Giá vàng trong nước chưa ngừng giảm

Giá vàng trong nước tiếp tục đi xuống ngay khi mở cửa giao dịch phiên sáng ngày 9/3. Ảnh: Khương Nguyễn.
Trong phiên giao dịch sáng đầu tuần 9/3, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 180,1 - 183,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tức giảm 1,9 triệu đồng so với giá chốt phiên cuối tuần trước.
Các thương hiệu lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng tương đương SJC, hiện đều giảm về vùng 183 triệu đồng/lượng.
Trên biểu đồ giá hàng ngày, vàng miếng đã liên tục đi xuống kể từ mức đỉnh tuần trước ở gần 191 triệu đồng/lượng. Như vậy, chỉ trong 7 ngày qua, giá vàng miếng đã giảm tới 8 triệu đồng/lượng. Mức giảm này cộng với chênh lệch giá mua - bán các doanh nghiệp đưa ra, người mua vàng từ đầu tuần trước đến nay đã lỗ ròng 11 triệu đồng/lượng.
Đối với vàng nhẫn - mặt hàng có diễn biến sát giá thế giới, các doanh nghiệp cũng đồng loạt giảm mạnh sáng nay. Công ty SJC đưa giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ về mức 179,2 - 182,2 triệu đồng/lượng, giảm tới 2,5 triệu đồng mỗi lượng so với phiên trước.
DOJI và Phú Quý giảm 2,5 triệu đồng/lượng còn 179,5 - 182,5 triệu đồng/lượng. PNJ giảm 1,9 triệu, hiện giao dịch vàng nhẫn tròn trơn ở mức 180,1 - 183,1 triệu đồng/lượng.
Tại Công ty Mi Hồng, giá vàng nhẫn 999 đang giao dịch ở mức 180,5 - 183,1 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giảm 1,9 triệu đồng, còn 180,1 - 183,1 triệu/lượng.
Diễn biến giảm mạnh của giá vàng trong nước chủ yếu chịu tác động từ thị trường quốc tế. Giá vàng thế giới trong phiên giao dịch đang diễn ra đã giảm mạnh trên dưới 100 USD/ounce, hiện phổ biến dao động quanh vùng 5.050 USD/ounce.
Quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 161,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 22 triệu đồng/lượng.
