Giá vàng rớt thê thảm

Sáng 6/3, giá vàng trong nước lao dốc mạnh theo diễn biến suy yếu của giá vàng thế giới. Hiện giá mua vào của các doanh nghiệp chỉ quanh mức 180 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng trong nước rớt thêm hơn 2 triệu đồng mỗi lượng chỉ trong một đêm. Ảnh: Chí Hùng.

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) mạnh tay giảm giá vàng miếng xuống mức 179,5 triệu đồng/lượng (mua) và 182,5 triệu đồng/lượng (bán), đều thấp hơn 2,2 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước.

Tới hơn 9h, giá vàng miếng hồi phục nhưng vẫn chỉ giao dịch ở vùng 180,8 - 183,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), vẫn thấp hơn 900.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước.

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận tại loạt thương hiệu lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng... Theo đó, các doanh nghiệp này hiện đều kéo giá mua - bán vàng miếng về tương đương SJC.

Gần đây, giá vàng miếng liên tục ghi nhận những phiên tăng giảm lên tới vài triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, trong 4 phiên gần nhất, giá vàng miếng đã giảm tổng cộng hơn 7 triệu đồng/lượng, mức giảm này cộng với chênh lệch giá mua - bán các doanh nghiệp đưa ra khiến người mua vàng từ đầu tuần đang lỗ hơn 10 triệu đồng/lượng.

Đà suy yếu cũng xảy ra ở sản phẩm vàng nhẫn. Công ty SJC mở cửa sáng nay niêm yết giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở 179,2 - 182,2 triệu đồng/lượng, giảm 2,2 triệu đồng, trước khi bật tăng trở lại ở mức 180,5 - 183,5 triệu/lượng hiện tại. Dù vậy, mức giá hiện tại vẫn thấp hơn 900.000 đồng so với cuối ngày hôm qua.

Các thương hiệu lớn như DOJI cũng mạnh tay giảm giá vàng nhẫn, đưa giá bán mặt hàng này về vùng 182,5 triệu đồng/lượng. Trong khi PNJ, Phú Quý, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giữ giá bán vàng nhẫn ở mức cao nhất thị trường tại 183,8 triệu đồng/lượng, ngang bằng với giá bán vàng miếng SJC.

Đà giảm của giá vàng trong nước sáng nay chủ yếu do tác động của giá vàng thế giới. Kim loại quý đêm qua có lúc rớt mạnh về vùng 5.060 USD /ounce trước khi hồi phục nhẹ về 5.130 USD /ounce hiện tại.

Trong vài ngày qua, giá vàng quốc tế liên tục đón nhận những cơn sóng mạnh. Sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran ngày 28/2, giá vàng nhảy vọt hai ngày đầu tháng 3, lên gần 5.500 USD /ounce, tương ứng mức tăng 230 USD /ounce. Tuy nhiên ngay sau đó, kim loại quý lại bất ngờ đảo chiều giảm mạnh trong những ngày tiếp theo, xuống mức thấp nhất 4.998 USD /ounce. Biên độ dao động ngày của giá thế giới cũng lên tới 100- 300 USD /ounce.

Diễn biến giá vàng thế giới hiện hoàn toàn trái ngược với những dự báo trước đó về một đợt "tăng sốc" khi xung đột tại Trung Đông diễn ra.

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Phân tích Khối Khách hàng cá nhân của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam đánh giá xung đột Trung Đông đã thúc đẩy vàng tăng giá những ngày trước đó. Nếu tính đà tăng giá từ năm 2025 đến đầu tháng 3 thì vàng đã tăng khá mạnh, khoảng 77%.

Vì thế khi giá USD tăng, vàng chịu sự không ít áp lực, các hoạt động chốt lời diễn ra trên diện rộng đã khiến giá kim loại quý lao không phanh. Hơn nữa, giá dầu tăng nhanh sau khi xung đột Trung Đông bùng phát đã khiến dòng tiền đổ vào thị trường này nhiều hơn so với vàng. Từ đó dẫn đến đà tăng giá của vàng không kéo dài, hiệu ứng giá hạ nhiệt càng thúc đẩy đà bán ra tăng lên.

Hiện quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá hiện hành (chưa thuế, phí) vào khoảng 163 triệu đồng. Mức giá này vẫn thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 20 triệu đồng/lượng.