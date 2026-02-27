Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Tổng thống Venezuela Maduro yêu cầu bác bỏ vụ án buôn ma túy tại Mỹ

  • Thứ sáu, 27/2/2026 07:36 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 26/2 đã yêu cầu một thẩm phán liên bang tại New York bác bỏ vụ án buôn bán ma túy chống lại ông tại Mỹ.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: Reuters

Ông Maduro cũng cáo buộc chính phủ Mỹ can thiệp vào quyền bào chữa của ông bằng cách ngăn cản chính phủ Venezuela thanh toán phí luật sư.

Trước đó, tại phiên toà đầu tiên ở New York ngày 5/1, ông Maduro và vợ là Cilia Flores đã tuyên bố không nhận tội đối với các cáo buộc buôn bán ma túy, những cáo buộc có thể khiến họ phải đối mặt với hàng chục năm tù nếu bị kết án. Cả hai hiện đang bị giam giữ tại New York trong khi chờ phiên xét xử tiếp theo.

Luật sư bào chữa của ông Maduro trước đó cho biết Bộ Tài chính Mỹ ngày 9/1 đã tạm thời cho phép ngoại lệ đối với các lệnh trừng phạt tài chính để chính phủ Venezuela có thể chi trả phí luật sư cho ông. Tuy nhiên, sự cho phép này đã bị thu hồi chỉ vài giờ sau đó mà không có giải thích rõ ràng.

Trong đơn kiến nghị mới nhất, ông Luật sư của ông Maduro lập luận rằng việc thu hồi này đã xâm phạm quyền được có luật sư theo Tu chính án thứ Sáu của Hiến pháp Mỹ, và vì vậy yêu cầu tòa bác bỏ các cáo buộc. Ông cho biết mình không thể tiếp tục đại diện cho ông Maduro nếu không có nguồn kinh phí từ chính phủ Venezuela.

Ông Maduro bị bắt giữ trong một chiến dịch của lực lượng đặc nhiệm Mỹ tại Caracas ngày 3/1, sau nhiều tháng Washington gia tăng sức ép đối với chính quyền Venezuela. Các công tố viên Mỹ cáo buộc ông đã lợi dụng quyền lực trong suốt 13 năm cầm quyền để hỗ trợ các mạng lưới buôn bán ma túy. Phía chính phủ lâm thời của Venezuela tuyên bố, ông Maduro vẫn là Tổng thống hợp hiến của nước này dù đang bị giam giữ tại Mỹ.

https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-venezuela-maduro-yeu-cau-bac-bo-vu-an-buon-ma-tuy-tai-my-post1271552.vov

VOV.VN

Venezuela Mỹ Pháp Maduro ma tuý mỹ cáo buộc

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Đọc tiếp

Ba Hillary Clinton thach thuc ong Trump hinh anh

Bà Hillary Clinton thách thức ông Trump

8 phút trước 07:44 27/2/2026

0

Bà Hillary Clinton khẳng định không liên quan Jeffrey Epstein, đồng thời thách thức Ủy ban triệu tập Tổng thống Donald Trump để làm rõ các chi tiết trong tài liệu Epstein.

Dam phan My - Iran dat tien trien dang ke hinh anh

Đàm phán Mỹ - Iran đạt tiến triển đáng kể

2 giờ trước 06:11 27/2/2026

0

Mỹ và Iran ngày 26/2 đã tiến hành vòng đàm phán gián tiếp thứ ba tại Geneva, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng và Tổng thống Donald Trump tiếp tục gây sức ép lên Tehran bằng cảnh báo về khả năng hành động quân sự.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý