Mỹ bổ sung 12 quốc gia vào danh sách 'đặt cọc thị thực'

Ngày 18/3, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo mở rộng chương trình “đặt cọc thị thực” đối với công dân đến từ 50 quốc gia. Theo đó, người xin thị thực du lịch và công tác ngắn hạn phải nộp khoản bảo lãnh lên đến 15.000 USD trước khi được cấp thị thực.

Theo thông báo, kể từ ngày 2/4, chính sách “đặt cọc thị thực” sẽ áp dụng thêm đối với công dân của 12 quốc gia, trong đó có Campuchia, Ethiopia, Gruzia, Grenada, Lesotho, Mauritius, Mông Cổ, Mozambique, Nicaragua, Papua New Guinea, Seychelles và Tunisia. Quyết định này sẽ nâng tổng số quốc gia thuộc chương trình này lên 50 nước.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, khoản tiền đặt cọc sẽ được hoàn trả nếu người được cấp thực hiện tuân thủ đầy đủ các điều kiện, bao gồm rời khỏi Mỹ đúng thời hạn hoặc không thực hiện chuyến đi. Mức tiền cụ thể có thể dao động từ 5.000 đến 15.000 USD , tùy theo từng trường hợp xét duyệt.

Chính sách này là bước mở rộng từ chương trình thí điểm trước đó được triển khai vào năm 2015, vốn đã áp dụng với 38 quốc gia, chủ yếu ở châu Phi, Mỹ Latinh và một số nước châu Á. Mục đích là nhằm giảm tình trạng lưu trú quá hạn thị thực, một trong những vấn đề lớn trong quản lý nhập cư của Mỹ.

Giới chức Mỹ cho biết các kết quả ban đầu cho thấy chính sách đã góp phần cải thiện đáng kể tỷ lệ tuân thủ của người nhập cảnh. Theo số liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ, gần 1.000 người đã được cấp thị thực theo chương trình này, trong đó khoảng 97% tuân thủ quy định và rời Mỹ đúng hạn.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã theo đuổi chính sách nhập cư cứng rắn như các chiến dịch trục xuất quy mô lớn, thu hồi thị thực và thẻ xanh… nhằm củng cố an ninh nội địa.