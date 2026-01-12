Chứng khoán dự báo còn tăng mạnh

Sau tuần bứt phá mạnh đầu năm 2026, nhiều công ty chứng khoán cho rằng VN-Index vẫn giữ xu hướng tăng nhưng sẽ đối mặt rung lắc đáng kể khi tiến sâu vào vùng đỉnh mới.

Các công ty chứng khoán dự báo VN-Index có thể sớm vượt 2.000 điểm. Ảnh: Phương Lâm.

Trong tuần giao dịch đầu tiên của năm 2026, VN-Index nối dài đà hưng phấn từ những phiên cuối năm 2025 khi tăng hơn 80 điểm và có thời điểm thiết lập đỉnh cao lịch sử mới tại 1.888,33 điểm.

Động lực chính đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó các doanh nghiệp Nhà nước như VCB, CTG, BID, GAS, POW, VTP giữ vai trò dẫn dắt, giúp chỉ số lần lượt chinh phục các vùng điểm cao mới. Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu Vingroup bắt đầu phát đi tín hiệu suy yếu sau một nhịp tăng kéo dài, qua đó phần nào kìm hãm đà bứt phá của thị trường.

Thanh khoản cải thiện rõ rệt trong tuần và vượt ngưỡng bình quân 20 tuần, phản ánh dòng tiền đang quay trở lại thị trường theo hướng chủ động hơn. Khối ngoại duy trì trạng thái mua ròng với tâm điểm giải ngân tập trung vào các mã MBB, VPB và HPG.

Kết thúc tuần, VN-Index đóng cửa tại 1.867,9 điểm, tăng 83,41 điểm, tương đương 4,7% so với tuần trước.

Đà tăng chưa gãy

Theo báo cáo phân tích mới công bố, Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho biết VN-Index khép lại phiên cuối tuần với mẫu nến Spinning Top, phản ánh trạng thái giằng co rõ nét của thị trường quanh vùng đỉnh cao mới 1.850-1.880 điểm.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo cho thấy xu hướng tăng chưa bị phá vỡ. Tuy nhiên, đà tăng của VN-Index đang có dấu hiệu chậm lại khi áp lực cung bắt đầu xuất hiện.

Dù vậy, VN-Index nhiều khả năng vẫn duy trì xu hướng tăng trong tuần này, song sẽ đi kèm với các nhịp rung lắc mạnh do phần lớn chỉ báo động lượng đang ở vùng cao.

Ở khung đồ thị giờ, VCBS lưu ý chỉ báo đang phản ánh áp lực bán ngắn hạn gia tăng. Bên cạnh đó, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục dao động trong vùng 1.855-1.880 điểm nhằm kiểm định lại cung - cầu trong các phiên kế tiếp.

VN-Index liên tiếp lập đỉnh lịch sử mới. Ảnh: TradingView.

Về chiến lược giao dịch, VCBS đánh giá thị trường đã trải qua tuần giao dịch đầu năm đầy tích cực với 3 phiên liên tiếp chinh phục các mốc điểm cao mới. Đà tăng chủ yếu được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, nơi dòng tiền tham gia mạnh mẽ, đặc biệt trong các phiên cuối tuần.

Bên cạnh đó, xu hướng tăng cũng có sự lan tỏa sang một số nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình trong 2 phiên gần đây. Tuy nhiên, sự phân hóa vẫn hiện hữu khi không ít cổ phiếu chưa bắt nhịp với xu hướng chung, thậm chí tiếp tục dò đáy.

Trên cơ sở đó, công ty chứng khoán này khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng ở các cổ phiếu đang trong xu hướng tăng mạnh, đồng thời tìm kiếm cơ hội ở những nhóm ngành và cổ phiếu có triển vọng tăng trưởng tích cực trong năm 2026, ưu tiên giải ngân từng phần tại các nhịp điều chỉnh của thị trường.

Trong khi đó, Chứng khoán Yuanta nhận định thị trường có khả năng quay trở lại đà tăng ngay trong phiên giao dịch đầu tuần này. Rủi ro ngắn hạn hiện vẫn ở mức thấp, do đó các nhịp điều chỉnh nếu xuất hiện nhiều khả năng sẽ nhanh chóng kết thúc.

Công ty này nhấn mạnh vùng hỗ trợ 2.049 điểm của chỉ số VN30 chưa bị xuyên thủng, qua đó mở ra khả năng chỉ số này sớm hướng lên vùng 2.240 điểm trong tuần giao dịch kế tiếp.

Về chiến lược đầu tư, Yuanta đánh giá xu hướng ngắn hạn của thị trường vẫn ở trạng thái trung tính, khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục mua và nắm giữ cổ phiếu với tỷ trọng khoảng 30-50% danh mục.

Ở góc nhìn trung hạn 1-5 tháng, Yuanta cho rằng xu hướng chung vẫn chưa có sự thay đổi đáng kể khi dòng tiền chủ yếu tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi nhóm vốn hóa vừa và nhỏ vẫn chịu áp lực giảm. Do đó, công ty này tiếp tục khuyến nghị duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30-50% danh mục, đồng thời ưu tiên các mã vốn hóa lớn.

Dòng tiền đặt cược vào cổ phiếu lớn

Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán SSI, VN-Index vẫn giữ vững xu hướng tăng, tuy nhiên độ lan tỏa của dòng tiền tiếp tục thu hẹp, phản ánh trạng thái phân hóa ngày càng rõ nét trên thị trường. Cùng với đó, nhóm chỉ báo động lượng đang neo ở vùng quá mua, hàm ý rủi ro xuất hiện các nhịp biến động ngắn hạn dù xu hướng tăng chủ đạo của chỉ số vẫn chưa bị phá vỡ.

Trên phương diện kỹ thuật, SSI xác định vùng kháng cự của VN-Index trong khoảng 1.860-1.900 điểm, trong khi vùng hỗ trợ gần nằm tại 1.780-1.800 điểm.

Chứng khoán BIDV (BSC) cho rằng tâm lý nhà đầu tư vẫn khá thận trọng khi thị trường giao dịch ở vùng giá cao, thể hiện qua việc số mã giảm đang chiếm ưu thế so với số mã tăng. Trong ngắn hạn, BSC nhận định VN-Index nhiều khả năng sẽ hình thành nhịp tích lũy nền trong biên độ 1.850-1.890 điểm trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

Trong khi đó, Chứng khoán Tiên Phong (TPS) đánh giá đà tăng chưa xuất hiện dấu hiệu suy yếu.

Theo phân tích kỹ thuật, VN-Index đang bước vào giai đoạn tăng tiếp diễn mạnh mẽ sau quá trình tái tích lũy và bứt phá thành công khỏi vùng kháng cự 1.800 điểm. Theo đó, mốc 1.800 điểm được xem là vùng hỗ trợ gần nhất trong kịch bản thị trường điều chỉnh.

Ở góc nhìn ngắn hạn, TPS dự báo mục tiêu tiếp theo của VN-Index nằm trong vùng 1.960-2.000 điểm, đồng thời cho rằng các nhịp điều chỉnh, nếu xuất hiện trước khi chỉ số chạm vùng mục tiêu, có thể được xem là cơ hội gia tăng tỷ trọng với điều kiện vùng hỗ trợ 1.800 điểm tiếp tục được giữ vững.

Cùng quan điểm tích cực, Chứng khoán ACB (ACBS) ghi nhận VN-Index đã bứt phá khỏi vùng kháng cự 1.800 điểm và duy trì đà tăng mạnh trong các phiên sau đó. ACBS nhấn mạnh sự cải thiện rõ rệt của thanh khoản cho thấy lực cầu mới đang quay trở lại thị trường với cường độ cao, qua đó củng cố khả năng xu hướng tăng hiện tại sẽ tiếp diễn.

Đáng chú ý, dòng tiền mua vào không còn tập trung cục bộ mà đã lan tỏa trên nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc các nhóm ngành khác nhau, phản ánh sự cải thiện về độ sâu và độ bền của xu hướng. Trong bối cảnh thanh khoản duy trì ở mức cao và dòng tiền luân chuyển linh hoạt, ACBS kỳ vọng VN-Index sẽ sớm nối lại nhịp tăng và hướng tới kiểm định vùng kháng cự tâm lý quanh mốc 1.900 điểm trong các phiên tới.