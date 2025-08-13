Chủ tịch và CEO Bamboo Airways đồng loạt từ chức

Cùng với Chủ tịch HĐQT Phạm Ngọc Vịnh, Tổng giám đốc Bamboo Airways là ông Lương Hoài Nam cũng từ nhiệm.

Ông Phạm Ngọc Vịnh (thứ hai từ phải sang) từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT của Bamboo Airways chỉ sau hơn 1 tháng. Ảnh: BAV.

HĐQT CTCP Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) thông báo đã thông qua đơn xin từ nhiệm của ông Phạm Ngọc Vịnh, Chủ tịch HĐQT và ông Lương Hoài Nam, Tổng giám đốc kể từ ngày 13/8.

Cả hai ông xin rút khỏi vị trí công tác với lý do cá nhân. Đáng nói, ông Phạm Ngọc Vịnh mới chỉ ngồi "ghế nóng" từ ngày 10/7. Như vậy, ông Vịnh chỉ giữ chức Chủ tịch HĐQT của Bamboo Airways chỉ trong vòng hơn 1 tháng.

Để đảm bảo hoạt động điều hành được thông suốt và ổn định, HĐQT Bamboo Airways cũng đã ban hành nghị quyết thông qua việc bầu và bổ nhiệm các lãnh đạo thay thế.

Theo đó, ông Lê Thái Sâm đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT, thay thế ông Phạm Ngọc Vịnh và ông Trương Phương Thành đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc, thay thế ông Lương Hoài Nam kể từ ngày 13/8.

Theo giới thiệu từ hãng bay, ông Lê Thái Sâm là người am hiểu sâu sắc về môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, có kinh nghiệm sâu rộng trong việc xây dựng chiến lược đầu tư, quản lý rủi ro và phân tích thị trường. Ông có nhiều mối quan hệ hợp tác với các quỹ đầu tư, các tổ chức, tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước.

Ông Lê Thái Sâm - Chủ tịch HĐQT mới được bổ nhiệm đồng thời là cổ đông lớn nhất tại Bamboo Airways. Ảnh: BAV.

Ông Sâm gia nhập Bamboo Airways từ năm 2022 và nhanh chóng trở thành cổ đông lớn nhất của hãng. Trong thời gian giữ vị trí Chủ tịch HĐQT (7/2023-2/2024) và sau đó là Phó chủ tịch thường trực HĐQT, ông đã tích cực đồng hành và có nhiều đóng góp quan trọng cho công tác quản trị, điều hành hãng, đặc biệt trong giai đoạn chuyển mình và tiến hành tái cấu trúc toàn diện.

Trong khi đó, ông Trương Phương Thành là chuyên gia hàng không với gần 30 năm kinh nghiệm, từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo tại các doanh nghiệp hàng không lớn.

Gắn bó với Bamboo Airways từ 2019-2024 với vai trò Phó tổng giám đốc, ông Thành phụ trách nhiều mảng trọng yếu, đặc biệt là khai thác mặt đất.

Trước đó vào tháng 6, ông trở lại đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc, tiếp tục đóng góp cho việc nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả khai thác.