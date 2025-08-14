Bamboo Airways hỗ trợ hành khách tại nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho hành khách, Bamboo Airways đã xây dựng chính sách hỗ trợ đặc biệt cho các hành khách có chuyến bay đến/đi từ sân bay Tân Sơn Nhất.

Chính sách hỗ trợ áp dụng trong tuần đầu tiên Bamboo Airways chuyển đổi nhà ga khai thác.

Hỗ trợ hành khách tối đa

Bắt đầu từ 0h ngày 18/8, Bamboo Airways sẽ chính thức chuyển toàn bộ hoạt động khai thác các chuyến bay nội địa từ nhà ga T1 sang nhà ga T3 - Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất. Trong vòng 7 ngày, từ 18/8 đến 25/8, các hành khách của Bamboo Airways bị trễ chuyến bay khởi hành từ nhà ga T3 do không nắm được thông tin, nhưng có mặt tại T3 trong vòng 20 phút sau giờ khởi hành in trên vé và được bộ phận mặt đất của Bamboo Airways xác nhận sẽ được hãng hỗ trợ đổi vé hoàn toàn miễn phí sang chuyến bay kế tiếp cùng hành trình.

Trong tuần đầu chuyển sang nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất, Bamboo Airways xây dựng chính sách đặc biệt hỗ trợ cho hành khách.

Trong trường hợp các chuyến bay kế tiếp không còn chỗ, Bamboo Airways vẫn hỗ trợ đổi vé miễn phí và miễn chênh lệch giá vé cho hành khách sang chuyến bay gần nhất còn chỗ. Đối với các đường bay có tần suất chỉ một chuyến mỗi ngày, hành khách sẽ được hỗ trợ đổi vé miễn phí sang chuyến bay có cùng hành trình của ngày hôm sau.

Hướng dẫn đi từ nhà ga T1 đến T3, sân bay Tân Sơn Nhất.

Đồng thời, để truyền tải thông tin tối đa đến tất cả hành khách có hành trình bay đến/đi từ Tân Sơn Nhất cùng Bamboo Airways từ 18/8, hãng tích cực triển khai truyền thông trên tất cả kênh thông tin chính thức của hãng như website, fanpage chính thức, email SMS, tài khoản Zalo OA… Bamboo Airways khuyến nghị hành khách chủ động theo dõi, cập nhật thông tin để tránh nhầm lẫn, đảm bảo quá trình di chuyển được thuận tiện, suôn sẻ.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng chính sách hỗ trợ kịp thời cho các hành khách trong giai đoạn đầu chuyển giao, Bamboo Airways hy vọng các chuyến bay diễn ra thuận lợi, đúng giờ và hành khách có được trải nghiệm bay suôn sẻ, hài lòng.

Củng cố chất lượng dịch vụ

Được đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại, nhà ga T3 sở hữu 90 quầy làm thủ tục truyền thống, 20 quầy tự động drop-off, 42 kiosk check-in, cùng 27 cửa ra máy bay (trong đó có 13 cầu ống lồng và 14 cửa ra bằng xe buýt), 25 điểm kiểm tra an ninh và các khu vực lounge riêng biệt dành cho khách VIP và thương gia.

Tại nhà ga T3, các chuyến bay của Bamboo Airways sẽ được làm thủ tục tại các quầy 45-50 (đối diện cửa D2 và D3 của nhà ga T3, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất) và linh hoạt mở rộng trong phạm vi từ quầy 43-52 theo sản lượng và nhu cầu thực tế. Còn quầy vé giờ chót của hãng sẽ được đặt ngay tại khu vực cửa D2 để hành khách thuận tiện tiếp cận khi cần.

Sơ đồ vị trí các quầy thủ tục mà Bamboo Airways khai thác tại nhà ga T3 từ ngày 18/8.

Việc chuyển toàn bộ hoạt động khai thác các chuyến bay nội địa đến và đi từ TP.HCM sang nhà ga T3 không chỉ đơn thuần là sự thay đổi về mặt vận hành, mà còn thể hiện sự thích ứng chủ động của Bamboo Airways với chiến lược nâng cấp hạ tầng hàng không của quốc gia.

“Chúng tôi lựa chọn ngày chính thức chuyển đổi sang nhà ga mới đúng vào kỷ niệm 7 năm ra mắt thị trường hàng không Việt Nam để khẳng định thông điệp sẵn sàng đổi mới và cam kết không ngừng hoàn thiện, nâng cao trải nghiệm hành khách của Bamboo Airways. Tại T3, hành khách sẽ được thụ hưởng dịch vụ mặt đất hiện đại, các chuyến bay đúng giờ cùng chất lượng phục vụ tận tâm và hiếu khách - những giá trị đã trở thành dấu ấn của Bamboo Airways trong suốt 7 năm qua”, đại diện hãng cho biết.

Theo số liệu thống kê mới nhất của Cục Hàng không Việt Nam, trong 7 tháng đầu năm 2025, Bamboo Airways vẫn giữ vững vị trí hãng bay đúng giờ nhất toàn ngành hàng không nội địa, với tỷ lệ đúng giờ trung bình đạt 80,1%. Đồng thời, Bamboo Airways cũng là hãng ít hủy chuyến nhất, với 0,1% chuyến bay bị hủy (ứng với 8 chuyến).