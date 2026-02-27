Tổng thống Venezuela Maduro yêu cầu bác bỏ vụ án buôn ma túy tại Mỹ

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 26/2 đã yêu cầu một thẩm phán liên bang tại New York bác bỏ vụ án buôn bán ma túy chống lại ông tại Mỹ.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: Reuters

Ông Maduro cũng cáo buộc chính phủ Mỹ can thiệp vào quyền bào chữa của ông bằng cách ngăn cản chính phủ Venezuela thanh toán phí luật sư.

Trước đó, tại phiên toà đầu tiên ở New York ngày 5/1, ông Maduro và vợ là Cilia Flores đã tuyên bố không nhận tội đối với các cáo buộc buôn bán ma túy, những cáo buộc có thể khiến họ phải đối mặt với hàng chục năm tù nếu bị kết án. Cả hai hiện đang bị giam giữ tại New York trong khi chờ phiên xét xử tiếp theo.

Luật sư bào chữa của ông Maduro trước đó cho biết Bộ Tài chính Mỹ ngày 9/1 đã tạm thời cho phép ngoại lệ đối với các lệnh trừng phạt tài chính để chính phủ Venezuela có thể chi trả phí luật sư cho ông. Tuy nhiên, sự cho phép này đã bị thu hồi chỉ vài giờ sau đó mà không có giải thích rõ ràng.

Trong đơn kiến nghị mới nhất, ông Luật sư của ông Maduro lập luận rằng việc thu hồi này đã xâm phạm quyền được có luật sư theo Tu chính án thứ Sáu của Hiến pháp Mỹ, và vì vậy yêu cầu tòa bác bỏ các cáo buộc. Ông cho biết mình không thể tiếp tục đại diện cho ông Maduro nếu không có nguồn kinh phí từ chính phủ Venezuela.

Ông Maduro bị bắt giữ trong một chiến dịch của lực lượng đặc nhiệm Mỹ tại Caracas ngày 3/1, sau nhiều tháng Washington gia tăng sức ép đối với chính quyền Venezuela. Các công tố viên Mỹ cáo buộc ông đã lợi dụng quyền lực trong suốt 13 năm cầm quyền để hỗ trợ các mạng lưới buôn bán ma túy. Phía chính phủ lâm thời của Venezuela tuyên bố, ông Maduro vẫn là Tổng thống hợp hiến của nước này dù đang bị giam giữ tại Mỹ.