Giá vàng thế giới lại yếu

Giá vàng thế giới quay đầu giảm khi đồng USD tăng giá và những lo ngại về lạm phát kéo dài làm gia tăng kỳ vọng rằng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao.

Chốt phiên giao dịch 11/3 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay giảm xuống 5.175,2 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 11/3 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay giảm nhẹ 15,1 USD xuống 5.175,2 USD /ounce, sau khi liên tục tăng trong 2 phiên trước đó. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 4 tại Mỹ cũng chốt phiên giảm 1,2%, xuống 5.179,1 USD /ounce.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá kim quý tiếp tục suy yếu về vùng 5.167 USD /ounce.

Trước đó, giá vàng thế giới liên tục giằng co ở vùng 5.100- 5.200 USD , sau chuỗi giảm mạnh hơn 100 USD vào cuối tuần trước khi cuộc chiến Mỹ - Iran leo thang. Tuy nhiên tính trong một tuần gần nhất, giá kim quý đã tăng hơn 1,3% còn nếu tính từ đầu năm đến nay, vàng đã tăng gần 20%.

Đà giảm của giá vàng thế giới chịu ảnh hưởng khi chỉ số USD-Index đo sức mạnh đồng bạc xanh tăng khoảng 0,4%. Đồng USD mạnh hơn khiến các hàng hóa được định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác.

Ông Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, cho biết thị trường vàng đang ở trạng thái giằng co giữa nhu cầu trú ẩn an toàn do chiến sự thúc đẩy và lo ngại rằng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Vàng được xem là kênh phòng ngừa rủi ro trước bất ổn và lạm phát. Tuy nhiên, kim loại quý này kém hấp dẫn hơn khi lãi suất ở mức cao vì vàng không mang lại lợi suất.

Trong khi đó, giá dầu thô thế giới đã tăng 4% sau khi các cuộc tấn công mới nhằm vào tàu thuyền tại Eo biển Hormuz làm gia tăng lo ngại về gián đoạn nguồn cung.

Các nhà phân tích cho rằng đề xuất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) về việc giải phóng dự trữ dầu vẫn chưa đủ để "xoa dịu" những lo ngại này, theo Reuters.

Về địa chính trị, Iran cho biết thế giới nên chuẩn bị cho khả năng giá dầu có thể đạt 200 USD /thùng. Lực lượng của nước này đã tấn công các tàu thương mại và bắn vào Israel cùng một số mục tiêu khác trên khắp Trung Đông.

Trong khi đó, dữ liệu cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 0,3% trong tháng 2, phù hợp với dự báo và cao hơn mức tăng 0,2% của tháng 1.

Hiện, sự chú ý đang chuyển sang dữ liệu chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của tháng 1, trước đó bị trì hoãn và dự kiến công bố vào ngày 13/3.

Các nhà phân tích tại Standard Chartered cho biết việc giá vàng chịu áp lực giảm trong vài tuần là "điều không hiếm gặp" khi thị trường tăng nhu cầu nắm giữ tiền mặt.

"Chúng tôi vẫn giữ quan điểm tích cực trong dài hạn và kỳ vọng vàng sẽ quay lại xu hướng tăng sau giai đoạn chốt lời ngắn hạn", ngân hàng này nhận định.

Đối với các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay cũng giảm 3,5% xuống 85,34 USD /ounce, bạch kim giảm 0,8% xuống 2.183,1 USD /ounce, còn palladium giảm 1,4% xuống 1.631,59 USD /ounce.