Chuyện gì đang xảy ra với Bamboo Airways?

Chỉ trong vài tháng, các vị trí thượng tầng lãnh đạo ở Bamboo Airways liên tục thay đổi từ Chủ tịch đến CEO. Các đối thủ của hãng cũng đang liên tục chạy đua mở rộng đội bay.

Bamboo Airways liên tục có xáo trộn ở bộ máy thượng tầng lãnh đạo. Ảnh: H.P.

Bộ máy thượng tầng lãnh đạo của Bamboo Airways đã liên tục xáo trộn trong thời gian qua. Trong khi đó, lộ trình tái cấu trúc của hãng mới chỉ có những điểm sáng hiếm hoi.

Trên thị trường, cuộc đua bổ sung tàu bay giữa các hãng hàng không đang "nóng" lên từng ngày, diễn biến này đặt Bamboo Airways trước bài toán duy trì đà hồi phục mà không bị bỏ lại phía sau.

Những biến động ở thượng tầng

Ngày 13/8, HĐQT Bamboo Airways thông báo chấp thuận đơn từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT Phạm Ngọc Vịnh và Tổng giám đốc Lương Hoài Nam, có hiệu lực cùng ngày. Đáng chú ý, ông Vịnh chỉ mới ngồi ghế Chủ tịch hãng hàng không này hơn một tháng trước khi rời "ghế nóng".

Quyết định thay thế được đưa ra ngay lập tức, trong đó ông Lê Thái Sâm đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT, còn ông Trương Phương Thành giữ chức Tổng giám đốc.

Biến động ngày 13/8 diễn ra nối tiếp chuỗi điều chỉnh nhân sự thượng tầng từ đầu mùa hè của hãng bay Việt Nam.

Ngày 16/6, ông Phan Đình Tuệ đã nộp đơn xin từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT và Đại hội đồng cổ đông bất thường của được ấn định vào 5/7 để kiện toàn nhân sự HĐQT. Sau đó khoảng 5 ngày, tức 10/7, Bamboo Airways công bố ông Phạm Ngọc Vịnh làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Cùng thời điểm, thông tin từ hãng nhấn mạnh vai trò then chốt của Sacombank trong quá trình tái cấu trúc và sự tham gia của các đại diện ngân hàng này trong HĐQT.

Ông Trương Phương Thành trở lại Bamboo Airways với vai trò Tổng giám đốc. Ảnh: BAV.

Với chiếc ghế CEO, nhân sự mới thực ra lại là gương mặt cũ. Ông Trương Phương Thành, chuyên gia gần 30 năm trong ngành hàng không, trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Bamboo Airways, ông Thành đã là Phó tổng giám đốc hãng từ tháng 6.

Trước đó, ông cũng từng phụ trách nhiều mảng trọng yếu, đặc biệt là khai thác mặt đất, gắn bó với Bamboo Airways trong giai đoạn 2019-2024.

Những biến động liên tục kể trên dù được lý giải nhằm phù hợp với tiến trình tái cấu trúc, vẫn đặt ra nhiều câu hỏi về khả năng ổn định nội bộ và định hướng chiến lược lâu dài của hãng.

Áp lực từ cuộc đua mới

Sau hơn một năm tái cấu trúc, Bamboo Airways đã thu hẹp quy mô khai thác, tối ưu hóa mạng bay và cắt giảm chi phí, qua đó tiến gần hơn đến điểm hòa vốn.

Đáng chú ý, Bamboo Airways vẫn là hãng hàng không có tỷ lệ lấp đầy các chuyến bay cao nhất và đạt chỉ số đúng giờ (OTP) cao nhất.

Số liệu của Cục Hàng không Việt Nam cho thấy 7 tháng đầu năm 2025, tỷ lệ lấp đầy ghế trên các chuyến bay của Bamboo Airways lên tới 89,3%, tăng 3,1 điểm % so với cùng kỳ năm 2024. ĐỒng thời, 81% chuyến bay của hãng cất cánh đúng giờ.

Hãng đồng thời ký các hợp đồng thuê ướt máy bay (ACMI) như Boeing 737-900ER từ BBN Airlines Indonesia để đáp ứng nhanh nhu cầu khai thác, thay vì đầu tư mua máy bay mới ngay lập tức.

Bamboo Airways dự báo tiếp tục gặp nhiều khó khăn khi các đối thủ lần lượt tăng tốc. Ảnh: BAV.

Tuy nhiên, đội bay của Bamboo Airways vẫn chưa thể tăng tốc đáng kể so với các đối thủ. Trong khi đó, thị trường hàng không Việt Nam đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của các "tân binh".

Vietravel Airlines - "bình cũ" với sự hậu thuẫn của Tập đoàn T&T được kỳ vọng có "rượu mới". Hãng hiện sở hữu riêng 3 máy bay và đang đặt mục tiêu nâng tổng số lên 10 chiếc ngay trong năm nay. Song song, Vietravel Airlines cũng mở rộng mạng bay nội địa và khai thác các đường bay charter quốc tế.

Tương tự, Sun PhuQuoc Airways (SPA), tân binh dưới sự hậu thuẫn của Sun Group, cũng đã nhận chiếc Airbus A321NX đầu tiên trong số ít nhất 8 máy bay dự kiến đưa vào khai thác trong năm nay. Hãng đặt mục tiêu mở bán vé từ tháng 10 và bay thương mại từ tháng 11, tận dụng lợi thế hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng để thu hút khách.

Từng có thời điểm, Bamboo Airways được xem là đối thủ trực diện của Vietjet Air và Vietnam Airlines khi sở hữu đội bay trên 30 chiếc, khai thác cả đường bay nội địa lẫn quốc tế tầm xa.

Tuy nhiên, sau giai đoạn tái cấu trúc và thu hẹp quy mô, hãng đã bị hai "ông lớn" này bỏ xa về cả thị phần lẫn tần suất khai thác.

“Miếng bánh” hàng không nội địa vốn đã nhỏ và bị 2 hãng bay lớn chi phối nay lại càng thêm manh mún khiến áp lực cạnh tranh của Bamboo Airways ngày càng nặng hơn.

Đà tăng tốc của các đối thủ mới không chỉ tạo áp lực về đường bay và tần suất, mà còn cả về giá vé, chất lượng dịch vụ và nhân sự.

Vietravel Airlines và Sun PhuQuoc Airways đều đang ráo riết chiêu mộ nhân lực chất lượng cao, từ phi công đến kỹ sư bảo dưỡng, trong bối cảnh Bamboo Airways vẫn đang trong giai đoạn củng cố nội bộ.

Viễn cảnh chuyển trung tâm khai thác về sân bay Long Thành trong tương lai gần cũng hứa hẹn thêm nhiều thách thức về logistics, chi phí và nguồn lực cho hãng.