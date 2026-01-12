Hé lộ nữ đại gia chi gần 1.400 tỷ thâu tóm Giầy Thượng Đình

Công ty Giầy Thượng Đình ghi nhận thay đổi lớn khi bà Mai Huyền Trang trở thành cổ đông chi phối, sở hữu gần 69% vốn doanh nghiệp qua đấu giá cổ phần Nhà nước.

Giầy Thượng Đình là một trong những thương hiệu nổi tiếng một thời của Việt Nam. Ảnh: GTD.

CTCP Giầy Thượng Đình (UPCoM: GTD) vừa công bố bà Mai Huyền Trang đã trở thành cổ đông lớn của công ty sau khi mua vào hơn 6,38 triệu cổ phiếu, tương ứng 68,67% vốn điều lệ doanh nghiệp. Trước giao dịch, bà Trang chưa sở hữu bất kỳ cổ phần nào tại thương hiệu giày dép này.

Nữ cổ đông bí ẩn

Lượng cổ phiếu kể trên được nữ cổ đông mua lại thông qua phiên đấu giá công khai toàn bộ cổ phiếu thuộc sở hữu của UBND TP Hà Nội.

Theo thông tin từ HNX, 6,38 triệu cổ phần GTD thuộc sở hữu của UBND TP Hà Nội được chào bán với giá khởi điểm 20.500 đồng/cổ phần. Phiên đấu giá thu hút 15 nhà đầu tư tham gia, toàn bộ đều là nhà đầu tư cá nhân, số lượng đặt mua lên tới gần 39,3 triệu cổ phiếu, giá đặt mua cao nhất lên tới 216.000 đồng/cổ phiếu, giá đặt mua thấp nhất là 25.000 đồng/cổ phiếu.

Kết thúc phiên đấu giá, đã có 2 nhà đầu tư trúng đấu giá với mức cao nhất 216.000 đồng/cổ phiếu và thấp nhất là 134.000 đồng/cổ phiếu, mức giá trúng thành công bình quân là 215.999 đồng/cổ phiếu.

Đáng chú ý, mức trúng đấu giá kể trên cao gấp 3 lần thị giá cổ phiếu GTD tại thời điểm diễn ra phiên đấu giá, đồng thời cao hơn khoảng 14 lần so với vùng giá 15.000 đồng/cổ phiếu trước thời điểm Hà Nội công bố kế hoạch thoái vốn.

Cổ phiếu GTD tăng mạnh khi UBND TP Hà Nội lên kế hoạch đấu giá hơn 6,38 triệu cổ phiếu. Ảnh: TradingView.

Với kết quả trên, UBND TP Hà Nội thu về khoảng 1.379 tỷ đồng từ thương vụ thoái vốn, tương ứng với số tiền mà nhà đầu tư Mai Huyền Trang phải bỏ ra.

Sức hấp dẫn đặc biệt của Giầy Thượng Đình

Giầy Thượng Đình tiền thân là xí nghiệp X30 thành lập năm 1957 dưới sự quản lý của Cục Quân nhu, từng là thương hiệu giày dép quen thuộc tại thị trường phía Bắc.

Năm 2015, doanh nghiệp phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) hơn 1,9 triệu cổ phần với giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần, thu hút hơn 22 triệu đơn vị đăng ký mua. Một năm sau, công ty chuyển sang mô hình cổ phần và đưa 9,3 triệu cổ phiếu lên UPCoM dưới mã GTD, vốn hóa thị trường khi đó hơn 400 tỷ đồng .

Tuy nhiên, sau thời hoàng kim, Giầy Thượng Đình dần đánh mất thị phần vào tay các đối thủ như Biti’s, Nike hay adidas.

Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp từ khi lên UPCoM đến nay khá ảm đạm. Doanh thu giảm từ gần 200 tỷ đồng năm 2016 xuống 104 tỷ đồng năm 2020. Hai năm 2021-2022, doanh thu nhích nhẹ lên 109 tỷ đồng , trước khi tiếp tục rơi về 80 tỷ đồng năm 2023.

Giai đoạn 2017-2023, doanh nghiệp liên tục thua lỗ và chỉ ghi nhận lãi duy nhất 117 triệu đồng năm 2022; các năm còn lại đều lỗ 13-17 tỷ đồng. Năm 2023, công ty tiếp tục lỗ hơn 5 tỷ đồng , nâng lỗ lũy kế lên 54 tỷ đồng .

Bước sang năm 2024, tình hình tiếp tục khó khăn khi doanh thu giảm gần 2% còn 78,8 tỷ đồng , trong khi giá vốn và chi phí tăng khiến Giầy Thượng Đình lỗ sau thuế gần 13 tỷ đồng , gấp gần 3 lần năm trước. Lỗ lũy kế đến cuối năm 2024 đã vượt 67 tỷ đồng , đánh dấu năm thứ hai liên tiếp doanh nghiệp "âm" lợi nhuận.

Đáng chú ý, dù hoạt động kinh doanh chính ảm đạm, Giầy Thượng Đình lại đang là một trong những doanh nghiệp sở hữu "đất vàng” tại Hà Nội. Trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm, những khu đất nhà máy cũ tại trung tâm Hà Nội như của Giầy Thượng Đình đang được xem là tài sản "vô giá".

Giầy Thượng Đình hiện sở hữu khu "đất vàng" số 277 Nguyễn Trãi rộng hơn 3,6 ha là nơi đặt nhà máy công ty. Khu đất này chỉ cách ga Vành đai 3 của tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông khoảng 100 m.

Mới đây, HĐND TP Hà Nội đã thông qua danh mục dự án thí điểm nhà ở thương mại trên các loại đất khác, trong đó có dự án tại khu đất nhà máy Giầy Thượng Đình.

Khu đất dự kiến chuyển đổi thành nhà ở thương mại kết hợp văn phòng, thương mại - dịch vụ và trường học liên cấp Thượng Đình. Giầy Thượng Đình là chủ đầu tư, tổng vốn dự kiến 1.600 tỷ đồng , thời gian thực hiện bao gồm di dời nhà máy và xây dựng, hướng tới hoàn thành vào năm 2030.