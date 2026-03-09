Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Giá vàng trong nước tăng trở lại

  • Thứ hai, 9/3/2026 15:52 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

So với phiên sáng nay, giá vàng miếng SJC và giá vàng nhẫn đã tăng thêm 1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tăng thêm 1 triệu đồng/lượng so với phiên sáng. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong phiên giao dịch đầu giờ chiều 9/3, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 181,1 - 184,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tức tăng thêm 1 triệu đồng/lượng so với phiên sáng nay, nhưng vẫn thấp hơn 900.000 đồng so với giá chốt phiên cuối tuần trước.

Các thương hiệu lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Công ty Mi Hồng... cũng đồng loạt tăng nhẹ giá vàng miếng tương đương SJC, trong đó có Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải hiện niêm yết giá ở mức 181,5 - 184,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Chỉ trong 7 ngày qua, giá vàng miếng đã giảm tới 8 triệu đồng/lượng. Với mức giảm này cộng với chênh lệch giá mua - bán các doanh nghiệp đưa ra, người mua vàng từ đầu tuần trước đến nay đã lỗ ròng khoảng 11 triệu đồng/lượng.

DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG MIẾNG THỜI GIAN QUA
Nguồn: SJC.
Nhãn 26/11/2025 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 27/2 28/2 29/2 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3
Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 173.5 177.2 174.2 173.5 176.3 176.3 177.4 178 178 178 176 178 178 178 178 178 178 178 178 178 181.6 181.6 182.3 181 181 184 184 184 187.9 185.2 181.2 181.7 180.8 182 182 181.1
Giá bán
152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 159 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 176.5 180.2 177.2 176.5 179.3 179.3 180.4 181 181 181 179 181 181 181 181 181 181 181 181 181 184.6 184.6 185.3 184 184 187 187 190.9 188.2 184.2 184.7 183.8 185 185 184.1

Đối với vàng nhẫn, các doanh nghiệp cũng điều chỉnh tăng trong phiên chiều nay. Công ty SJC đưa giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ lên 180,8 - 183,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,6 triệu đồng mỗi lượng so với phiên giao dịch sáng.

Trong khi đó, DOJI, Phú Quý và PNJ nâng giá vàng nhẫn ngang với vàng miếng, ở mức 181,1 - 184,1 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty Mi Hồng, giá vàng nhẫn 999 đang giao dịch ở mức 181,5 - 184,1 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đưa giá vàng nhẫn lên 181,5 - 184,5 triệu đồng/lượng, tức điều chỉnh tăng hơn 1 triệu đồng.

Còn tại thị trường quốc tế, giá vàng thế giới cũng đang quay trở lại mốc 5.100 USD/ounce, sau khi giảm một mạch gần 120 USD/ounce xuống 5.052 USD/ounce, thậm chí có thời điểm giá kim quý rơi xuống vùng 5.021 USD/ounce.

Kim loại quý bắt đầu phiên giao dịch ở mốc khả quan 5.171 USD/ounce, tuy nhiên sau đó nhanh chóng rơi thẳng đứng hơn 2,4% khi nhà đầu tư tranh thủ chốt lời.

Đà giảm mạnh của vàng đến từ việc đồng USD tiếp tục tăng mạnh, lên mức cao nhất trong 3 tháng so với đồng euro.

Đồng bạc xanh vốn ghi nhận mức tăng theo tuần mạnh nhất trong 15 tháng khi xung đột Trung Đông bùng nổ, trở thành tài sản trú ẩn hiệu quả nhất đối với nhà đầu tư, trong khi vàng suy yếu do làn sóng bán ra trên diện rộng ở các tài sản từng tăng mạnh gần đây.

Giá vàng trong nước chưa ngừng giảm

Sáng 9/3, các doanh nghiệp trong nước đồng loạt giảm mạnh giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn, kéo giá bán về xấp xỉ vùng 183 triệu đồng/lượng.

8 giờ trước

Giá vàng thế giới rớt thảm

Giá vàng thế giới giảm mạnh, trong bối cảnh đồng USD tiếp tục mạnh lên và giá dầu thô thế giới chính thức vượt 100 USD/thùng.

8 giờ trước

Giá vàng tuần tới sẽ ra sao?

Giá vàng được dự báo có thể tiếp tục rung lắc trong tuần tới khi nhà đầu tư theo dõi dữ liệu kinh tế Mỹ và diễn biến căng thẳng tại Trung Đông.

23 giờ trước

