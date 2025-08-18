CEO mới lần đầu nói về biến động thượng tầng của Bamboo Airways

Ông Trương Phương Thành là Tổng giám đốc mới của Bamboo Airways, thay thế ông Lương Hoài Nam.

Ông Trương Phương Thành nhậm chức Tổng giám đốc Bamboo Airways từ ngày 13/8. Ảnh: BAV.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews sáng 18/8, ông Trương Phương Thành, tân Tổng giám đốc Bamboo Airways cho biết những biến động thượng tầng của hãng trong thời gian qua bị ảnh hưởng bởi nhà đầu tư. Theo đó, các nhà đầu tư có cách quản trị và điều hành khác nhau, theo định hướng riêng của họ.

Ông Thành nói thêm rằng hơn 2 năm qua, hãng cũng trải qua nhiều khó khăn, biến động và vướng mắc.

"Nhưng đến thời điểm này, chúng tôi đã có hướng đi và cách tháo gỡ những 'nút thắt' đó. Tôi hy vọng khi những vướng mắc này được xử lý, nhà đầu tư sẽ mạnh dạn mở rộng dòng vốn, từ đó tạo nền tảng để Bamboo phát triển bền vững hơn", vị tân CEO chia sẻ.

Trong tương lai gần, ông cho biết hãng sẽ tiếp tục duy trì những giá trị cốt lõi mà khách hàng tin tưởng là chất lượng dịch vụ, độ an toàn và tỷ lệ bay đúng giờ.

Xa hơn, mục tiêu của Bamboo là trở thành một "digital airline" (hãng hàng không số).

"Hiện nay, AI đang là một hướng phát triển rất mới. Chúng tôi muốn ứng dụng công nghệ này để dịch vụ trở nên cá nhân hóa và thuận tiện hơn. Ví dụ, thay vì chỉ thao tác trên website, khách hàng có thể được một 'trợ lý ảo' giao tiếp trực tiếp, hỗ trợ mua vé, chọn chỗ ngồi hay làm thủ tục ngay tại nhà, mang lại trải nghiệm tốt nhất", ông Thành nói thêm.

Song song đó, Bamboo Airways cũng có kế hoạch nâng quy mô đội bay và mở rộng mạng lưới đường bay.

Ông Trương Phương Thành vừa nhậm chức Tổng giám đốc thay ông Lương Hoài Nam vào ngày 13/8 vừa qua.

Cùng ngày, hãng cũng bổ nhiệm ông Lê Thái Sâm giữ chức Chủ tịch HĐQT, thay cho ông Phạm Ngọc Vịnh. Đáng nói, ông Vịnh chỉ mới ngồi ghế chủ tịch hãng hàng không này hơn một tháng trước khi rời "ghế nóng".

Sáng 18/8, Bamboo Airways chính thức chuyển toàn bộ hoạt động khai thác các chuyến bay nội địa từ nhà ga T1 sang nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất. Trong các chuyến bay buổi sáng, hãng cho hay chỉ có 1 hành khách đi nhầm nhà ga, nhưng đã nhanh chóng được đội ngũ của hãng bay hỗ trợ.

Tại nhà ga T3, các chuyến bay của Bamboo Airways sẽ được làm thủ tục tại các quầy 45-50 (đối diện cửa D2 và D3 của nhà ga T3, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất) và linh hoạt mở rộng trong phạm vi từ quầy 43 đến 52 theo sản lượng và nhu cầu thực tế. Quầy vé giờ chót của hãng sẽ được đặt ngay khu vực cửa D2 để hành khách thuận tiện tiếp cận khi cần.

Trong vòng 7 ngày, từ 18 đến 25/8, các hành khách của Bamboo Airways bị trễ chuyến bay khởi hành từ nhà ga T3 do không nắm được thông tin, nhưng có mặt tại T3 trong vòng 20 phút sau giờ khởi hành in trên vé và được bộ phận mặt đất của Bamboo Airways xác nhận sẽ được hỗ trợ đổi vé miễn phí sang chuyến bay kế tiếp cùng hành trình.

Trường hợp các chuyến bay kế tiếp không còn chỗ, Bamboo Airways vẫn hỗ trợ đổi vé miễn phí và miễn chênh lệch giá vé cho hành khách sang chuyến bay gần nhất còn chỗ.

Đối với các đường bay có tần suất chỉ một chuyến mỗi ngày, hành khách sẽ được hỗ trợ đổi vé miễn phí sang chuyến bay có cùng hành trình của ngày hôm sau.

Trong 7 tháng đầu năm, Bamboo có 80,1% chuyến bay cất cánh đúng giờ, đứng đầu toàn ngành. Hãng cũng chỉ có 0,1% chuyến bay bị huỷ.