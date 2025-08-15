Hãng bay nào ít delay nhất 7 tháng đầu năm?

Bamboo là hãng có 80,1% chuyến bay cất cánh đúng giờ và chỉ hủy 0,1% số lượng chuyến bay.

Tỷ lệ bay đúng giờ toàn ngành hàng không giảm so với cùng kỳ đồng nghĩa với việc có nhiều chuyến bay bị delay hơn. Ảnh: Chí Hùng.

Theo thống kê sơ bộ của Cục Hàng không Việt Nam, sản lượng khai thác chuyến bay của ngành hàng không nội địa tiếp tục tăng trong 7 tháng đầu năm 2025 với tổng số 164.577 chuyến bay được khai thác, cao hơn con số 154.276 chuyến cùng kỳ 2024.

Dù vậy, tỷ lệ bay đúng giờ trung bình toàn ngành giảm 11 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 62,7%.

Trong đó, Bamboo Airways dẫn đầu về tỷ lệ đúng giờ trung bình, với 80,1% chuyến bay đúng giờ, cao hơn 17,4 điểm phần trăm so với trung bình toàn ngành.

Bamboo Airways cũng là hãng bay duy trì được tỷ lệ đúng giờ trên 80% trong 7 tháng đầu năm.

Các hãng hàng không Pacific Airlines và VASCO lần lượt ghi nhận tỷ lệ bay đúng giờ là 79,2% và 79,1%.

Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines đạt tỷ lệ đúng giờ trong 7 tháng đầu năm 2025 là 70%, còn tỷ lệ này ở Vietravel Airlines là 68,5%.

Hãng hàng không Vietjet Air có tỷ lệ đúng giờ là 51,6% - thấp hơn mức trung bình toàn ngành.

Về tỷ lệ hủy chuyến, trong 7 tháng đầu năm, toàn ngành hàng không nội địa ghi nhận 1.097 chuyến bay bị hủy, tương đương với tỷ lệ 0,7% - tăng 0,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, Bamboo Airways là hãng ít hủy chuyến nhất, chỉ 0,1%. Vietjet Air cũng ghi nhận tỷ lệ hủy chuyến thấp hơn mức trung bình toàn ngành, cụ thể là 0,6%.

Các hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vietravel Airlines lần lượt ghi nhận tỷ lệ hủy chuyến là 0,8%, 0,9% và 1,2%.

Hãng có tỷ lệ hủy chuyến nhiều nhất trong 7 tháng đầu năm 2025 là VASCO với 1,4% chuyến bay bị hủy.

Trước thềm kỳ nghỉ lễ trọng đại kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, lượng khách quốc tế cũng như khách nội địa đến sân bay Nội Bài được dự đoán tăng mạnh. Ngày cao điểm nhất ước tính gần 110.000 lượt hành khách và 638 chuyến bay, cao hơn khoảng 20% so với cùng kỳ 2024.

Sân bay Nội Bài cho biết đã chủ động lên kế hoạch hợp tác chặt chẽ với các hãng hàng không, tính toán, chuẩn bị phương án tối ưu để phục vụ hành khách trong giai đoạn cao điểm.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM, các hãng hàng không nội địa cũng có phương án bố trí khai thác nhà ga T3 nhằm nâng cao năng lực phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách trong dịp đại lễ, đồng thời giảm tải áp lực cho nhà ga T1 hiện hữu.

Cục Hàng không yêu cầu các hãng bay thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về giá vận chuyển hàng không nội địa, bán vé trong phạm vi khung giá và chính sách giá của hãng.

Mới đây, Bamboo Airways đã chính thức công bố kế hoạch chuyển toàn bộ hoạt động khai thác các chuyến bay nội địa đi/đến TP.HCM sang T3 từ ngày 18/8.

Trước đó, vào ngày 17/4, Vietnam Airlines là hãng hàng không đầu tiên khai thác các chuyến bay nội địa tại T3.

Tới đây, Pacific Airlines và VASCO cũng sẽ bắt đầu khai thác tại T3 từ ngày 19/8, trong khi Vietravel Airlines chuyển sang từ ngày 21/8. Riêng Vietjet Air vẫn tiếp tục duy trì khai thác tại ga T1.