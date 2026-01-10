Trước vụ thịt heo bệnh, Đồ hộp Hạ Long đã bị loạt cổ đông rút vốn

Trước khi vụ hơn trăm tấn thịt heo nhiễm bệnh bị phát hiện tại kho hàng Công ty Đồ hộp Hạ Long, doanh nghiệp này đã ghi nhận nhiều xáo trộn về sở hữu và bộ máy lãnh đạo cấp cao.

Công ty Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) là nhà sản xuất loạt sản phẩm đóng hộp nổi tiếng như pate cột đèn Hải Phòng. Ảnh: Minh Thúy/FB.

Trước thời điểm cơ quan chức năng phát hiện hơn trăm tấn thịt heo nhiễm bệnh tại kho hàng CTCP Đồ hộp Hạ Long - Halong Canfoco (HNX: CAN), doanh nghiệp này đã liên tục ghi nhận những xáo trộn lớn, từ cơ cấu cổ đông cho đến bộ máy quản trị cấp cao.

Cụ thể, đầu năm 2025, cơ cấu cổ đông của Halong Canfoco vẫn tương đối tập trung với 6 cổ đông lớn nắm giữ hơn 71% vốn, bao gồm cả các tổ chức nước ngoài và nhiều cá nhân có liên quan trực tiếp đến hoạt động quản trị doanh nghiệp. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn, bức tranh sở hữu đã thay đổi nhanh chóng.

Đầu tháng 3/2025, một làn sóng thoái vốn quy mô lớn diễn ra khiến gần 39% vốn công ty được chuyển nhượng, đồng thời chấm dứt hoàn toàn sự hiện diện của nhóm cổ đông ngoại tại doanh nghiệp này.

Ngày 3/3/2025, tổ chức Landial Pte. Ltd đã bán toàn bộ 732.400 cổ phiếu CAN, tương đương 14,65% vốn công ty. Cùng ngày, cổ đông cá nhân là ông Low Say Pun cũng thoái sạch 384.500 cổ phiếu CAN nắm giữ.

Không chỉ cổ đông lớn nước ngoài, ông Wilson Cheah Hui Pin, khi đó là Thành viên HĐQT Halong Canfoco, cũng đã bán hết 119.300 cổ phiếu sở hữu cá nhân. Vợ ông là bà Lê Minh Hà cũng chuyển nhượng toàn bộ 274.190 cổ phiếu CAN trong cùng giai đoạn. Một cổ đông cá nhân lớn khác là ông Phạm Hữu Quý Lâm đã bán sạch 438.120 cổ phiếu sở hữu tại Công ty Đồ hộp Hạ Long.

Tổng cộng, gần 2 triệu cổ phiếu CAN, tương đương khoảng 40% vốn doanh nghiệp, đã được sang tay trong thời gian ngắn. Theo báo cáo quản trị công bố tháng 6/2025, cổ đông tổ chức lớn nhất còn lại tại Halong Canfoco là Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - Seaprodex (UPCoM: SEA) với tỷ lệ sở hữu 27,75%, tương đương gần 1,39 triệu cổ phiếu.

Biến động sở hữu nhanh chóng kéo theo những thay đổi ở thượng tầng ban lãnh đạo doanh nghiệp. Ngày 11/4/2025, Chủ tịch HĐQT công ty ông Kek Chin Ann cùng 2 thành viên HĐQT khác là ông Wilson Cheah Hui Pin và Bùi Quốc Hưng đã đồng loạt nộp đơn từ nhiệm.

Cùng thời điểm, Ban kiểm soát Halong Canfoco cũng ghi nhận sự rút lui của 2 thành viên là bà Nguyễn Thị Hương Giang và bà Trần Thị Minh Mẫn.

Ngày 23/4/2025, ĐHĐCĐ thường niên của Halong Canfoco bầu lại bộ máy nhân sự lãnh đạo mới, với ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Đức Hạnh đảm nhiệm vị trí Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026. Đến ngày 22/5/2025, doanh nghiệp hoàn tất thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh liên quan đến người đại diện theo pháp luật.

Tuy nhiên, đến ngày 14/7/2025, bà Bùi Thị Hường đã nộp đơn từ nhiệm vị trí Kế toán trưởng. Ngày 12/8/2025, HĐQT Halong Canfoco bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Đức phụ trách kế toán, chính thức đảm nhiệm công việc từ 26/8/2025.

Chỉ chưa đầy 2 tuần sau khi nhân sự kế toán mới nhận nhiệm vụ và khoảng 5 tháng sau khi nhóm cổ đông ngoại rút lui, ngày 8/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hải Phòng đã phát hiện đường dây thu mua thịt heo nhiễm bệnh dịch tả châu Phi.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng đã thu gom, vận chuyển, tiêu thụ được hơn 130 tấn thịt heo nhiễm bệnh. Trong đó, hơn 120 tấn thịt nhiễm bệnh được tuồn vào kho của Halong Canfoco có trụ sở tại 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền (TP Hải Phòng).

Kiểm tra kho của Halong Canfoco, lực lượng chức năng xác định, công ty này đã chế biến nhiều tấn thịt heo nhiễm bệnh thành sản phẩm thịt hộp.