Giá vàng giảm hơn 2 triệu đồng/lượng, giá bạc cũng mất 4 triệu/kg

Giá vàng trong nước giảm mạnh hơn 2 triệu trong phiên giao dịch sáng nay, hiện đã lùi sâu về vùng dưới 183 triệu/lượng. Giá bạc cũng biến động giảm mạnh cả triệu đồng.

Giá vàng bạc trong nước cùng quay đầu giảm sâu. Ảnh: Phú Quý.

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (14/3), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) mạnh tay giảm giá vàng miếng xuống mức 179,6 triệu đồng/lượng (mua) và 182,6 triệu đồng/lượng (bán), đều thấp hơn 2,2 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước.

Giá vàng rớt xuống vùng đáy của tuần

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận tại loạt thương hiệu lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng... Theo đó, các doanh nghiệp này hiện đều kéo giá mua - bán vàng miếng về tương đương SJC.

Trên biểu đồ giá hàng ngày cho thấy giá vàng miếng liên tục ghi nhận những phiên tăng giảm lên tới vài triệu đồng/lượng. Chỉ trong hai phiên gần nhất, giá vàng miếng đã giảm tổng cộng gần 5 triệu đồng/lượng, mức giảm này cộng với chênh lệch giá mua - bán các doanh nghiệp đưa ra khiến người mua vàng lỗ gần 8 triệu đồng/lượng chỉ trong 48 giờ.

Còn nếu tính chung trong vòng một tuần gần nhất, giá vàng miếng ghi nhận mức giảm 1,2 triệu đồng/lượng. Như vậy người mua vàng cuối tuần trước đến nay đã lỗ tới hơn 4 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SUY YẾU Nguồn: SJC. Nhãn 26/11/2025 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 27/2 28/2 29/2 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 173.5 177.2 174.2 173.5 176.3 176.3 177.4 178 178 178 176 178 178 178 178 178 178 178 178 178 181.6 181.6 182.3 181 181 184 184 184 187.9 185.2 181.2 181.7 180.8 182 182 181.1 183.1 184.2 183.3 181.8 179.6 Giá bán

152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 159 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 176.5 180.2 177.2 176.5 179.3 179.3 180.4 181 181 181 179 181 181 181 181 181 181 181 181 181 184.6 184.6 185.3 184 184 187 187 190.9 188.2 184.2 184.7 183.8 185 185 184.1 186.1 187.2 186.3 184.8 182.6

Đà suy yếu cũng xảy ra ở sản phẩm vàng nhẫn. Công ty SJC mở cửa sáng nay niêm yết giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở 179,3 - 182,4 triệu đồng/lượng, giảm 2,2 triệu đồng.

Các thương hiệu lớn như DOJI, PNJ, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng mạnh tay giảm giá vàng nhẫn, đưa giá bán mặt hàng này về vùng 182,6 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, đây vẫn là mức giá cao nhất thị trường hiện tại và ngang bằng với giá bán vàng miếng SJC.

Trong khi đó, Phú Quý giữ giá bán vàng nhẫn ở mức thấp nhất thị trường, hiện giao dịch tại 182,5 triệu đồng/lượng.

Đà giảm của giá vàng trong nước sáng nay chủ yếu do tác động của giá vàng thế giới. Kim loại quý rớt mạnh tới hơn 60 USD (-1,2%), đóng cửa tuần này ở vùng 5.018 USD /ounce. Hiện quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá hiện hành (chưa thuế, phí) vào khoảng 159,3 triệu đồng. Mức giá này hiện thấp hơn giá vàng trong nước một khoảng xa tới hơn 23 triệu đồng/lượng.

Giá bạc cũng chưa ngừng giảm

Đáng chú ý, giá bạc cũng chứng kiến đà suy yếu. Tại phân khúc bạc miếng, giá tại các thương hiệu phổ biến giảm 10.000-60.000 đồng/lượng.

Sau điều chỉnh, Phú Quý hiện niêm yết bạc miếng ở mức 3,022 triệu đồng/lượng (mua vào) và 3,115 triệu đồng/lượng (bán ra); Sacombank lùi bạc miếng SBJ về 3,174 - 3,276 triệu đồng/lượng; Ancarat hiện giao dịch tại 3,029 - 3,123 triệu đồng/lượng; trong khi DOJI niêm yết ở 3,002 - 3,135 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc bạc thỏi, đà giảm thể hiện rõ hơn với biên độ giảm tới 2-4 triệu đồng/kg so với giá chốt phiên liền trước.

Bạc thỏi Phú Quý hiện được giao dịch tại 80,59 triệu đồng/kg (mua vào) và 83,07 triệu đồng/kg (bán ra). Bạc thỏi SBJ 999 của Sacombank hiện niêm yết tại 84,64 triệu đồng/kg (mua vào) và 87,36 triệu đồng/kg (bán ra). Giá bạc Ancarat hiện chiều mua vào ở 80,77 triệu đồng/kg, trong khi giá bán ra còn 83,28 triệu đồng/kg.

Trước đó, giá bạc trong nước từng leo thẳng lên mốc 98,83 triệu đồng/kg trong phiên giao dịch ngày 26/2. Như vậy chỉ trong vòng 2 tuần giao dịch, bạc thỏi đã ghi nhận mức giảm khoảng gần 16 triệu đồng/lượng.

Cộng thêm chênh lệch mua - bán khoảng 3 triệu đồng đang được áp dụng phổ biến tại các doanh nghiệp thì người mua bạc thỏi trong vòng 2 tuần qua đang chịu lỗ tới gần 19 triệu đồng/kg.

Trên thị trường giao dịch quốc tế, đóng cửa phiên giao dịch tuần này giá bạc giao ngay dừng ở 80,45 USD /ounce, giảm 3,93% so với phiên trước và giảm tới 16% chỉ trong 2 tuần.