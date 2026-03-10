Giá vàng thế giới âm thầm tăng trở lại

Giá vàng thế giới đang tăng trở lại sau chuỗi phiên giảm liên tiếp trong bối cảnh đồng USD vẫn mạnh nhưng giá dầu đã lao dốc từ mức tăng "sốc" trước đó.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới đã tăng trở lại trên 5.165 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch ngày 9/3 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay giảm 36 USD xuống 5.136 USD /ounce, thậm chí có thời điểm trong phiên rơi xuống vùng 5.080 USD /ounce.

Giá hợp đồng vàng tương lai giao tháng 4 tại Mỹ chốt phiên cũng giảm 1,1% xuống 5.103,7 USD /ounce.

Tuy nhiên, trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng đang có xu hướng tăng trở lại trên 5.165 USD /ounce.

Cuối tuần qua, giá kim loại quý quay trở lại mốc 5.100 USD /ounce, chỉ sau vài giờ giảm sốc gần 120 USD xuống 5.052 USD /ounce và có lúc rơi xuống vùng 5.021 USD . Như vậy, giá vàng giao ngay đã phục hồi hơn 2,8% từ vùng đáy đã thiết lập trong phiên liền trước.

Ông Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao tại Kitco Metals, cho biết lo ngại về lạm phát và kỳ vọng lãi suất cao hơn do sự bất định của cuộc chiến đã gây áp lực lên vàng. Tuy nhiên, một cuộc xung đột kéo dài cũng được dự báo duy trì nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn và tạo mức đáy hỗ trợ cho kim loại quý, theo Reuters.

Vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng môi trường lãi suất thấp sẽ làm tăng sức hấp dẫn của kim loại quý này vì đây là tài sản không sinh lợi suất.

Mặt khác, đồng USD tăng khi giá dầu vọt lên gần 120 USD /thùng, khiến các nhà đầu tư đổ xô nắm giữ tiền mặt do lo ngại rằng một cuộc chiến kéo dài ở Trung Đông có thể làm gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung năng lượng và gây tổn hại cho tăng trưởng toàn cầu.

Việc đồng USD mạnh lên khiến vàng, được định giá bằng đồng bạc xanh, trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác.

Về tình hình địa chính trị, quân đội Israel cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công ở miền trung Iran và không kích thủ đô Beirut của Lebanon. Cuộc chiến trên thực tế đã khiến Eo biển Hormuz, nơi có khoảng 1/5 lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng vận chuyển bằng đường biển của thế giới đi qua gần bờ biển Iran, bị tê liệt.

Liên quan đến dữ liệu kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tháng 2 dự kiến được công bố vào ngày 11/3 (giờ địa phương), trong khi thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE), sẽ được công bố vào ngày 13/3.

"Nếu chúng ta nhận được những số liệu lạm phát nóng trong tuần này, điều đó thực sự sẽ đặt Fed vào thế tiến thoái lưỡng nan và có thể khiến giá vàng giảm thêm", ông Wyckoff nói thêm.

Cuộc họp chính sách tiếp theo của Fed sẽ diễn ra vào ngày 17-18/3 và thị trường hiện vẫn kỳ vọng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ giữ nguyên lãi suất.

Đối với các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 2,18% lên 88,79 USD /ounce, trong khi bạch kim tăng 1,1% lên 2.158,02 USD /ounce còn palladium tăng 2,4% lên 1.663,79 USD /ounce.