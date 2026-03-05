Venezuela ký thỏa thuận bán tới 1.000 kg vàng cho thị trường Mỹ

Công ty khai thác mỏ thuộc sở hữu nhà nước của Venezuela đã ký một thỏa thuận trị giá hàng triệu USD để bán tới 1.000 kg vàng cho thị trường Mỹ.

Ảnh tư liệu vàng miếng. Ảnh: Yonhap/TTXVN.

Theo thông tin do hai nguồn tin am hiểu thỏa thuận tiết lộ với báo Axios, thỏa thuận này được cho là cho thấy mối quan hệ thương mại giữa Venezuela và Mỹ đang có dấu hiệu gia tăng sau những biến động gần đây trong bộ máy lãnh đạo của quốc gia Nam Mỹ.

Theo các nguồn tin được Axios dẫn lại, thỏa thuận yêu cầu công ty khai thác mỏ nhà nước của Venezuela là Minerven cung cấp từ 650 đến 1.000 kg vàng tạp chất dạng thỏi cho tập đoàn kinh doanh hàng hóa Trafigura. Hợp đồng quy định hàm lượng vàng thành phẩm đạt khoảng 98%.

Các nguồn tin cho biết thêm Trafigura sẽ vận chuyển số vàng này tới các nhà máy tinh luyện tại Mỹ theo một thỏa thuận riêng đạt được với chính phủ Mỹ.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum đã tới Venezuela ngày 4/3 để thảo luận về các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực dầu khí và khoáng sản. Theo các nguồn tin, ông Burgum cũng đóng vai trò thúc đẩy việc ký kết hợp đồng vàng nói trên.

Giá vàng trên thị trường quốc tế hiện biến động tùy theo diễn biến kinh tế và tài chính toàn cầu, song đã có xu hướng tăng trong bối cảnh bất ổn tài chính gia tăng.

Theo Axios, hợp đồng vàng này là thỏa thuận khai thác tài nguyên thứ ba được thực hiện dưới sự giám sát của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bối cảnh Washington gia tăng vai trò kiểm soát đối với các nguồn tài nguyên quan trọng của Venezuela, đặc biệt là dầu mỏ.

Tập đoàn Trafigura cũng được cho là tham gia vào các hợp đồng dầu mỏ tại Venezuela với tổng giá trị hơn 1 tỷ USD .

Ngày 4/3, Tổng thống Trump đăng tải trên mạng xã hội Truth Social rằng hoạt động khai thác dầu tại Venezuela đang bắt đầu được triển khai trở lại, đồng thời đánh giá cao sự hợp tác giữa hai nước. Ông cũng ca ngợi Tổng thống lâm thời của Venezuela Delcy Rodríguez.

Cùng ngày, bà Rodríguez công bố kế hoạch cải cách luật khai thác khoáng sản của Venezuela sau cuộc gặp với Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên.