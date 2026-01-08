Hồ sơ chủ thương hiệu đồ hộp pate cột đèn Hải Phòng

Thành lập từ năm 1957, Halong Canfoco là một trong những doanh nghiệp đồ hộp lâu đời nhất Việt Nam, gắn với các sản phẩm pate, thịt hộp, cá hộp quen thuộc trên các kệ tạp hóa.

Công ty Đồ hộp Hạ Long được thành lập từ năm 1957 là chủ thương hiệu đồ hộp pate cột đèn Hải Phòng. Ảnh: CAN.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" xảy ra tại TP Hải Phòng.

Trước đó nhiều tháng, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an TP Hải Phòng) đã phát hiện đường dây thu mua thịt heo bị nhiễm bệnh dịch tả châu Phi.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng đã thu gom, vận chuyển, tiêu thụ được hơn 130 tấn thịt heo nhiễm bệnh. Trong đó, hơn 120 tấn thịt nhiễm bệnh được tuồn vào kho của CTCP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) có trụ sở tại 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền (TP Hải Phòng).

Kiểm tra kho của Halong Canfoco, lực lượng chức năng xác định, công ty này đã chế biến nhiều tấn thịt heo nhiễm bệnh thành sản phẩm thịt hộp.

Doanh nghiệp hơn 60 năm tuổi

Trên thị trường, Halong Canfoco không phải là cái tên xa lạ. Doanh nghiệp này được thành lập từ năm 1957, tiền thân là Nhà máy Cá hộp Hạ Long, gắn với lịch sử hình thành và phát triển của ngành công nghiệp đồ hộp tại thành phố cảng Hải Phòng.

Năm 1996, công ty chuyển đổi sang mô hình công ty cỏ phần và đến năm 2001 chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam với mã CAN, trở thành một trong những doanh nghiệp tiên phong lên sàn trong lĩnh vực thực phẩm chế biến.

Sau nhiều thập kỷ hoạt động, HaLong Canfoco xây dựng hệ sinh thái sản xuất với 3 nhà máy, 3 văn phòng và mạng lưới công ty thành viên trải dài từ Hải Phòng, Đà Nẵng đến Đồng Tháp.

Danh mục sản phẩm đồ hộp đa dạng của Halong Canfoco. Ảnh: CAN.

Doanh nghiệp được biết đến rộng rãi với các sản phẩm đồ hộp quen thuộc như pate cột đèn Hải Phòng, pate gan, thịt hộp, cá ngừ ngâm dầu…

Những sản phẩm mang thương hiệu Halong Canfoco xuất hiện phổ biến tại siêu thị, cửa hàng tạp hóa trên cả nước và được xuất khẩu sang nhiều thị trường nước ngoài. Đối tác của công ty là hàng loạt siêu thị lớn như Lotte Mart, Saigon Co.op, GO, MM Mega Market, Winmart, Aeon Mall...

Danh mục sản phẩm của công ty khá đa dạng, tập trung vào nhóm thực phẩm tiện lợi, trong đó thịt hộp và các sản phẩm từ thịt được xem là mảng chủ lực. Nhiều dòng sản phẩm từng hiện diện thường xuyên trên kệ bán lẻ, từ pate, thịt heo xay đóng hộp đến các món chế biến sẵn như bò sốt tiêu, sườn xào chua ngọt, xúc xích tiệt trùng và xúc xích đông lạnh.

Bên cạnh đó, mảng cá hộp - vốn là thế mạnh truyền thống - với các sản phẩm như cá ngừ ngâm dầu, cá hộp chế biến sẵn cũng góp phần tạo nên tên tuổi doanh nghiệp.

Ngoài thịt và cá, Halong Canfoco còn sản xuất rau củ đóng hộp, trái cây ngâm nước đường như vải, đào, hạt sen, cũng như một số sản phẩm thực phẩm chế biến sẵn và đông lạnh phục vụ nhu cầu bữa ăn nhanh.

Doanh thu trăm tỷ nhưng lợi nhuận "mỏng dính"

Về hiệu quả kinh doanh, Halong Canfoco lâu nay vẫn được xếp vào nhóm doanh nghiệp thực phẩm có hoạt động tương đối ổn định, ít biến động mạnh theo chu kỳ. Kể từ thời điểm chính thức niêm yết trên thị trường chứng khoán năm 2001, doanh nghiệp này chưa từng ghi nhận năm nào doanh thu dưới mốc trăm tỷ đồng.

Đặc biệt, giai đoạn 2020-2021 được xem là thời hoàng kim của Halong Canfoco. Khi đại dịch Covid-19 bùng phát, các biện pháp giãn cách xã hội được triển khai trên diện rộng, nhu cầu tích trữ thực phẩm, nhất là các sản phẩm đồ hộp và thực phẩm chế biến sẵn, tăng mạnh.

Trong bối cảnh đó, doanh thu của Halong Canfoco bật tăng rõ rệt. Năm 2021, doanh nghiệp lập kỷ lục doanh thu với 864 tỷ đồng .

Tuy nhiên, sau đỉnh cao này, đà tăng trưởng không được duy trì. Khi nền kinh tế dần mở cửa trở lại, thói quen tiêu dùng thay đổi, doanh thu của Halong Canfoco bắt đầu bước vào chu kỳ thu hẹp.

Năm 2022, doanh thu giảm xuống còn 806 tỷ đồng , rồi tiếp tục lùi về 742 tỷ đồng năm 2023 và giảm còn 682 tỷ đồng trong năm 2024.

HALONG CANFOCO THU HÀNG TRĂM TỶ MỖI NĂM KQKD hàng năm của Halong Canfoco; Nguồn: BCTC DN. Nhãn 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 9T/2025 Doanh thu thuần tỷ đồng 477 575 734 864 806 742 682 470 Lợi nhuận sau thuế

-2 15 18 29 16 12 2 11

Sang năm 2025, bức tranh vẫn chưa thực sự sáng sủa. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Halong Canfoco ghi nhận doanh thu trên 470 tỷ đồng . Với tiến độ này, nếu doanh thu quý IV/2025 không tạo được cú bứt phá vượt mốc 200 tỷ đồng , doanh nghiệp nhiều khả năng ghi nhận năm suy giảm doanh thu thứ 4 liên tiếp.

Đáng chú ý, dù doanh thu hàng năm luôn ở mức vài trăm tỷ, hiệu quả sinh lời của Halong Canfoco lại khá khiêm tốn. Lợi nhuận ròng của doanh nghiệp chỉ dao động quanh mức vài chục tỷ đồng mỗi năm. Mức lãi cao nhất từ trước đến nay cũng chỉ khoảng 32 tỷ đồng , được ghi nhận từ năm 2011, tức đã hơn một thập kỷ chưa thể vượt qua đỉnh lợi nhuận cũ.

Hiện nay, biên lợi nhuận gộp của Halong Canfoco chỉ trên dưới 20%, không có nhiều khác biệt so với mặt bằng chung của ngành. Nhưng trong cơ cấu chi phí, chi phí bán hàng là gánh nặng lớn nhất, chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng chi phí hoạt động.

Riêng 9 tháng đầu năm 2025, khoản chi này đã vượt 78 tỷ đồng . Sau khi khấu trừ các chi phí quản lý, tài chính và nghĩa vụ thuế, lợi nhuận ròng mà doanh nghiệp thu về chỉ hơn 11 tỷ đồng sau 9 tháng.

Về quy mô tài sản, tại thời điểm 30/9/2025, tổng tài sản của Halong Canfoco đạt 344 tỷ đồng , tăng khoảng 20% so với đầu năm.

Nợ phải trả của doanh nghiệp đạt gần 187 tỷ đồng , tăng gần 33%, trong đó các khoản vay tài chính chiếm khoảng 43% tổng nợ.

Liên quan vụ việc bị phát hiện thịt heo nhiễm bệnh tuồn vào kho, trong công văn giải trình gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Halong Canfoco cho biết toàn bộ 9 đối tượng bị bắt giữ, khởi tố đều là các cá nhân bên ngoài, không có bất kỳ ai là người lao động, cán bộ quản lý hay nhân viên của công ty. Công ty là bên có liên quan trong vụ việc với tư cách là đơn vị tiếp nhận nguyên liệu trên cơ sở hồ sơ, chứng từ được bên bán cung cấp đầy đủ, hợp lệ và do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định. Nội dung này đã được các cơ quan chức năng ghi nhận trong quá trình điều tra, xác minh. Ngay sau khi phát hiện sự việc vào tháng 9/2025, Halong Canfoco cho biết đã chủ động báo cáo và phối hợp với các cơ quan chức năng trong suốt quá trình điều tra. Đồng thời, thực hiện quyết định cách ly và tiêu hủy toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Công ty cũng rà soát lại toàn bộ quy trình kiểm soát nguyên liệu đầu vào và lựa chọn nhà cung cấp nhằm tăng cường biện pháp phòng ngừa rủi ro trong chuỗi cung ứng. Công ty xác định đây là sự cố nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng, có ảnh hưởng nhất định đến uy tín và hoạt động sản xuất - kinh doanh trong ngắn hạn. Tuy nhiên, đơn vị này lưu ý toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm không được đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường. Các sản phẩm của công ty đang lưu thông trên thị trường đều đáp ứng đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, được kiểm soát nghiêm ngặt theo quy trình nội bộ.