vậy, Vietnam Airlines và Vietjet ngày càng củng cố vị thế song mã trên thị trường hàng không. Hai hãng bay này chiếm gần 90% thị phần vận tải khách nội địa và quốc tế.

Trong đó, Vietnam Airlines vận hành đội tàu bay 102 chiếc kết nối đến 22/22 cảng hàng không trong nước và 40 điểm đến quốc tế. Trong khi đó, Vietjet sở hữu đội bay khoảng 99 chiếc kết nối 19/22 điểm đến nội địa và 42 điểm đến quốc tế.

“Miếng bánh” hàng không nội địa vốn đã nhỏ và bị 2 hãng bay lớn chi phối nay xuất hiện các đối thủ mới như Sun PhuQuoc Air hay Vietravel Airlines (dưới sự hậu thuẫn của nhà đầu tư mới) khiến áp lực cạnh tranh của Bamboo Airways ngày càng khó khăn hơn.

Vietravel Airlines hiện sở hữu riêng 3 máy bay và đang đặt mục tiêu nâng tổng số lên 10 chiếc ngay trong năm nay. Song song, hãng cũng mở rộng mạng bay nội địa và khai thác các đường bay charter quốc tế.

Tương tự, Sun PhuQuoc Airways (SPA), tân binh dưới sự hậu thuẫn của Sun Group, cũng đã nhận 3 chiếc máy bay của Airbus dòng A321NX/A321Ceo, trong tổng số 8 máy bay dự kiến đưa vào khai thác trong năm nay. Hãng đặt mục tiêu mở bán vé từ tháng 10 và bay thương mại từ tháng 11, tận dụng lợi thế hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng để thu hút khách.

Hành trình đưa Bamboo Airways trở lại vị thế cạnh tranh trên thị trường sẽ đòi hỏi FLC không chỉ có nguồn lực tài chính mạnh, mà còn cần một chiến lược phát triển dài hạn, thực tế và khác biệt so với giai đoạn trước.