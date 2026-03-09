Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Giá vàng trong nước chưa ngừng giảm

  • Thứ hai, 9/3/2026 09:47 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Sáng 9/3, các doanh nghiệp trong nước đồng loạt giảm mạnh giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn, kéo giá bán về xấp xỉ vùng 183 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tiếp tục đi xuống ngay khi mở cửa giao dịch phiên sáng ngày 9/3. Ảnh: Khương Nguyễn.

Trong phiên giao dịch sáng đầu tuần 9/3, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 180,1 - 183,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tức giảm 1,9 triệu đồng so với giá chốt phiên cuối tuần trước.

Các thương hiệu lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng tương đương SJC, hiện đều giảm về vùng 183 triệu đồng/lượng.

Trên biểu đồ giá hàng ngày, vàng miếng đã liên tục đi xuống kể từ mức đỉnh tuần trước ở gần 191 triệu đồng/lượng. Như vậy, chỉ trong 7 ngày qua, giá vàng miếng đã giảm tới 8 triệu đồng/lượng. Mức giảm này cộng với chênh lệch giá mua - bán các doanh nghiệp đưa ra, người mua vàng từ đầu tuần trước đến nay đã lỗ ròng 11 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG CHƯA NGỪNG GIẢM
Nguồn: SJC.
Nhãn 26/11/2025 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 27/2 28/2 29/2 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3
Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 173.5 177.2 174.2 173.5 176.3 176.3 177.4 178 178 178 176 178 178 178 178 178 178 178 178 178 181.6 181.6 182.3 181 181 184 184 184 187.9 185.2 181.2 181.7 180.8 182 182 180.1
Giá bán
152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 159 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 176.5 180.2 177.2 176.5 179.3 179.3 180.4 181 181 181 179 181 181 181 181 181 181 181 181 181 184.6 184.6 185.3 184 184 187 187 190.9 188.2 184.2 184.7 183.8 185 185 183.1

Đối với vàng nhẫn - mặt hàng có diễn biến sát giá thế giới, các doanh nghiệp cũng đồng loạt giảm mạnh sáng nay. Công ty SJC đưa giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ về mức 179,2 - 182,2 triệu đồng/lượng, giảm tới 2,5 triệu đồng mỗi lượng so với phiên trước.

DOJI và Phú Quý giảm 2,5 triệu đồng/lượng còn 179,5 - 182,5 triệu đồng/lượng. PNJ giảm 1,9 triệu, hiện giao dịch vàng nhẫn tròn trơn ở mức 180,1 - 183,1 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty Mi Hồng, giá vàng nhẫn 999 đang giao dịch ở mức 180,5 - 183,1 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giảm 1,9 triệu đồng, còn 180,1 - 183,1 triệu/lượng.

Diễn biến giảm mạnh của giá vàng trong nước chủ yếu chịu tác động từ thị trường quốc tế. Giá vàng thế giới trong phiên giao dịch đang diễn ra đã giảm mạnh trên dưới 100 USD/ounce, hiện phổ biến dao động quanh vùng 5.050 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 161,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 22 triệu đồng/lượng.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Giá vàng tuần tới sẽ ra sao?

Giá vàng được dự báo có thể tiếp tục rung lắc trong tuần tới khi nhà đầu tư theo dõi dữ liệu kinh tế Mỹ và diễn biến căng thẳng tại Trung Đông.

18 giờ trước

Giá vàng lao dốc, người mua lỗ nặng

Khép lại phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng miếng và vàng nhẫn giảm sâu so với đầu tuần, khiến nhiều người mua vàng ở đỉnh trước đó phải chịu khoản lỗ lớn.

21 giờ trước

'Ông trùm' giữ 16 tấn vàng dự báo giá sẽ tiếp tục tăng

Tỷ phú Ấn Độ nắm giữ 16 tấn vàng cho rằng giá của kim loại quý này sẽ tiếp tục đi lên trong bối cảnh thế giới vẫn phải đối mặt với hàng loạt rủi ro địa chính trị và kinh tế.

11:26 7/3/2026

Hồng Nhung

giá vàng PNJ giá vàng thế giới giá vàng miếng giá vàng nhẫn PNJ Tập đoàn Phú Quý Tập đoàn DOJI Bảo Tín Minh Châu Bảo Tín Mạnh Hải Công ty Mi Hồng

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

Đọc tiếp

Gia vang rot the tham hinh anh

Giá vàng rớt thê thảm

09:41 6/3/2026 09:41 6/3/2026

0

Sáng 6/3, giá vàng trong nước lao dốc mạnh theo diễn biến suy yếu của giá vàng thế giới. Hiện giá mua vào của các doanh nghiệp chỉ quanh mức 180 triệu đồng mỗi lượng.

Gia vang the gioi tang tro lai hinh anh

Giá vàng thế giới tăng trở lại

08:59 7/3/2026 08:59 7/3/2026

0

Giá vàng thế giới tăng sau khi dữ liệu bảng lương của Mỹ yếu hơn kỳ vọng, qua đó giúp thị trường duy trì hy vọng rằng Fed có thể cắt giảm lãi suất.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý