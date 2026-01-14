Hơn 48.000 chủ shop online rời sàn sau một năm

Doanh số thương mại điện tử Việt Nam năm 2025 tăng gần 35%, nhưng phía sau bức tranh tăng trưởng là làn sóng thanh lọc mạnh khi hơn 48.000 gian hàng buộc phải đóng cửa.

Hiện có gần 602.000 chủ shop bán hàng online trên 4 sàn thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam. Ảnh: Đào Phương.

Theo nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn, doanh số bán hàng của 4 sàn thương mại điện tử (TMĐT) lớn nhất Việt Nam trong năm 2025 đạt 429.700 tỷ đồng , tăng gần 35% so với năm 2024.

Tổng cộng, đã có hơn 3,9 triệu sản phẩm được giao đến người tiêu dùng, tăng hơn 15%. Đáng chú ý, đã có 48.400 gian hàng trên các sàn đóng cửa trong năm vừa rồi, qua đó thu hẹp quy mô gian hàng phát sinh giao dịch xuống 601.800 đơn vị.

Theo Metric, năm 2025, Shopee tiếp tục dẫn đầu thị trường TMĐT Việt Nam với hơn 56% thị phần doanh số dù đà tăng trưởng có dấu hiệu chậm lại trước áp lực cạnh tranh ngày càng lớn. TikTok (TikTok Shop) ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội, mở rộng thị phần lên hơn 41%, khẳng định hiệu quả của mô hình “mua sắm kết hợp giải trí” (shoppertainment).

Các sàn TMĐT còn lại chiếm khoảng 3% thị phần doanh số trong năm 2025, phản ánh những thách thức đáng kể trong việc cạnh tranh và mở rộng quy mô trên thị trường TMĐT.

Hiện doanh số bán hàng nội địa tập trung tại 2 thành phố lớn. Điển hình với Shopee, doanh số nội địa trên sàn này đạt 224.200 tỷ đồng , chiếm 92% tổng doanh thu, trong đó TP.HCM và Hà Nội lần lượt đóng góp 42% và 41% doanh số.

Đáng chú ý, các tỉnh công nghiệp lân cận như Bình Dương (+122%), Long An (+63%) và Hưng Yên (+39%) đều ghi nhận tốc độ tăng trưởng vượt trội, phản ánh xu hướng mở rộng hạ tầng kho vận ra ngoài 2 trung tâm kinh tế chính.

Về ngành hàng, ngành Làm đẹp, Nhà cửa - Đời sống và Thời trang nữ duy trì vị trí dẫn đầu về doanh số TMĐT năm 2025. Số liệu thống kê trên 4 sàn Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop cho thấy 3 ngành hàng trên ghi nhận doanh số cao nhất, lần lượt đạt 74.400 tỷ, 56.600 tỷ và 54.500 tỷ đồng .

Trong khi đó, nhóm hàng Sức khỏe (+47%), Thời trang trẻ em (+80%) và Văn phòng phẩm (+55%) đạt tốc độ tăng trưởng vượt trội. Riêng nhóm hàng Giày dép Nam ghi nhận sự sụt giảm.

“Nhìn chung, người tiêu dùng tiếp tục ưu tiên các sản phẩm chăm sóc cá nhân và hàng tiêu dùng thiết yếu”, Metric nhận định.

Năm 2025, các phân khúc dưới 100.000 đồng và phân khúc 100.000-200.000 đồng/sản phẩm tiếp tục chiếm ưu thế với thị phần doanh số lần lượt đạt 22% và 25%, phản ánh sức mua ổn định tại nhóm hàng phổ thông. Tuy nhiên, phân khúc hàng dưới 100.000 đồng/sản phẩm thu hẹp nhẹ từ 24% xuống 22%, cho thấy xu hướng dịch chuyển của người tiêu dùng sang các sản phẩm có giá trị cao hơn. Điều này phản ánh hành vi tiêu dùng ngày càng đa dạng, với sự cân bằng giữa tối ưu chi tiêu và nâng cao chất lượng sản phẩm.